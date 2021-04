Brandis beschließt Entwicklungskonzept

Brandis

Sanierung der Sportanlagen Lange Stücken und Aufwertung des Albrechtshainer Sees – das sind nur zwei Vorhaben aus dem Interkommunalen Entwicklungskonzept (IEK) „Partheland“. Das liegt seit Mitte März vor und muss jetzt von den Mitgliedskommunen im Partheland – Brandis, Borsdorf, Großpösna, Naunhof, Machern, Belgershain und Parthenstein – beschlossen werden. Das IEK bildet die Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln. Im Brandiser Stadtrat erhielt es jetzt grünes Licht.

Kooperation und Arbeitsteilung

Im November 2018 einigten sich die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Letter of Intent – einer Absichtserklärung – auf die interkommunale Zusammenarbeit. Der Bereich der Daseinsvorsorge soll stärker dem Ansatz der Kooperation und Arbeitsteilung folgen, wie schon in der Vergangenheit punktuell praktiziert. Nicht jede Kommune muss zukünftig die volle Bandbreite notwendiger Angebote vorhalten, sondern die Stärken jeder einzelnen werden ressourceneffizient genutzt. Dies entlastet die Haushalte und eröffnet finanzielle Spielräume für investive Zukunftsprojekte. Zur Begleitung dieses Prozesses wurde die Beratungsraum GmbH Leipzig beauftragt und in einem umfassenden Beteiligungsprozess mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft ein gemeinsamer Handlungsrahmen erarbeitet.

Projekte im Brandiser Ortsteil Beucha Brandis ist im Maßnahmekatalog mit vier Projekten vertreten: Erweiterung der Sportanlagen Lange Stücken in Brandis: Die Anlagen werden durch den SC Partheland genutzt. Gleichzeitig stellen sie ein attraktives Freizeitsportangebot bereit. Durch den Zuzug junger Familien steigt die Nachfrage nach wohnortnahen Sportangeboten, was eine Erweiterung der Übungsflächen und Räumlichkeiten notwendig macht. Dabei sollen auch bereits bestehende Anlagen wie Skaterbahn, Aufenthaltsbereiche und Beleuchtung, aufgewertet werden. Perspektivisch ist eine Erweiterung des Geländes möglich, um der Nachfrage Rechnung zu tragen. Die Schaffung einer zeitgemäßen Anlage mit vielfältigen Sport- und Freizeitangeboten soll dem gesamten Breitensport im Partheland zugute kommen. Sanierung des Sportplatzes an der Grundschule Beucha: Die Lage des Platzes zwischen Albrechtshainer See und Grundschule ist prädestiniert für Wettkämpfe sowie als Ausgangspunkt für diverse sportliche Aktivitäten. Aufgrund der regen Nutzung durch Schulsport und Vereine sind die Anlagen jedoch verschlissen und müssen grundlegend saniert werden. Anbau Feuerwehrgerätehaus Beucha: Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und die aus der Löschhilfevereinbarung mit umliegenden Kommunen benötigt die Wehr am bisherigen Standort zusätzliche Umkleideräume und Sanitäranlagen, neue Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr, eine gemeinsame Bekleidungskammer. Außerdem müssen die Außenanlagen ertüchtigt sowie ein weiterer Stellplatz geschaffen werden. Touristischer Ausbau des Albrechtshainer Sees: Der See ist der einzige Badeort der Stadt Brandis und als wichtiges Naherholungsangebot etabliert. Der Zustand der Frei- und Wasserflächen ist gepflegt, nichtdestotrotz sind grundlegende Maßnahmen, beispielsweise eine nachhaltige Entkrautung des Sees, erforderlich. Hinsichtlich seiner Lage an der Autobahn und lokalen Gegebenheiten wie großzügige Freiflächen und Kletterwald, wird das touristische Potenzial als sehr hoch eingeordnet. Eine weitergehende Freiflächengestaltung, zusätzliche Freizeitangebote und Gastronomie würden das Areal komplettieren. Für 2022 ist die Erstellung eines Konzeptes vorgesehen, ab 2023 soll dessen Umsetzung starten. Dazu gehören: Sanierung der Sanitäranlagen, Gewässersanierung, Einrichtung eines Fitness-Parcours, Anlegen von Aufenthaltsbereichen, Sanierung gastronomischer Einrichtungen, ein Wohnmobilstellplatz. Bereits etablierte Akteure wie der Kletterwald sollen in die Entwicklung eingebunden werden.

Erste Vorhaben schon angeschoben

„Wir haben zusammen schon deutlich mehr geschafft als jeder für sich“, sagte Bürgermeister Arno Jesse. In der Umsetzung befindet sich beispielsweise eine Kooperation der Meldebehörden, um die Servicequalität zu erhöhen und personelle Ausfälle wechselseitig zu kompensieren. Des Weiteren wird die Zentralisierung der Gewerbeämter bis Ende 2022 nach Naunhof angestrebt, beginnend mit Großpösna im Juli 2021. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist seit Kurzem eine kommunale Stellenbörse auf der Partheland-Homepage online...

Regionalanalyse identifiziert fünf Schwerpunkträume

Das IEK gliedert sich in diesen Kooperationsprozess ein und formuliert eine Strategie zur weiteren Entwicklung des Parthelandes. „Ein Wesentlicher Schwerpunkt ist die Verbesserung der Wohn-und Lebensqualität, die Sicherung der Daseinsvorsorge und Versorgungsfunktion“, erklärte Jesse. „Die identifizierten Entwicklungsziele und Maßnahmen tragen in hohem Maße zur Stärkung des gesamten Kooperationsraums bei.“

Im Ergebnis einer Regionalanalyse und unter Berücksichtigung bestehender Projektideen, Planungsansätze sowie Problemlagen wurden fünf Schwerpunkträume definiert, in denen eine Intervention notwendig ist – zur Nutzung der vorhandenen Potentiale und Aufwertung der umliegenden Ortschaften. Die Schwerpunkträume sind: Albrechtshain (Naunhof)/Albrechtshainer See, Beucha (Brandis)/Albrechtshainer See, Borsdorf, Gerichshain (Machern) und Störmthal (Großpösna). Das Teilfördergebiet Beucha (Brandis) ist dabei mit 152 Hektar das größte, Borsdorf mit 27,4 ha das kleinste.

22 Maßnahmen harren der Umsetzung

Insgesamt beinhaltet der Katalog für die Schwerpunkte 22 Maßnahmen mit einem Volumen von 16 Millionen Euro: Im Schwerpunktraum Beucha sind dies die Erweiterung der Sportanlage Lange Stücken, Sanierung des Sportplatzes an der Grundschule, Anbau Feuerwehrgerätehaus Beucha, und vor allem Sanitäranlagen, Aufenthaltsbereiche und Fitness-Parcours am Albrechtshainer See sowie zusammen mit Albrechtshain ein Naherholungskonzept für den See und die Gewässersanierung.Im Schwerpunktraum Albrechtshain sind es am See Sanierung gastronomischer Einrichtungen, Wohnmobilstellplatz und Radweg, außerdem Erweiterung des Fuhrparks. In Borsdorf soll der Schwanenteichpark aufgewertet und in Gerichshain die Sanitäranlage der Sportanlage neu gebaut werden. In Störmthal reicht die Palette von Kita-Erweiterung über Gerätehausneubau bis Teichsanierung.

See verdeutlicht Kooperation

Die Maßnahmen stellen den konkreten Bedarf vor Ort fest und wurden entsprechend vor andere Investitionen gestellt. Sie veranschaulichen aber auch den Kooperationsansatz, der Schwerpunktraum Albrechtshainer See dabei in besonderem Maße. Der See, der eine besondere touristische Funktion für die Entwicklung des Parthelandes hat, liegt sowohl in der Gemarkung Brandis als auch Naunhof „und ist damit Sinnbild für die interkommunale Herangehensweise im Partheland“, heißt es im IEK.

Fördermittelantrag wird noch 2021 gestellt

Die Bestätigung der Gebietsfestlegung und des IEK durch die Stadt- und Gemeinderäte sind Voraussetzung, um gemeinsam Mittel aus der Städtebauförderung 2020 sowie dem Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (SZP) zu beantragen. Unter dem SZP-Titel werden Maßnahmen unterstützt, die die „Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren der Kommunen“ erhöhen sowie der „Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen“ dienen. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Aufnahme ins SZP-Programm werden die priorisierten Maßnahmen ab 2022 sukzessive realisiert.

„Die Mittel sind nicht garantiert“, betonte Jesse, „es bewerben sich viele.“ Allerdings haben Bund und Länder in ihren Förderrichtlinien der Unterstützung von Projekten in interkommunaler Zusammenarbeit Priorität eingeräumt. So erhalten auch kleinere Gemeinden Zugang zu diesem Programm. „Kooperation ist der Türöffner“, so Jesse.

Weitere Informationen unter: www.partheland.de; Entwicklungskonzept als Anlage zur Stadtratssitzung 30.03.2021 auf www.stadt-brandis.de/de/stadt-gestalten/buergerbeteiligung/rats-buergerinformationssystem

Von Ines Alekowa