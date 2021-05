Brandis hebt Elternbeitrag in Kitas an: Das müssen Eltern ab September zahlen

Brandis

Eltern müssen für den Besuch ihrer Kinder in Kindereinrichtungen der Stadt Brandis ab September etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat in seiner Mai-Sitzung eine Anhebung der Beiträge mehrheitlich beschlossen und die Gebührensatzung entsprechend geändert. Das Thema stand schon einmal im April auf der Tagesordnung, damals gab es Irritationen zur Berechnung, weshalb es zurück in den Ausschuss verwiesen worden war.

Bei einer neunstündigen Betreuung werden in der Krippe für das erste Kind nun 200 Euro fällig, im Kindergarten sind es 100 Euro. Im Hort sind für bis sechs Stunden 65 Euro zu berappen. Das sind jeweils zehn Euro mehr als aktuell zu zahlen sind. Für weniger Betreuungszeit, bei weiteren Kindern in der Einrichtung und für Alleinerziehende verringern sich die Beiträge jeweils.

Stadt folgt gesetzlichen Vorgaben

Hintergrund der Satzungsänderung ist die Novellierung des Sächsischen Kita-Gesetzes zum 1. Juni 2019, mit der die vorgegebene Mindestbeteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Kindertagesstätten geändert worden war: In der Krippe liegt die Spanne seitdem bei 15 bis 23 Prozent (vorher 20 bis 23 Prozent), im Kindergarten bei 15 bis 30 Prozent (20 bis 30) und im Hort bei 0 bis 30 Prozent (20 bis 30). In Brandis, erklärte Hauptamtsleiter Robert Kröber, habe man in der Krippe bisher 14,87 Prozent verlangt. „Damit erfüllen wir nicht die Vorgaben des Gesetzgebers. Deshalb kommen wir um eine Erhöhung nicht herum.“

Kosten in der Krippe am höchsten

Die Betriebskosten aus Personal- und Sachkosten beliefen sich im vergangenen Jahr laut einer Hochrechnung für neun Stunden in der Krippe auf 1278 Euro, für die gleiche Zeit im Kindergarten auf 533 Euro und für sechs Stunden im Hort auf 308 Euro. Dass die Kosten in der Krippe am höchsten sind, erklärte Kröber mit dem Personalschlüssel – 1:5 in der Krippe, 1:12 im Kindergarten –, der mit dem Gute-Kita-Gesetz verbessert wurde. Die Betriebskosten werden aus Landeszuschuss, Elternbeitrag und Gemeindeanteil finanziert. In der Krippe werden Eltern nun mit 15,65 Prozent beteiligt, im Kindergarten mit 18,78 und im Hort mit 21,11 Prozent.

Im Hort erlaube das Gesetz zwar, auf Elternbeiträge zu verzichten. „Aber wir sind uns einig, dass wir auch hier weiter Gebühren erheben möchten, weil auch diese Betreuungsleistung einen Wert hat“, so Kröber. Ein Antrag von Ulrich Gäbel (Linke), zumindest auf die Erhöhung des Hortbeitrages zu verzichten, fand keine Mehrheit.

Brandis steht im Kommunenvergleich gut da

Über die Erhöhung ließe sich durchaus kritisch diskutieren, räumte Bürgermeister Arno Jesse ein, aber im Vergleich mit dem Umland finde sich Brandis immer noch eher in der unteren Hälfte wieder. „Wir stehen also in diesem Bereich sehr verantwortungsvoll da“, betonte er. Die höchsten Krippengebühren verlangen derzeit mit 220 Euro Bennewitz und Machern, am geringesten belastet Lossatal die Eltern, hier werden nur 176 Euro verlangt.

In Brandis waren die Gebühren zuletzt Anfang 2019 um fünf Euro in der Krippe angehoben worden. Dass über die Elternbeiträge gerade jetzt diskutiert wurde, hängt mit dem bevorstehenden Beschluss des Doppelhaushaltes 2021/22 zusammen. Von 17 Millionen Euro beanspruche allein der Kitabereich fünf Millionen Euro, hatte Jesse bei einer ersten Beratung im Sozialausschuss im November die Dimension verdeutlicht. Bei durchschnittlich 88 belegten Plätzen in der Krippe, 230 im Kindergarten und 242 im Hort schlägt sich die Gebührenerhöhung hier mit insgesamt 66670 Euro nieder.

Von Ines Alekowa