Brandiser Firma arbeitet für größten Teilchenbeschleuniger der Welt

Brandis

Die Brandiser Firma Füchtenkötter hat erneut einen prestigeträchtigen Großauftrag an Land gezogen. Nachdem die Spezialisten bereits eine Kabine zur Verschrottung russischer U-Boot-Teile nach Murmansk lieferten, haben sie jetzt bei einem weiteren Projekt ihre Finger im Spiel. „Wir arbeiten derzeit an einer Kabine für den größten Teilchenbeschleuniger der Welt“, erklärt Geschäftsführer Heikko Barthmann.

Lieferadresse ist das Europäische Kernforschungszentrum Cern bei Genf. Hier – direkt im französisch-schweizerischen Grenzgebiet – wird künftig Technik aus Brandis dafür sorgen, dass alles glatt läuft. Bei Reparaturen und Wartungsarbeiten ausrangierte Anlagen des Teilchenbeschleunigers werden in einer Kabine zerlegt, die von Füchtenkötter gefertigt wird. Auftragsvolumen: 750.000 Euro.

Technische Anforderungen an die Brandiser Firma sind hoch

Eine derartige Anlage lässt sich natürlich nicht im Katalog bestellen. „Jeder Arbeitsschritt stellt für uns ein Novum dar. Aber wir wachsen mit den Herausforderungen“, erklärt Barthmann mit dem nötigen Selbstbewusstsein. Nicht nur der Anspruch der Schweizer Wissenschaftler, die im Cern die letzten Geheimnissen der Teilchenphysik entschlüsseln, nötigt Respekt ab. Auch die technischen Anforderungen, denen sich die Brandiser Firma stellen muss, sind außergewöhnlich.

„Die Vorbereitungen begannen bereits vor zwei Jahren“, erinnert sich Helga Neumann, seit 1990 bei Füchtenkötter und ebenfalls Geschäftsführerin. Die Firma wurde beauftragt, eine Kabine zu konstruieren, in der Anlagen des Teilchenbeschleunigers unter strengsten Sicherheitsstandards mit einem Plasmaschneider zerlegt werden können.

Schließlich muss auch die größte Forschungsmaschine der Welt mal runderneuert werden. Seit 2018 ist der gigantische Ringtunnel, durch den Atomteilchen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit rasen, vom Netz. Eine Großwartung in den riesigen, 27 Kilometer langen Forschungskatakomben soll ab 2021 noch bessere Bedingungen schaffen, der dunklen Materie auf die Spur zu kommen.

Brandiser Firma Füchtenkötter musste Arbeitsabläufe neu ordnen

Die Brandiser Firma Füchtenkötter trägt dazu gerade ihr Scherflein bei. Allein die räumlichen Ausmaße des Auftrags sind gewaltig. „Wir mussten extra unsere Arbeitsabläufe in der Halle neu ordnen, um die Anlage aufzubauen“, erzählt der Geschäftsführer. Dieser Tage zeigt sich, wie sich die einzelnen Komponenten ineinander fügen. In der 15 Meter langen, sechs Meter breiten und fünf Meter hohen Zerlegekabine kommt es dabei zum Schwur, wie Barthmann erläutert: „Passt alles? Klappt alles so, wie wir uns das am Computer vorgestellt haben?“

Immerhin betreten die Ingenieure mit fast jedem Schritt Neuland. „Auch bei diesem Auftrag müssen wir uns mit technischen Fragen auseinandersetzen, vor denen wir noch nie standen“, erläutert der verantwortliche Ingenieur, der seit 1995 bei Füchtenkötter arbeitet. So musste die Firma ein gigantisches Klappdach entwickeln, das sich über zwei Seilwinden öffnen lässt und durch das ein 50-Tonnen-Deckenkran die zur Zerlegung bestimmten Teile in die Kabine hebt.

Mitarbeiter des Cern arbeiten an Brennschneidtisch aus Brandis

Herzstück der Anlage ist ein Brennschneidtisch, der am Ende wie von Geisterhand in die Kabine hinein- und anschließend wieder herausgleitet. „Der Tisch ist selbstfahrend, hat eine Traglast von 30 Tonnen und wird über eine Induktionsschleife im Boden gesteuert“, erläutert Barthmann. An diesem Tisch werden sich künftig Mitarbeiter des Cern über leicht verstrahlte Teile beugen, die zuvor unter der Erde in einem 27 Kilometer langen Ringtunnel ihren Dienst taten. Dabei geht nichts ohne Strahlenschutz. „In der Kabine sind sie in Vollschutzanzüge eingepackt und tragen Atemmasken. Zuvor müssen sie eine Sicherheitsschleuse passieren.“

Zerlegekabinen liefert die Firma Füchtenkötter auch für den Rückbau der Kernkraftwerke Philippsburg und Neckarwestheim. Quelle: Simone Prenzel

Dosimeter, die jeder am Körper trägt, überwachen die Strahlungswerte. Da wollen die Schweizer – auch wenn es sich nur um gering verstrahlte Teile handelt – nichts dem Zufall überlassen. Bereits für die Montage der Kabine gelten spezielle Richtlinien, die das Cern erlassen hat und an die sich die Brandiser penibel halten müssen. In wenigen Tagen soll die Anlage in Brandis komplett stehen.

„Sieben Mitarbeiter des Kernforschungszentrums waren bereits vor Ort, um sich ein Bild vom Zwischenstand zu machen“, berichtet Helga Neumann. Funktioniert alles wie geplant, wird die Kabine dann wieder demontiert und zum Endaufbau in die Schweiz geliefert.

Brandiser sind geübt in der Demontage heikler Hinterlassenschaften

Ihr Know-how haben die Brandiser bereits bei der Demontage anderer heikler Hinterlassenschaften unter Beweis gestellt – unter anderem beim Abriss von Kernreaktoren im Kraftwerk Lubmin bei Greifswald. Dabei erwarb sich die 20-Mann-Firma offenbar so gute Referenzen, dass man bei ähnlichen Aufträgen gern auf Füchtenkötter zurückkommt. Ein paar Meter weiter in der Werkhalle stehen drei Anlagen zur Auslieferung bereit, die demnächst beim Rückbau der Kernkraftwerke in Philippsburg und Neckarwestheim (beide Baden-Württemberg) zum Einsatz kommen.

Am Rhein werden die Kabinen aus Brandis erwartet, um damit radioaktiv verstrahlte Teile zu zerlegen. Der Auftrag, den Füchtenkötter im Zusammenhang mit der Beseitigung alter Atommeiler realisiert, hat einen Umfang von 1,5 Millionen Euro. Eine zusätzliche Stahlbauzertifizierung erfolgte nach ISO EN 1090. Für die Einhaltung der Vorschriften und der Qualitätsüberwachung der Schweißnähte wurde extra ein Schweißingenieur eingestellt. „Selbst für das Festdrehen einer Schraube gelten Vorgaben. Eine der drei Kabinen“, berichten die Geschäftsführer nicht ohne Stolz, „ist sogar erdbebensicher.“

Und auch der nächste Abrüstungs-Auftrag ist bereits eingegangen: Für das Kernkraftwerk Mühleberg im Schweizer Kanton Bern liefern die Brandiser bis Mitte 2020 eine thermische Zerlegekabine. Mühleberg ist das erste Kernkraftwerk, dem die Schweizer den Stecker ziehen.

Von Simone Prenzel