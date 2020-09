Landkreis Leipzig/Brandis

Vielerorts decken die Erlöse aus dem Altpapiergeschäft kaum noch die Kosten. Eine Entwicklung, die der Saxero GmbH mit Sitz in Brandis offenbar zum Verhängnis wurde. Die Tore des Firmensitzes im Brandiser Gewerbegebiet sind seit mehreren Wochen geschlossen. Grund: Die Firma befand sich zuletzt in finanzieller Schieflage.

Das Unternehmen stellte bereits im Frühjahr Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Anzeige

Insolvenzverwalter Prof. Dr. Florian Stapper. Quelle: Kanzlei

Weitere LVZ+ Artikel

Insolvenzverwalter Florian Stapper machte sich im März auf, den Geschäftsbetrieb so umzustrukturieren, dass wieder ein ausgeglichenes Ergebnis möglich wird. „Doch auch uns kam Corona in die Quere, so dass wir gezwungen waren, den Geschäftsbetrieb in einen wirtschaftlichen Winterschlaf zu schicken“, erklärte Stapper gegenüber der LVZ. Welche Teile des Unternehmens daraus überhaupt wieder erwachen, ist derzeit ungewiss.

Saxero ließ Sero-Gedanken wieder aufleben

Saxero gilt als einer der größten Wertstoffhändler in Sachsen. Seit fast 20 Jahren ist die Firma am Markt aktiv. Das Unternehmen war eines der ersten, die bei den Ostdeutschen wieder die Sammelleidenschaft weckten. Anknüpfend an den aus DDR-Zeiten bekannten Sero-Gedanken, als Schulklassen mit dem Handwagen ganze Straßenzüge nach Flaschen, Gläsern und alten Zeitungen abklapperten, ließ Saxero das System der Altstoff-Annahme wieder aufleben. Zahlreiche Bürger, aber auch Kindereinrichtungen und Schulen nutzten die Chance, ihre Haushalts- oder Klassenkasse aufzubessern.

Vor allem mit Altpapier ließ sich in den Anfangsjahren gutes Geld verdienen, der Handel mit alten Zeitungen und Zeitschriften entwickelte sich folgerichtig auch zum Hauptstandbein des aufstrebenden Unternehmens mit Hauptsitz im Brandiser Gewerbegebiet. Zu Spitzenzeiten unterhielt Saxero 41 Annahmestellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Die Zahl der Mitarbeiter hatte sich über die Jahre beträchtlich erhöht. Was als Zwei-Mann-Unternehmen begann, ernährte zuletzt knapp 40 Beschäftigte. Neben Papier wurden auch Glas und Buntmetalle angenommen und weiter verkauft.

Die Geschäftsführung selbst zog die Reißleine

Laut Insolvenzverwalter Florian Stapper habe der Verfall des Altpapierpreises mit dazu beigetragen, dass die Erlöse nach unten gingen. Aber auch andere Faktoren hätten eine Rolle gespielt, so der Leipziger Anwalt. Die Krise verschärfte sich, nachdem ein Hauptabnehmer von Saxero zu Jahresbeginn Insolvenz anmelden musste und das Unternehmen so auf hohen Forderungen sitzen blieb. Die Geschäftsführung selbst habe zu diesem Zeitpunkt die Reißleine gezogen, erklärt der Insolvenzanwalt.

Eine der geschlossenen Saxero-Annahmestellen in der Witznitzer Straße in Borna. Zu Spitzenzeiten unterhielt der Wertstoffhändler mit Sitz in Brandis zuletzt 41 solcher Sammelpunkte in vier Bundesländern. Quelle: Simone Prenzel

Inzwischen sah sich Florian Stapper gezwungen, den gesamten Geschäftsbetrieb einzustellen. Vor einigen Monaten betrieb Saxero noch 38 Annahmestellen, die alle geschlossen wurden. Auf der Homepage des Papieraufkäufers wird die Kundschaft unter Verweis auf „betriebstechnische Gründe“ um Verständnis für die Maßnahme gebeten.

Alle Mitarbeiter von Saxero wurden gekündigt

Auch für sämtliche Arbeitsplätze kam das Aus. Hatte man sich zwischenzeitlich noch des Instrumentes der Kurzarbeit bedient, seien inzwischen alle 35 Mitarbeiter gekündigt worden. Zur aktuellen Situation erklärte der Leipziger Insolvenz-Anwalt: „Derzeit verhandeln wir mit mehreren Interessenten, die in der Wertstoffbranche tätig sind.“ Dabei gehe es allerdings nicht um die Übernahme des Gesamtunternehmens, sondern einzelner Standorte. Auch für den Hauptsitz des Unternehmens in der Brandiser Gebrüder-Helfmann-Straße werde ein Käufer gesucht.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel