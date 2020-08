Sie ist nur noch eine Songlänge vom Gewinn des Music Vision Award entfernt: Die Brandiser Band MemoryFX steht am Samstag im Finale des Wettbewerbs und baut auch hier auf die Unterstützung ihrer Fans.

Die Band MemoryFX, hier bei der Probe im CVJM-Haus in Brandis, will am Samstag den Music Vision Award gewinnen. Quelle: Thomas Kube/LVZ-Archiv