Brandis will Potenziale des Autobahnsees ausnutzen

Brandis/Beucha/Naunhof

Der im Volksmund auch Autobahnsee genannte Albrechtshainer See soll mittel- bis langfristig touristisch entwickelt werden. Die Voraussetzung dafür hat die Stadt Brandis geschaffen, indem sie Fördergelder für eine Machbarkeitsstufe über den Leader-Koordinierungskreis akquiriert hat.

Laut Bürgermeister Arno Jesse (SPD) wird die Studie knapp 40 000 Euro kosten und soll im Frühjahr nächsten Jahres vorliegen. „Spannend an diesem Projekt finde ich den interkommunalen Ansatz der Studie“, so Jesse, der auf die Lage des Gewässers auf einerseits Brandiser, andererseits Naunhofer Kommunalgebiet hinweist.

Gesamtsicht auf See

Interkommunal bedeute in diesem Zusammenhang, dass auch explizit der Naunhofer Teil des Sees Bestandteil der Studie sein wird. „Es wird eine Gesamtsicht auf den Albrechtshainer See sein, die auch den Klettergarten sowie den ehemaligen Campingplatz einschließt“, so das Brandiser Stadtoberhaupt.

Zwar könne der Zustand des Gewässers infolge seiner kontinuierlichen Nutzung und einer damit einhergegangenen steten Instandhaltung als gepflegt bezeichnet werden, zugleich bestehe aber Handlungsbedarf in Bezug auf die baulichen Anlagen.

Kaum genutzte Potenziale

Vor allem aber seien viele Potenziale, die das Areal im Bereich der Freizeitgestaltung, des Tourismus und der Naherholung in Verbindung mit den sehr großzügig vorhandenen Freiflächen und dem nahen Autobahnanschluss zu bieten habe, bislang kaum genutzt. Insgesamt sei das touristische Potenzial und das Interesse an einer Entwicklung von Brandis’ einzigem Badesee als sehr hoch einzuordnen.

„Eine weitergehende Freiflächengestaltung, zusätzliche Freizeitangebote sowie die Ansiedlung eines adäquaten gastronomischen Angebotes würde das Areal bedarfsgerecht und angemessen komplettieren“, ist der Brandiser Bürgermeister überzeugt.

Von Roger Dietze