Brandis macht Weg frei für Senioren-Wohnungen mit Service

Die Soziale Dienste Muldental gGmbH möchte das ehemalige Allkauf-Gelände eingangs der Brandiser Bergstraße als Wohnstandort entwickeln. „Es ist spannend, was wir dort planen“, sagte Bürgermeister Arno Jesse in der Novembersitzung des Stadtrates, in der nun der Bebauungsplan beschlossen wurde. „Das Projekt ist einerseits städtebaulich interessant, andererseits gewinnbringend für die Stadt, denn es ist sehr nah am gesellschaftlichen Bedarf.“ Die Allkauf-Brache ist die letzte verbliebene Gewerbefläche an der Bergstraße, mit ihr würde deren städtebauliche Entwicklung abgeschlossen werden. Mit dem Seniorenzentrum und dem anschließenden Wohngebiet war bereits in der Vergangenheit die erfolgreiche Umwandlung einer Industriebrache gelungen. Insgesamt könnten an dieser Stelle bis zu 92 Wohneinheiten entstehen, 80 davon überwiegend kleiner, servicegestützt und barrierefrei.

Projekt passt ins Portfolio der Sozialen Dienste Muldental

Das Projekt sei „sehr interessant für die gemeinnützige Gesellschaft der Muldentalkliniken“, warb deren Geschäftsführer Mike Schuffenhauer im Stadtrat um Unterstützung. Die Soziale Dienste Muldental gGmbH unter deren Dach – darin gebündelt sind seit August die Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH und die Medizinischen Versorgungszentren – sieht das Projekt als „gute Ergänzung des bisher vorhandenen Portfolios“ aus stationärer Altenpflege, Medizinischen Versorgungszentren und ambulantem Pflegedienst.

Bereits jetzt umfasst die stationäre Altenpflege das 1998 von der damaligen Altenheimgesellschaft Brandis unter Leitung von Hans-Werner Bärsch eingeweihte Haus I in der Brandiser Bergstraße, 2001 kam hier das Haus II im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Mitoko hinzu, das sich besonders für Demenzkranke eignet. Haus III entstand 2010 in der Kleegasse in Wurzen. 2007 wurde der Ambulante Pflegedienst Bergstraße aus der Taufe gehoben, der eine bessere Vernetzung von ambulanter und stationärer pflegerischer Gesundheitsfürsorge gewährleistet, 2009 der Ambulante Pflegedienst Kleegasse in Wurzen.

1998 wurde das Altenpflegeheim in der Bergstraße gebaut. Quelle: Ines Alekowa

Hoher Bedarf aufgrund demografischer Entwicklung

„Das wollen wir jetzt ergänzen um das betreute Wohnen. Hier sehen wir einen sehr hohen Bedarf, wenn wir auf die demografische Entwicklung des Landkreises schauen“, erklärte Schuffenhauer, eine Machbarkeitsstudie untermauere das Marktpotenzial in Brandis und Umgebung. Zudem entspreche betreutes Wohnen der Intention des Gesetzgebers, der der ambulanten Versorgung den Vorrang vor der stationären gibt.

Für die 14.500 Quadratmeter große Allkauf-Brache existiert bereits seit 2010 ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Um dem inzwischen gestiegenen Bedarf an barrierefreien, servicegestützten Wohneinheiten für Ältere zu entsprechen, hatte der Vorhabenträger ein Änderungsverfahren beantragt. Der Stadtrat hatte dessen Einleitung im Mai beschlossen, in der Oktobersitzung, als die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abzuwägen waren und der Satzungsbeschluss auf der Tagesordnung stand, das Vorhaben allerdings wegen Klärungsbedarfs zurückgewiesen. Befürchtet wurde insbesondere, dass die Bebauung nicht in die Umgebung passe.

Veränderung bedeutet mehr Flexibilität

Der vom Leipziger Architekturbüro Grün erstellte Entwurf sieht statt drei nun vier Vollgeschosse und einen haustechnisch genutzten Dachgeschossaufbau vor. „17 Meter maximale Gebäudehöhe wären damit möglich“, erklärte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. An effizienten Geschosswohnungsbau sei nicht nur die Finanzierung gebunden, heißt es in der Begründung zum B-Plan. „Mit einem vierten Geschoss können wir auch flexibler auf zukünftige Versorgungsmodelle reagieren“, sagte Schuffenhauer. Argumenten, denen der Stadtrat folgen konnte. Im zweiten Anlauf sprach er sich einstimmig für das Vorhaben aus.

Von Ines Alekowa