Brandis reaktiviert alten Bahnübergang nach Waldsteinberg

Was die meisten Wurzener bis heute nicht wissen: Auch in der Muldestadt gab es auf den Tag genau vor 30 Jahren ein Friedensgebet. Anders als jenes in Leipzig fand es bislang jedoch keine Beachtung. Das soll sich ändern. Pfarrer Alexander Wieckowski lädt am Mittwoch, 19 Uhr, in den Dom ein, um an den Mut der Menschen von damals zu erinnern.