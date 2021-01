Brandis sucht Kompromiss im Grundstücksstreit

Brandis

Zum Beschluss des Stadtrates stehen oder abweichen? Vor dieser Frage stand der Technische Ausschuss Brandis in seiner jüngsten Sitzung. Ein Leipziger beabsichtigt, auf einem Grundstück zwischen Gymnasium und Oberschule ein Einfamilienhaus zu errichten. Das Problem: Das Vorhaben widerspricht dem Ziel, den Schulcampus zu entwickeln. Erst im Juli vergangenen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und in diesem Zusammenhang eine Veränderungssperre für das B-Plangebiet erlassen. Bauliche Vorhaben wie die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen dürfen demnach grundsätzlich nicht mehr durchgeführt werden.

Verwaltung empfiehlt Ablehnung

Als die Veröffentlichung dazu im Brandiser Stadtjournal Mitte August erfolgte, hatte Denis Jentsch schon zugegriffen. Er habe schon lange nach den eigenen vier Wände für sich und seine kleine Familie gesucht, erzählte er. „Deshalb war ich glücklich, das Grundstück über einen Makler gefunden zu haben.“ Zumal Infrastruktur und Anbindung an Leipzig gut sind und er den Eindruck habe, dass Brandis „eine lebendige Stadt“ sei. Er verstehe die Sicht der Stadt, fügte er hinzu, „aber für mich war im Mai nicht erkennbar, dass die Stadt ein Interesse an dem Grundstück hat“. Er stellte beim Bauamt Grimma einen Bauantrag. Und im Rathaus ging ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der Veränderungssperre ein. Die Verwaltung empfahl dem Ausschuss die Ablehnung.

Bürgermeister wirbt für Alternativen

Der Antragsteller habe weder das Instrument der Bauvoranfrage genutzt noch nach zwischenzeitlichen Gesprächen Bereitschaft gezeigt, über eine Alternative nachzudenken, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) und verwies darauf, dass es noch mehr Bauplätze gebe. „Wir haben für viele Wohnbaugebiete den Weg frei gemacht.“ Vielmehr habe der Antragsteller sein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag bis Ende September verstreichen lassen. Er könne das Bauanliegen „emotional nachvollziehen“, räumte Jesse ein, „aber wir sollten glaubwürdig bleiben und nicht beim ersten Widerstand einknicken. Wenn wir den Campusgedanken leben wollen, dürfen wir keine Hürden errichten.“

Verkäuferin wirft Stadt mangelnde Information vor

Ein Jahr zuvor, im Juni 2019, hatte sich der Stadtrat zur Entwicklung des Schulcampus bekannt, einem „Alleinstellungsmerkmal für Brandis im Wettbewerb der Kommunen“, wie der Bürgermeister noch einmal betonte. Im April 2020 hatte der Stadtrat dann als erste Maßnahme eine Vorkaufsrechtssatzung für die Grundstücke des Campus beschlossen, nachdem der Stadt bereits ein Grundstück in der Schulstraße verloren gegangen war, weil für einen Zugriff noch keine rechtliche Grundlage vorhanden war. „Das“, erinnerte Jesse, „sollte uns nicht noch einmal passieren.“

Die vorherige Eigentümerin des jetzt im Fokus stehenden Grundstücks konnte der Verwaltung allerdings nicht den Vorwurf ersparen, dass sie sie nicht vorher von diesen Plänen in Kenntnis gesetzt habe. Gabriele Werner wohnt bei Dresden und wollte sich deshalb vom Grundstück ihrer Eltern trennen. „Durch die räumliche Distanz wusste ich nichts von den Plänen der Stadt. Aber ich zahle hier Grundsteuer, man kennt also meine Daten“, sagte sie. „Und wenn der Campus der Stadt so wichtig ist, hätte sie mich anrufen können, ob ich Ambitionen habe zu verkaufen.“

Moderation statt Muskelspiel

Das sah auch Tobias Reich (Freie Wähler) so. „Die Stadt hätte vorher ausschlafen müssen, nicht erst, wenn der Kaufvertrag schon abgeschlossen ist“, sagte er. Und Michael Haack (Bürgerverein Brandis) vermisste eine Information des Stadtrates vor Beschluss der Veränderungssperre.

„Ich habe das Gefühl, alle lassen die Muskeln spielen“, meinte schließlich Knut Wießner, der dem Ausschuss als sachkundiger Einwohner angehört. Seine Schlussfolgerung: „Hier ist eine Moderation erforderlich. Es gibt doch sicherlich eine Alternative zu dem Grundstück, auch wenn man das mit Geld unterstützen muss.“

Ein Vorschlag, den auch die Mehrheit der Ausschussmitglieder gut hieß. Sie lehnten also einerseits den Ausnahmeantrag ab, legten aber zugleich fest, dass der Bürgermeister gemeinsam mit Uwe Engel (Linke) - Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzenden der Beuchaer Wohnungsgesellschaft – ein konstruktives Gespräch mit den Antragstellern führt, um eine einvernehmliche Lösung bei der Suche eines neuen Grundstückes zu finden.

Von Ines Alekowa