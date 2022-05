Brandis

Die Stadt Brandis hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf einer Kommune erarbeitet, die der Beteiligung ihrer Bürgerschaft einen hohen Stellenwert beimisst. Eines von vielen Projekten in diesem Zusammenhang stellt die Initiative „Es geht LOS“ dar, die Brandis im vergangenen Jahr gemeinsam mit der im baden-württembergischen Landkreis Konstanz gelegenen Stadt Tengen auf den Weg gebracht hat.

Bevor es im Frühsommer eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit Vertretern der beiden Kommunen in Berlin geben wird, gaben die beiden „Es geht LOS“-Projektmanager Leonie Disselkamp und Carl-Linus Deichert den Brandiser Stadträten auf deren jüngster Zusammenkunft einen Überblick über das bisherige Projektgeschehen.

Zufallsauswahl aus dem Melderegister

Demnach haben sich in dieses Projekt 92 Brandiserinnen und Brandiser in drei verschiedenen Beteiligungsformaten eingebracht. Das zentrale Element unter diesen Formaten sei eine Zufallsauswahl von Beteiligten aus dem städtischen Melderegister gewesen, die im Anschluss im Rahmen eines sogenannten „aufsuchenden Losverfahrens“ quasi an ihrer Haustür für das Projekt gewonnen wurden.

„Da bei diesem Verfahren in der Regel politisch weniger gut informierte und auch positionierte Menschen erreicht werden, hilft das aufsuchende Losverfahren im Allgemeinen dabei, die inklusive Beteiligung der Bürgerschaft zu stärken“, führte Leonie Disselkamp aus. Dies habe sich in Brandis nach Auswertung der Ergebnisse bestätigt. „Das Vertrauen in die politische Wirksamkeit ist bei den am Projekt beteiligten Bürgerinnen und Bürgern gestiegen“, so die Projektmanagerin.

Ergänzungswünsche beim Leitbild

Ihr zufolge lag der Schwerpunkt innerhalb des Projektes auf vorbereitenden Arbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Überarbeitung der städtischen Leitbilder in den beiden Kommunen. „Dabei hat sich für Brandis herausgestellt, dass es an einzelnen Punkten des bestehenden Leitbildes durchaus Ergänzungswünsche gibt, dass aber an neuen Themenfeldern kein Bedarf besteht“, ergänzte Disselkamps Kollege Carl-Linus Deichert.

Die große Mehrheit der Maßnahmen etwa im Bereich der Schaffung von Kita-Plätzen oder auch der Ausstattung der Schulen werde weiterhin für wichtig erachtet. Trotz einiger Unterschiede hinsichtlich der Problemfelder in Tengen und Brandis gibt es dem Projektmanager-Duo zufolge auch eine Reihe von geteilten Herausforderungen wie etwa die Bereiche Infrastruktur/Ausbau ÖPNV sowie ganz allgemein die Mobilität im öffentlichen Raum.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung soll laut Disselkamps und Deichert in den nächsten Wochen darüber entschieden werden, ob das bestehende Brandiser Leitbild überarbeitet oder durch ein neugestaltetes ersetzt wird.

Von Roger Dietze