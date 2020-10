Brandis will einen digitalen Campus errichten

Brandis

Die Stadt Brandis will mit Hilfe des Digitalpakts Schule Nägel mit Köpfen machen. Der Pakt war bereits im Mai 2019 gestartet, mit ihm wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Im jüngsten Stadtrat stellte Hauptamtsleiter Robert Kröber die Überlegungen für einen digitalen Campus vor. Die Kommune hat einen Fördermittelantrag gestellt, zu dem auch ein von den Schulen erarbeitetes technisch-pädagogisches Einsatzkonzept gehört.

Insgesamt steht der Stadt bis 2024 für Grundschule, Oberschule und Gymnasium in Brandis sowie für die Grundschule Beucha ein Festbetrag von 748.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel sollen für die strukturierte Vernetzung von Schulgebäuden und Räumen – einschließlich WLAN –, für digitale Displays, interaktive Tafeln und weitere Endgeräte wie Tablets und Notebooks verwendet werden. So stehen beispielsweise für Tafeln 4000 Euro pro Raum bereit.

Schwerpunkt liegt auf Ausbau der Infrastruktur

Der Schwerpunkt aber liege auf dem Infrastrukturausbau, erklärte Kröber. Allein in diesen sollen 440.000 Euro investiert werden. „Das hat der Bund genau geregelt“, damit nicht nur in kurzlebige Endgerätetechnik investiert wird. In Summe dürfen für mobile Endgeräte maximal 20 Prozent des Budgets verwendet werden. Die sind dann aber allein für den Schülerbedarf reserviert. Die Lehrer werden über ihren Dienstherrn, das Landesamt für Schule und Bildung, ausgestattet.

Die Maßnahmen konzentrieren sich auf: Kopplung von Häusern einer Schule mit Glasfaser, Ausstattung aller Schulräume mit Glasfaser und WLAN-Hotspot, auf die Installation von zentralen Netzwerkspeichern und zentralen WLAN-Controllern. Überraschend beim Kostenvergleich mit kupferbasierter Vernetzung war laut Kröber, „dass Glasfaser nicht nur die modernste, sondern auch die wirtschaftlichste Variante darstellt“.

Die Stadt setzt auch bei der Ausstattung der Unterrichtsräume auf Glasfaser. Quelle: LVZ-Archiv

Ein Stadtnetz mit vielen kommunalen Einrichtungen

Dabei betrachtet die Stadt nicht nur jede Schule für sich. Beabsichtigt ist, einen digitalen Campus zu errichten, an den neben den Schulen auch weitere städtische Einrichtungen wie die drei Feuerwehren, die Kita Knirpsentreff, Schulhort, Freizeit- und Jugendtreff angeschlossen sind, so dass ein Stadtnetz entsteht. Zupass komme der Stadt bei ihrem Vorhaben, so Kröber, dass sie seit diesem Jahr über ein von Deutscher Glasfaser ausgebautes Glasfasernetz verfügt. Eine Reihe städtischer Einrichtungen sind bereits mit einem Zugang versehen. Für die neue Kita Purzel-Baum und den Bauhof wird eine Netzexpansion geprüft.

Zentraler Server bietet viele Vorteile

Der Campus erlaubt neben der Versorgung mit leistungsfähigen Internetzugängen (1 Gigabit/s) auch die Zusammenführung aller Dienste wie Schulverwaltungsnetze, Lehrnetze, Lernanwendungen, Dateiablagen, Sicherheitstechnik. „Das hat den Vorteil, dass wir nicht in jeder Schule einen Server aufstellen und nach einer gewissen Zeit wiederbeschaffen müssen“, sagte Kröber. Offen ist allerdings noch, wo die Serverkapazität vorgehalten werden soll. „Das wird kein kleiner Computer sein“, gab Stadtrat Uwe Engel (Linke) zu bedenken. Das bedeute Anschaffungskosten, Wartung, Gewährleistung der Datensicherheit. „Deshalb sollte man fragen: Wollen wir das als Stadt leisten oder mit einem Rechenzentrum als Partner. Man muss nicht alles selber machen, wenn es andere besser und preiswerter können.“

Alles zusammen wäre ein Quantensprung. Im Moment, berichtete Kröber, habe man in den Schulen noch die herkömmliche Kupferverkabelung mit nur geringer Datenübertragungskapazität. Über Fördermittel wurden in den zurückliegenden Jahren einige mobile Laptopwagen angeschafft. Aber mit der technischen Ausstattung allein sei es nicht getan, ergänzte Bürgermeister Arno Jesse. „Dazu gehört auch die Befähigung von Lehrern und Schülern.“

Stadt zapft Bund-Länder-Sofortprogramm an

Im Anschluss beauftragte der Stadtrat die Grimmaer Firma GTSdata mit der Lieferung von 96 Notebooks und sechs Notebookwagen – Gesamtpreis 88.500 Euro. Die Stadt zapft dafür das vom Bund in Ergänzung zum Digitalpakt Schule aufgelegte Sofortausstattungsprogramm an, aus dem Sachsen 25 Mio Euro zur Verfügung stehen. Entsprechend der Verordnung des Sächsischen Kultusministeriums zur Unterstützung des digitalisierten Fernunterrichts vom Juli 2020 hatte die Stadt dafür 86.643 Euro erhalten. Die Notebooks sollen leihweise sozial benachteiligten Schülern zur Verfügung gestellt werden.

Von Ines Alekowa