Brandiser Fleischermeisterin wird mit KfW-Award ausgezeichnet

Brandis

Patrizia Thomas, Inhaberin der Fleischerei Simon in Brandis, wird im bundesweiten Unternehmenswettbewerb „ KfW Award Gründen 2019“ als Landessieger Sachsens ausgezeichnet. Die feierliche Prämierung findet am 17. Oktober im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin statt. Das ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für die Deutschen Gründer- und Unternehmertage am 18. und 19. Oktober in der Arena Berlin, die größte Messe für Existenzgründung und Unternehmertum in Deutschland. „Mit der Vergabe möchte die KfW sowohl erfolgreiche Gründer auszeichnen, als auch dazu beitragen, dass der Mut zur Selbstständigkeit mehr öffentliche Anerkennung erfährt“, heißt es seitens der Förderbank.

Von der Angestellten über die Meisterprüfung zur Inhaberin

Die Fleischerei wurde von Patrizia Thomas im Juli 2017 im Rahmen der Nachfolge gegründet. Sie hatte bereits ihre Ausbildung als Fleischereifachverkäuferin im Unternehmen absolviert und 14 Jahre lang angestellt dort gearbeitet. Voraussetzung für die Übernahme war die Meisterausbildung. Sie setzte sich also 2016 noch einmal auf die Schulbank. Der Aufwand lohnte: Patrizia Thomas war nicht nur die einzige Frau im Kurs, sondern schloss ihn auch als Jahrgangsbeste ab.

Fleischerinnung attestiert die gute Qualität

Für ihr Engagement für ihren Beruf wurde die 34-Jährige bereits im Februar dieses Jahres mit dem Sächsischen Gründerinnenpreis ausgezeichnet.„Natürlich habe ich einen Preis weder damals noch jetzt erwartet“, sagt sie, „immerhin gab es viele Bewerber aus allen Branchen.“ Um so mehr freut sie sich über die erneute Ehrung. „Es ist schön, dass mal nicht Technik im Vordergrund steht, sondern ein traditionelles Handwerk, von dem jeder etwas hat.“ Wie ihrem Vorgänger ist es ihr ein großes Anliegen, dieses mit Verantwortungsbewusstsein, aber auch Vielseitigkeit zu füllen. Einen Gründungskredit nutzte sie für die Anschaffung moderner Geräte, um dem neuesten Hygienestandard zu entsprechen. Und im Verkaufsraum dokumentieren bereits einige Urkunden der Fleischerinnung, dass Thomas auf Qualität setzt. „Sie machen stolz, und der Kunde und auch man selbst hat den Nachweis, dass das Produkt gut verarbeitet ist, gut aussieht und schmeckt.“ Natürlich seien Innovationen im Fleischerhandwerk begrenzt, weiß sie, aber mit Partyservice und Mittagstisch versuche sie zusammen mit ihrem vierköpfigen Team trotzdem, das Angebot zu erweitern.

Rathausgasse könnt im November freigegeben werden

Allerdings müssen ihre Kunden dafür noch immer einen Umweg in Kauf nehmen. Wegen des maroden Ratskellers genau gegenüber ihrem Geschäft ist die Rathausgasse für den Verkehr seit August 2016 gesperrt. Ein Lichtblick: Aktuell werden die Außenmauern als erster Sanierungsschritt stabilisiert, so dass die Straße wahrscheinlich Ende November wieder freigegeben werden kann. Inzwischen macht Thomas mit Plakaten auf die Fleischerei aufmerksam. „Aber eine bessere Werbung in der Öffentlichkeit als durch die Auszeichnung kann man natürlich nicht bekommen“, lacht sie.

1000 Euro Preisgeld

Trotz des steinigen Beginns hat Thomas die Gründung nicht bereut. „Eine Gründung ist mit Höhen und Tiefen verbunden, aber man lernt immer etwas dazu, und es lohnt sich, den eigenen Weg zu verfolgen. Mit meinem Unternehmen bewahre ich ein Stück Handwerk vor dem Aussterben, und es freut mich, dass mein Engagement durch die Auszeichnung der KfW anerkannt wird.“

Die Brandiserin erhält 1000 Euro Preisgeld. Weiterhin haben alle Landessieger die Chance auf den mit 9000 Euro dotierten Bundessieg. Zudem wird ein Publikumspreis über 5000 Euro vergeben. Am Wettbewerb konnten Unternehmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2014 teilnehmen, über 500 Bewerbungen lagen der Jury mit Vertretern aus KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien vor. Bewertet wurden die Geschäftsideen nach Innovationsgrad, Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher beziehungsweise ökologischer Verantwortung.

Von Ines Alekowa