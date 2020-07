Brandis baut Klettergrill am Autobahnsee Beucha

Brandis/Beucha

Ein Klettergrill am Albrechtshainer See? Das passt, fanden die Beuchaer Ortschaftsräte und stimmten dem Vorschlag von Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) zu. Es ist ein weiterer kleiner Schritt, das im Volksmund Autobahnsee genannte Areal attraktiver zu machen. Für mehr strebt Brandis eine interkommunale Zusammenarbeit an.

Ein See – zwei Eigentümer

Denn mitten durch den See verläuft eine Grenze, die das 24 Hektar große Gewässer zu zwei Dritteln Brandis zuteilt, während das westliche Drittel Naunhof gehört. „Man kann aber nicht nur einen halben See bewirtschaften“, sagt Jesse. Schon vor Jahren hatte er deshalb mit seinem damaligen Naunhofer Amtskollegen Volker Zocher einen Flächentausch angeregt. „Für Brandis ist der Autobahnsee strategisch interessant, weil er unser einziger Badesee ist“, erklärt Jesse, während sich Naunhof mit Moritz- und Grillensee noch um zwei andere Badegewässer kümmern muss. Doch der Brandiser Stadtrat machte damals durch die Win-win-Rechnung einen Strich, befürchtete Probleme durch die Faule Parthe auf dem Terrain. Jetzt, da Brandis einen neuen Stadtrat hat, möchte Jesse noch einmal initiativ werden: „Ich überlege, ob wir den See nicht sogar als Partheland-Projekt entwickeln sollten.“ Im Herbst wollen sich die beteiligten Kommunen auf erste Investitionsmaßnahmen einigen.

Soll nächstes Jahr saniert werden: das Toilettengebäude am Ostufer. Quelle: Ines Alekowa

Gut zu erreichender Erholungsort

Immerhin habe der See „echt Potenzial“. Der Erholungsort entstand, als ab 1936 Kies aus diesem Gebiet zum Autobahnbau verwendet wurde. Jahr für Jahr bescheinigt das Gesundheitsamt dem See eine hervorragende Wasserqualität. Am südwestlichen Ufer hat sich ein Kletterwald etabliert, es gibt Campingplatz und Bootsverleih. Jedes Jahr im September wird der See zum Mekka der Triathleten. Auf Brandiser Seite laden ausgedehnte Liegewiesen zum Sonnenbaden ein, zudem hat der Bauhof an mehreren Stellen tonnenweise Sand am Ufer aufgeschüttet – es ist ein bisschen wie an der Ostsee. Nur näher.

Der See ist 20 Autominuten von Leipzig entfernt und liegt an der, wie Jesse lobt, „top ausgewiesenen“ Parthe-Mulde- und Elbe-Leipzig-Radroute. Vor zwei Jahren wurde mit dem grünen Ring eine Ladestation für E-Bikes installiert, und auf Naunhofer Seite eine kleine Reparaturstation für Räder. „Aber es gibt noch viel zu tun“, fügt Jesse hinzu, der sich von einer Aufwertung des Sees nicht zuletzt einen Imagegewinn für die Stadt verspricht. Allerdings alles mit dem Fokus auf sanften Tourismus. „Riesenevents wie das Seeyou-Festival am Moritzsee streben wir nicht an“, stellt der Bürgermeister klar.

Klettergrill bietet etwas für Kinder wie Erwachsene

Manches, wie das Verrücken von Bänken, damit keine Bäume den schönen Seeblick versperren, ist sicherlich die leichteste Übung. 2021 soll endlich das Toilettenhäuschens am Ostufer saniert werden; das am südlichen wurde vor zwei Jahren überholt. Mit einem Grundstückserwerb im April war der Weg dafür frei geworden.

Nachholbedarf besteht auch bei der Ausschilderung. „Eigentlich wünschen wir uns für die gesamte Stadt ein vernünftiges Leitsystem“, sagt Jesse. Das vorhandene sei lückenhaft und veraltet. Auch Hinweistafeln am See selbst, beispielsweise auf andere Highlights im Ort wie den Kirchbruch, fehlen. Jesse kann sich auch einen Trimm-dich-Pfad vorstellen, einen Spielplatz jedoch schließt er aus Kostengründen aus. Der Klettergrill schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Während die Erwachsenen grillen, können die Kinder den Kamin außen kletternd erkunden. Noch in diesem Jahr soll er auf der Betonplatte in Höhe des Sanitärgebäudes gebaut werden. Rund 10.000 Euro macht die Stadt dafür locker. „Ich bin schon öfter wegen einer Grillstelle angesprochen worden, und so muss nicht jeder seinen eigenen Grill mitbringen“, sagt Ortschaftsratsvorsitzende Bärbel Uhlig. Denn die Stadt setzt auch künftig auf Selbstversorgung – die Errichtung eines Imbisses im Außenbereich hält Jesse baurechtlich für schwierig.

Mit dem Mähboot wird der Autobahnsee einmal im Jahr kurz vorm Triathlon entkrautet. Quelle: Ines Alekowa

Aufwertung kann nur schrittweise erfolgen

Alle Defizite und Möglichkeiten aber müsste am Ende ein Konzept identifizieren. „Das brauchen wir, wenn wir Fördermittel akquirieren wollen“, erklärt Jesse. Ohne die ginge nichts. Zumal mit dem See keine Einnahmen erwirtschaftet werden – ein Versuch mit Parkautomaten scheiterte, weil die Beseitigung von Vandalismusschäden die Parkgebühren auffraß. „Der See ist und bleibt ein Zuschussgeschäft“, sagt Jesse mit Blick auf regelmäßig erforderliche Pflegemaßnahmen. Aber auch mit Förderung werde man ein Konzept, „nur schrittweise umsetzen können“, bleibt der Bürgermeister, der die Investitionen auf eine hohe sechsstellige Summe schätzt, realistisch.

