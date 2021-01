Brandis bietet Stadtangestellten Schnelltest an

Brandis

Ab sofort bietet die Stadtverwaltung Brandis allen ihren Beschäftigten kostenfrei regelmäßige Schnelltests an, um diese auf eine mögliche Corona-Infektion zu überprüfen. In Kooperation mit der Hausarztpraxis Dr. Arnold werden einmal wöchentlich sowohl im Rathaus als auch für die Erzieher der Kindereinrichtung „Purzelbaum“ in deren Einrichtung selbst diese Tests durchgeführt.

Stadt kommt Fürsorgepflicht nach

Das Angebot sei selbstverständlich freiwillig, so Bürgermeister Jesse. „Wir kommen da aus unserer Sicht einerseits unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nach. Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Sicherstellung der Betriebsabläufe und das Verhindern von Ansteckungsketten durch frühzeitiges Erkennen von Infektionen. Und schließlich gibt es auch den Eltern ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Erzieher gesund sind.“

Bei positiven Ergebnis wird zweites Mal getestet

Geplant ist zunächst, die Schnelltest bis Ende Februar einmal in der Woche anzubieten. Mittels eines Rachenabstrichs kann ein Antigen-Schnelltest innerhalb von 15 Minuten Eiweißfragmente des Coronavirus nachweisen. Dabei liefern Schnelltests zwar weniger zuverlässige Ergebnisse als die herkömmlichen medizinischen PCR-Tests, sie geben aber einen ersten wichtigen Anhaltspunkt.

Deswegen ist es wichtig, dass bei einem positiven Ergebnis sofort ein medizinischen PCR-Tests folgt. „Dies haben wir,“ so Jesse, „mit dem Praxisteam Arnold abgesichert.“ Bei einem positiven Schnelltest wird sofort der PCR-Test nachgeschoben und ins Labor gegeben, gleichzeitig erfolgt die Benachrichtigung des Gesundheitsamtes.

Tests auch für Freie Träger und Feuerwehren

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind ausreichend Tests bestellt worden, um auch die Freien-Träger-Einrichtungen wie die Kinderstube des CVJM und den Knirpsentreff der Volkssolidarität in Beucha auszustatten, die jedoch die Durchführung der Tests selbst organisieren müssen. Ebenso können sich auch die Kameraden der Feuerwehren auf Wunsch dem Schnelltest unterziehen. Angestrebt ist, dieses Angebot bis Ende Februar vorzuhalten. „Danach“, so Jesse, „hoffen wir doch so langsam auf eine Entspannung.“

Von lvz