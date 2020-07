Brandis gibt Gestaltung der Ortsmitte aus der Hand

Brandis

Da hat die Stadt Brandis erst im April ihr Besteck geschärft, um es dann im entscheidenden Moment in der Schublade zu lassen – sie hat bei der Veräußerung des Grundstückes Hauptstraße 18 auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. Es ist wohl wahr: Allein für die benötigte öffentliche Toilette wäre der Preis deutlich zu hoch gewesen. Nur mit dieser Verwendung zu argumentieren, musste eine Kaufablehnung provozieren. Aber an der Mitte der Hauptstraße gelegen, hätte das 1350 Quadratmeter große Areal so viel mehr Gestaltungsvarianten Platz geboten – und zugleich die Behebung einer Reihe von Defiziten ermöglicht.

Zum Beispiel für einen öffentlichen Spielplatz. In Brandis gibt es drei, alle im Neubaugebiet zwischen Wurzener- und Leipziger Straße, im Rest der Kernstadt nicht einen. Auch ein Stück öffentliches Grün mit Sitzgelegenheiten zum Ausruhen, die man außer am Wasserspiel auf dem Markt vergeblich sucht, und Bäumen als Gegenpol zur (pflaster)steinreichen Hauptstraße hätte dem Zentrum gut getan.

Anzeige

Und das nicht nur optisch: Von Grünstreifen geht in heißer werdenden Sommern eine kühlende Wirkung aus. Sicherlich hätte man auch die Autos zum Parken auf eine Teilfläche lenken und so das immer wieder kritisierte Parkchaos in der Hauptstraße, das keiner wirklich reglementieren will, beseitigen können. Jetzt ist der Zug abgefahren. Eine gute Nachricht bleibt: Mit dem Verkauf besteht die Hoffnung, das hier ein langjähriger Schandfleck an zentraler Stelle verschwindet.

Weitere LVZ+ Artikel

i.alekowa@lvz.de

Von Ines Alekowa