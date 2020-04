Brandis legt Bürgerhaushalt auf und bestückt ihn mit 70.000 Euro

Brandis

Der Brandiser Stadtrat hat beschlossen, die diesjährige Landespauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 Euro für die Initiierung eines Bürgerfonds zur Verfügung zu stellen. Aus diesem sollen sinnvolle Bürgerprojekte finanziert werden.

Zur Erinnerung: Nach Beschluss der sächsischen Regierungskoalition CDU/ SPD erhalten kreisangehörige Gemeinden für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils 70 Euro für die ersten 1000 Einwohner, also maximal 70.000 Euro, zur freien Verfügung.

Mit-Mach-Stadt Brandis bietet die Plattform

„Bürgerinnen und Bürger haben eine Vorstellung davon, wie sie ihr Umfeld in unserer Stadt gestalten wollen, ob in ihrem Verein, in ihrer Nachbarschaft, in der Kita oder in der Schule“, begründete Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) die Einrichtung des Bürgerfonds. Oft scheitere die Umsetzung dieser Projekte allerdings an nicht zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Mit den 70.000 Euro könne man den Bürgern nun die Finanzierung ihrer Projekte ermöglichen. „Dies eröffnet die direkte Bürgerbeteiligung und damit die Verantwortung für ein Projekt und deren Umsetzung“, so Jesse. „Die Bürger erhalten so die Möglichkeit der Mitbestimmung über die Gestaltung in unserer Stadt.“

Die Brandiser haben es in der Hand Kommentar von Ines Alekowa Es ist ein Experiment. Die Stadt Brandis richtet einen Bürgerhaushalt ein und füllt ihn mit 70.000 Euro aus der diesjährigen Landespauschale. Die Idee dahinter: Die Brandiser, Beuchaer und Polenzer Bürger wissen am ehesten, woran es in ihrem unmittelbaren Umfeld fehlt. Schon einmal, 2018, waren sie bei der Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2019/20 gefragt worden, was sie von den Investitionsvorhaben der Stadt halten und welche eigenen Vorschläge sie haben. Vieles, was damals genannt wurde, wie die Verbesserung von Radwegverbindungen, fällt in die Kompetenz der Stadt und würde zudem die Möglichkeiten eines Bürgerhaushaltes sprengen. Doch zum Beispiel die Idee, mehr Bänke aufzustellen, sei es im Park oder am Kohlenbergteich, oder in der Hauptstraße die ramponierten und deshalb entfernten Federwippen für Kinder durch neue zu ersetzen, könnten nun in Eigeninitiative realisiert werden. Es sind die Kleinigkeiten, die vor den Pflichtaufgaben, die die Stadt erfüllen muss, oft ins Hintertreffen gelangen. Aber gerade diese Kleinigkeiten sind es, die die Stadt noch ein Stück lebenswerter machen. Denkbar wären zum Beispiel auch Baumpflanzaktionen und kleine Kunstprojekte. Oder wie wäre es mit dem Ausbau der Crossstrecke, die Jugendliche mit ihren Bikes bereits in den Waldrand am Ostbruch „gefahren“ haben? Der Wettbewerb um die besten Ideen ist eröffnet. Gewinnen werden am Ende alle. Denn die Vorbereitung und Umsetzung von Projekten bringt Leute zusammen, fördert den Gemeinsinn und die Erkenntnis, dass man gemeinsam mehr schafft als die Stadt allein. Und: Glückt das Experiment, könnte der Bürgerhaushalt vielleicht zu einem festen Bestandteil des Kommunalhaushaltes werden. Die Brandiser haben es in der Hand.

Geld soll investiert und nicht verfeiert werden

Mit der bis Anfang Mai entsprechend ergänzten Plattform der Mit-Mach-Stadt verfügt die Stadt bereits über das erforderliche Instrument, um Projektideen zu sammeln, eine Diskussion über diese Vorschläge zu ermöglichen und eine Gewichtung der Projekte durch die Bürgerschaft vornehmen zu lassen. Am Ende muss der Stadtrat dann noch grünes Licht geben. Mit dem Beschluss beauftragte das Gremium die Verwaltung zugleich, eine entsprechende Richtlinie zu erarbeiten. Eine Bedingung gab der Bürgermeister schon jetzt zur Verwendung der Gelder vor: „Sie sollten investiert und nicht verfeiert werden.“

Bis Oktober/November haben Bürger nun Zeit, sich um Mittel aus dem Bürgerfonds zu bewerben. „Wenn der Fonds nicht ausgeschöpft wird, ist immer noch Zeit, die Gelder anderweitig zu verwenden“, erklärte Jesse.

2019 floß das Geld in die Campus-Kantine

Den Vorschlag das Geld in einen Bürgerhaushalt zu geben, hatte die SPD-Fraktion schon einmal 2018 unterbreitet. Der Vorstoß scheiterte seinerzeit, weil die Mehrheit der Stadträte die Verfügungshoheit über das Geld nicht aus der Hand geben wollte. Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, die Pauschale für 2019 für die Erweiterung der Campus-Kantine einzusetzen. Diesmal nun stimmte der Stadtrat einhellig für den Bürgerfonds. „Gerade in dieser Zeit ist das ein gutes Signal“, meinte Jesse.

Von Ines Alekowa