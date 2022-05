Brandis

Aus der Übung in punkto Maibaumsetzen sind die Brandiser Kameraden trotz Corona zwar nicht gekommen. Anders als in den letzten beiden Jahren, in denen der traditionelle Akt auf dem städtischen Marktplatz pandemie-bedingt unter Anteilnahme nur weniger Zuschauer vollzogen werden musste, war er am Sonnabend aber erstmals wieder in ein kulturelles Rahmenprogramm eingebettet.

„Im vergangenen Jahr waren wir nach dem Lockdown erst wieder im Juni zum Stadtfest kulturell neu gestartet, in diesem Jahr sind wir schon ein paar Wochen eher dran“, hieß Bürgermeister Arno Jesse (SPD) Landrat Henry Graichen (CDU) sowie die zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürger willkommen.

Von der Übung ins Festzelt

Und unter diesen ganz besonders die Brandschützer seiner Kommune, die zum Teil bereits am Vormittag an der Seite von Kameraden aus rund 20 Wehren aus dem Landkreis Leipzig bei einer unangekündigten Katastrophenschutzübung auf der Magdeborner Halbinsel im Einsatz waren.

„Während der Pandemie ist viel über wichtige und bislang eher unbeachtete Berufsgruppen wie Krankenschwestern und Pfleger gesprochen worden, über die ehrenamtlichen Feuerwehrleute eher weniger“, so der Brandiser Rathauschef. Dabei seien diese doch für ihre Mitmenschen rund um die Uhr einsatzbereit.

Ehrung für langjährige Kameraden

Als entsprechend wichtig bezeichneten Jesse und Graichen es unisono, die im Vorjahr Corona zum Opfer gefallenen obligatorischen Auszeichnungen für langjährige Wehrzugehörigkeiten im Rahmen des Maibaumsetzens nachzuholen. So wurden am frühen Sonnabendabend im Festzelt auf dem Brandiser Markt Kameraden und Kameradinnen der Brandiser Ortswehren für ihre zehn-, 20-, 25-, 30- und in Person von Bernd Lienert und Frank Stephan sogar 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Noch weiter in die Geschichte zurück reicht der Tag der Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Brandis bei jenen beiden Kameraden, die dann am Sonntag im Rahmen der traditionellen 1.-Mai-Zusammenkunft der Floriansjünger gewürdigt wurden. Die Alterskameraden Armin Blech und Karl-Heinz Remler blicken in diesem Jahr auf eine mittlerweile sieben Jahrzehnte währende Mitgliedschaft in der Ortswehr zurück.

Der Brandiser Maibaum ist aufgestellt. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze