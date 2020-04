Brandis beendet Rechtsstreit am Autobahnsee

Brandis/Beucha

Spiegelglatt ruht der Autobahnsee Beucha, nichts deutet darauf hin, dass an seinem Ufer seit Jahrzehnten ein komplizierter Streit tobt – ein Streit zwischen einer Erbengemeinschaft und der Stadt Brandis um Grundstücke. Jetzt hat die Stadt diesen Zwist beigelegt, der Stadtrat stimmte einer Entschädigung der Erben in Höhe von 300.000 Euro zu.

Es geht um drei Flurstücke der ehemaligen „Quarz-Porphyr-Werke Kommanditgesellschaft“. Im Kleinsteinberger Hausbruch wurden von 1954 bis zur Einstellung der Produktion 1965 unter anderem Pflastersteine und Rohsteine für Flusslaufregulierungen hergestellt. Persönlich haftender Gesellschafter war Wolfgang Preißer, eine der Kommanditisten ab 1958 die Deutsche Investitionsbank Berlin – die DIB verwaltete in der DDR den staatlichen Anteil von Betrieben, die als Kommanditgesellschaften (KG) geführt wurden. Als Preißer 1959 die DDR „ohne Beachtung der Meldevorschriften“ verließ, wurde sein Vermögen unter staatliche Treuhandverwaltung des VEB Granit-Porphyr-Werk Beucha gestellt. 1967 wurde der Betrieb Wolfgang Preißer KG endgültig stillgelegt, 1970 die Liquidation eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt hielt Preißer 16,2 Prozent an der KG, die Granit-Porphyr-Werke 83,8 . Am Ende ging der Betrieb – dazu gehörten Grund und Boden, ein Wohngebäude, Barmittel – 1973 ins Volkseigentum über.

Die Stadt sichert sich drei Grundstücke am See, darauf der Hausbruch und das Sanitärgebäude. Quelle: Stadt Brandis

Erben melden Rückübertragungsansprüche an

Dann kam die Wende. Erbin Ingeborg Preißer beantragte die Restitution des Unternehmens. Ein Anspruch, den inzwischen eine Erbengemeinschaft aufrecht erhält. Allerdings ist gemäß Vermögensgesetz eine Rückübertragung ausgeschlossen, wenn Grundstücke und Gebäude in ihrer Nutzung verändert wurden und an dieser ein öffentliches Interesse besteht. Das musste die Stadt Brandis nachweisen.

Wie Bauamtsleiterin Kerstin Quandt im Stadtrat berichtete, belegten Recherchen in Archiven sowie Gemeinderatsbeschlüsse und Studien aus den 1970er-Jahren, dass die Flurstücke 44 und 44i als Naherholungsgebiet (NEG) Brandis-Naunhofer Forst entwickelt wurden. Auf dem Flurstück 44 befinden sich der an den Anglerverband Leipzig verpachtete Hausbruch, der Ostkomplex der Siedlergemeinschaft Autobahnsee – circa 16 verpachtete Erholungsgrundstücke –, eine öffentliche Toilettenanlage, eine Klärgrube sowie öffentliche Wege. Auf dem Flurstück 44i breitet sich eine Liegewiese am See aus, ein Teil wird als öffentlicher Wanderweg um den See genutzt, auf dem Flurstück 44d an der Kleinsteinberger Straße befindet sich ein saisonaler Parkplatz für das NEG.

Versteckt hinter Gebüsch – der Hausbruch: Er ist an den Anglerverband vermietet. Quelle: Ines Alekowa

Stadt Brandis muss Einnahmen herausgeben

Nach langwierigem Schriftverkehr zwischen der Landesdirektion (LD), dem Anwalt der Erbengemeinschaft und der Stadt fand im April 2018 eine Vor-Ort-Besichtigung statt. Ergebnis: Die LD beabsichtigte eine Teilrückübertragung – weil der saisonale Parkplatz nicht wirklich genutzt war und für die Bungalowsiedlung kein öffentliches Interesse bestehe. Das bedeutete, die Stadt muss Einnahmen aus Miet-, Pacht- oder sonstigen Nutzungsverhältnissen seit 1994 herausgeben. Im Gegenzug könnte sie Instandhaltungskosten und Investitionen aufrechnen. Unterm Strich hätten die Erben Anspruch auf – inclusive Zinsen – 267.640 Euro gehabt.

Stadt nutzt Verkaufsabsichten für sich

Doch an den Grundstücken selbst, so Quandt, „hatte die Erbengemeinschaft kein Interesse“. Sowohl die privaten Erben als auch die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben als Rechtsnachfolgerin der staatlichen Beteiligung wollten das Areal veräußern. Die Stadt nutzte die Chance, sich die Grundstücke zu sichern, „denn das ist der einzige Badesee, den wir haben“, so Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). Ein Gutachten für das Flurstück 44 ergab einen Wert von 79.000 Euro für das 68.288 Quadratmeter große Areal. Der Preis für das Flurstück 44d beläuft sich nach Bodenrichtwertkarte bei einer Fläche von 521 Quadratmetern auf 15.630 Euro. Im November 2019 einigten sich die beteiligten Parteien schließlich darauf, die Flurstücke nicht rückzuübertragen. Als Ausgleich für diesen Verzicht zahlt die Stadt einmalig 300.000 Euro.

Kein Hingucker: Das Toilettengebäude ist stark sanierungsbedürftig. Quelle: Ines Alekowa

Jesse, der den Vorgang noch von seinen Vorgängern im Amt übernommen hat, zeigte sich erleichtert, dass der Dauerstreit endlich beendet ist und die Stadt vergleichsweise glimpflich daraus hervorgeht. „Die ursprüngliche Vorstellung der Erbengemeinschaft war deutlich höher.“ Mit der Entscheidung sichere man sich „potenzielle Entwicklungschancen“, sagte er. So ist schon lange geplant, das Toilettengebäude zu sanieren. Die ungeklärten Eigentumsverhältnisse verhinderten das bisher.

Von Ines Alekowa