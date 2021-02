Brandiser Gymnasiasten forschen praxisnah

Brandis

Am 25. Februar heißt es Daumen drücken für Felix, Alexandra, Lisa und Jan. Die vier Schülerinnen und Schüler vom Brandiser Gymnasium nehmen am Regionalwettbewerb Jugend forscht teil. Der findet aufgrund der Corona-Beschränkungen diesmal online statt. Die Bildungseinrichtung ist so regelmäßig wie erfolgreich bei diesem Wettbewerb sowie seinen Folgeveranstaltungen auf Landes- und Bundesebene vertreten. Und immer mit Themen mit engem Praxisbezug.

Corona auf der Spur

Ganz nah an einer aktuellen Problematik ist Lisa Bräutigam. Die 15-Jährige, die am Gymnasium die zehnte Klasse besucht, hat sich mit dem „Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2“ beschäftigt und ist der Frage nachgegangen, welcher Test für das diagnostische Labor am geeignetsten ist. „Meine Mama arbeitet am Institut für Virologie der Uni Leipzig, und was sie von ihrer Arbeit erzählte, hat mein Interesse geweckt“, berichtet Lisa. Dort konnte sie auch die notwendigen Untersuchungen durchführen. Beim Nachweis der Antikörper spezialisierte sie sich auf den Elisa- (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) und den Schnelltest. „Dabei stellte sich die Frage, welche Virusproteine am besten geeignet sind, um Antikörper nachzuweisen, und ob der Schnelltest mithalten kann“, erklärt Lisa. Dazu hat sie 32 Seren verschiedene Antikörper-ELISA-Tests und einen Schnelltest miteinander verglichen.

Frühwarnsystem für Landmaschinen

Felix Wangemann hat den Nutzen von Frühwarnsystemen in Landmaschinen untersucht. Quelle: privat

Nicht ins Labor, sondern aufs Feld hat es Felix Wangemann (16) gezogen. Er hat die Vorteile von „Expert Alert“ untersucht. Das Programm, mit dem man Reparaturen voraussagen kann, wird seit drei Jahren vom Landmaschinenhersteller John Deere eingesetzt. „Dabei werden permanent verschiedene Werte in den Maschinen gemessen und an einen Server gefunkt“, erklärt der Zehntklässler. Dieser werte sie aus und zeige mögliche Defekte an, bevor sie tatsächlich auftreten. Oft reiche dann der Austausch kleinerer Teile wie Ventil oder Schmierstoffe, um größeren Schäden vorzubeugen. „Ich habe untersucht, wie dieses System funktioniert und wie viel Zeit und Geld man damit einsparen kann, auch weil so Reparatur- und Stillstandszeiten minimiert werden“, berichtet Felix. Als unabhängiger Beobachter hat er dafür im Landmaschinen Vertrieb Deuben in Gerichshain tatsächliche Fälle recherchiert. „Die Landwirtschaft arbeitet mit viel moderneren Methoden, als viele vermuten“, ergänzt Lehrer Lutz Feichtinger und verweist darauf, dass es ein solches Frühwarnsystem für „normale Autos“ nicht gibt.

Umwelt entlasten durch Feldauswertung aus der Luft

Ebenfalls in der Landwirtschaft angesiedelt ist das Projekt von Jan Peter Gerstner (15 Jahre). Der Zehntklässler hat sich mit der Verwendung von NDVI-Karten befasst, die Abkürzung steht für normierter differenzierter Vegetationsindex. „Man liest immer häufiger von digitaler Landwirtschaft. Das bedeutet nicht, dass unser Brot demnächst aus dem 3-D-Drucker kommt“, lacht Jan, „sondern dass modernste Technik mittlerweile vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft hat. Ein Beispiel sind NDVI-Karten. „Das sind Luftbildaufnahmen von Ackerflächen. Am Grünwert kann man zum Beispiel den Stickstoffbedarf festzustellen“, erklärt Jan. Mit dann gezieltem Stickstoffeinsatz ließe sich einem übermäßigen Eintrag entgegenwirken und so die Umwelt entlasten. Bei der Recherche habe er festgestellt, dass die Karten zwar öffentlich zugänglich sind, aber nicht genutzt werden. „Im Zuge dieses Projekts habe ich deshalb mit einem Landwirt ausprobiert, wie man sie vom Computer auf einen – auch älteren - Traktor übertragen kann“, berichtet Jan.

Jan Peter Gerstner vergleicht die Luftbildkarten mit dem Zustand der Pflanzen auf dem Feld. Quelle: privat

Eine Schutzhaut für Lehmbaustoffe

Alexandra Helbig (14) ist zwar die jüngste der Teilnehmer, hat aber schon reichlich Wettbewerbserfahrung. 2017 fuhr die damals Elfjährige bei der Deutschen Meisterschaft der Solar-Modellautos mit ihrem selbst gebauten Solar-Trike auf Platz 1, im Jahr darauf holte sie beim Bundesumweltwettbewerb einen Sonderpreis, als sie die mechanischen Eigenschaften von Bambus als alternativen Werkstoff im Elektrofahrzeugbau nutzte. 2019 beeindruckte sie beim Landesfinale Jugend forscht mit Untersuchungen von Bambus in Lehmziegeln, um deren Festigkeit und Haltbarkeit zu verbessern. Das jetzige Projekt der Neuntklässlerin „Verbesserung der Witterungsbeständigkeit von Lehmbauwerken im Außenbereich“ knüpft daran an.

Ein Blick in Alexandra Helbigs Versuchsaufbau zur witterungsbeständigen Beschichtung von Lehmbaustoffen. Quelle: privat

„Die konventionelle Bauindustrie ist einer der größten CO2-Verursacher und Energieverbraucher weltweit. Der Einsatz alternativer Baustoffe ist deshalb geradezu zwingend“, begründet Alexandra ihr Projekt. Allerdings haben Lehmziegel oder -putze einen gravierenden Nachteil: Sie sind nicht wasserfest. Ihr breiter Einsatz ist ohne konstruktive Begleitmaßnahmen wie weite Dachüberstände im Außenbereich unmöglich. Also suchte Alexandra nach Möglichkeiten, die Witterungsbeständigkeit von Lehmbauprodukten zu erhöhen, ohne dabei deren hervorragende baubiologische und -physikalische Eigenschaften sowie Recyclingfähigkeit zu beeinträchtigen. „Dadurch soll der Einsatzbereich von Lehm in der Bauindustrie erweitert werden“, nennt sie das Ziel. Nach Recherchen in der Deutschen Nationalbibliothek – die ihr ausnahmsweise genehmigt wurden – entwickelte sie mehrere Beschichtungen, die sie mit selbst gebauten Vorrichtungen testete. „Zwei davon – wasserglas- und amyloplektinbasiert – zeichnen sich sowohl durch sehr gute Witterungsbeständigkeit als auch Haftung bei gleichzeitig einfacher Verarbeitung aus“, beschreibt sie das Ergebnis. Der Dachverband Lehmbau ist bereits auf Alexandras Forschungen aufmerksam geworden. Im Oktober war sie zu einer Veranstaltung eingeladen, die allerdings wegen Corona abgesagt wurde.

Videokonferenz statt Live-Präsentation

Am Donnerstag haben die vier jungen Forscher jeweils 15 Minuten Zeit, um der Jury in einer Videokonferenz ihr Projekt vorzustellen. „Das ist sehr viel schwieriger als sonst“, meint Feichtinger. „Sie können nicht mit Poster oder Powerpoint arbeiten, sondern nur mit Bildern und Erklärungen überzeugen, dass ihr Projekt preiswürdig ist.“ Er jedenfalls finde „alle vier Arbeiten super“, sagt Feichtinger. „Es ist toll, dass sich Jugendliche mit solchen Themen beschäftigen und auch die Chance erhalten, sie zu präsentieren.“

Von Ines Alekowa