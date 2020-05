Brandis will Schandfleck am Bahnhof beseitigen

Brandis

Graue Betonflächen, die LKW-Fahrer als Abstellplatz entdeckt haben, wucherndes Unkraut – das Umfeld des ehemaligen Brandiser Bahnhofes ist schon lange zum Schandfleck verkommen. Das stört um so mehr, als die Brache sich gegenüber vom Stadtpark sowie an der Zufahrtsstraße zur Reha-Klinik und damit an einer exponierten Stelle befindet. Jetzt hat der Stadtrat beschlossen, zwei Grundstücke, insgesamt 15125 Quadratmeter, von der Deutschen Bahn AG ( DB) zu erwerben. Dabei handelt es sich um die Betonplatte links vom Bahnhof und um einen Streifen südlich der aktiven Bahnstrecke Beucha-Trebsen, der sich von der neuen Kita bis zum Sonderpostenmarkt Wreesmann erstreckt.

Langwierige Verhandlungen

Die Verhandlungen mit der Bahn um dieses „Schlüsselstück“ für die Stadtentwicklung haben sich über Jahre hingezogen, berichtete Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). „Ohne die Hilfe der Bundestagsabgeordneten Katharina Landgraf ( CDU) wären wir noch nicht weiter. Erst ihr Intervenieren hat eine Tür für Gespräche geöffnet.“ Die Immobilientochter der Bahn hatte das Grundstück daraufhin ausgeschrieben und die Stadt ein Kaufangebot über 136.000 Euro, das sich an der Bodenrichtwertkarte des Landkreises orientiert, abgegeben.

Kita-Eröffnung verstärkte Handlungsbedarf

Den „dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung“ macht der Bürgermeister vor allem an der in direkter Nachbarschaft des Bahnhofsareals im Februar eröffneten neuen Kindertagesstätte mit ihren 180 Betreuungsplätzen fest. Aus dieser ergibt sich ein deutlich erhöhtes Aufkommen an Fußgänger-, Rad- und motorisiertem Verkehr. Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren, direkt an die Kita angrenzend, ein neues Wohngebiet entstehen.

Sportanlagen für Kinder und Jugendliche

Mittels geeigneter Fördermittel möchte die Stadt das Bahnhofsgelände zu einer Gemeinbedarfsfläche umgestalten, welche sowohl die Aufwertung des Stadtquartiers ermöglicht als auch eine Fortsetzung der nach wie vor bestehenden Streckenpachtverträge garantiert. „Denkbar wären eine schöne Landschaftsgestaltung, die zum Verweilen einlädt, oder sportliche Anlagen für Jugendliche und Kinder. Noch gibt es dazu keine konkrete Idee, sondern eben nur dies, dass wir diese Fläche der Öffentlichkeit zugänglich machen und sie attraktiv gestalten wollen“, sagt der Bürgermeister und verweist auf den Stadtrat, wo man das „zu gegebener Zeit“ besprechen werde.

Weiterer Flächenerwerb erforderlich

Denn um das gesamte Umfeld nördlich und südlich der Bahnlinie in einem Zug zu überplanen, fehlt noch der Zugriff auf die Betonplatte rechts vom Bahnhof. Deren Eigentümer wiederum ist die Deutsche Regionaleisenbahn, mit der sich die Stadt nun ebenfalls ins Benehmen setzen will. Und ausgespart ist auch das Bahnhofsgebäude selbst, das nach einer Versteigerung vor einigen Jahren in privater Hand, aber noch immer unsaniert und ungenutzt ist. Theoretisch sei es „ sicher eine sinnvolle Option“, auch dafür ein Kaufangebot zu unterbreiten, „um das ganze Areal nachhaltig zu entwickeln“, sagt Jesse auf Nachfrage der LVZ, fügt aber hinzu: „Ich bin froh, dass wir mit dem Ratskeller und dem Kulturhaus Beucha zwei Alt-Liegenschaften eine Zukunft geben. Mit dem Gemeindeamt in Polenz steht ein weiteres städtisches Gebäude auf der Agenda. Und wenn ich dann noch an die großen Ziele mit unserem Schulcampus denke, fällt es mir schwer, zumindest kurzfristig auch noch den alten Bahnhof in den Haushalt aufzunehmen.“

Auf Gestaltung des Bahnhofsumfeldes folgt Straßensanierung

Ein zeitliches Ziel, wann die Fläche umgestaltet sein soll, gibt es laut Jesse noch nicht. An die Umgestaltung anschließen aber soll sich die Sanierung der Straße Am Bahnhof. Stadtrat Ulrich Gäbel (Linke) bedauerte in dem Zusammenhang, dass der Flächenerwerb zwei Jahre zu spät käme. Damals wurde im Stadtrat über die inzwischen abgeschlossene Sanierung der Bahnhofstraße beraten. Für den favorisierten Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Straße Am Bahnhof und Polenzstraße hätte man die Betonplatte benötigt.

