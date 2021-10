Brandiser Gymnasiastin heimst für ihre Tüfteleien viele Preise ein

Brandis

Alexandra Helbig sagt von sich selbst, dass sie Spaß daran habe, sich zusätzlich Arbeit aufzuhalsen. Während der Großteil ihrer Schulkameradinnen und -kameraden am Brandiser Gymnasium mit dem tagtäglichen Unterrichtsstoff ausreichend zu tun haben dürfte, sucht sich die Klingaerin seit ihrem Wechsel von der Grundschule an die weiterführende Bildungsstätte zusätzliche Tätigkeitsfelder.

In den vergangenen fünf Schuljahren hat die Tüftlerin bereits so viele Auszeichnungen eingeheimst, dass sie damit problemlos eine Wand in ihrem Zimmer schmücken könnte. Zuletzt wurde ihr ein Sonderpreis im Rahmen des Bundesumwelt-Wettbewerbes zuteil, zudem ein auf dem Wettbewerb „Jugend forscht“ aufbauender Zusatzpreis der Uni Leipzig.

Besonders langer Atem

Dieser, betont Alexandras Mathe- und Chemielehrerin Angelika Lichtenecker, stelle insofern ein Novum dar, als er bislang nur Universitäts-intern vergeben worden sei. Durch die erfahrenen Hände der Gymnasiallehrerin ist schon eine Vielzahl begabter Schülerinnen und Schüler gegangen, Alexandra sticht ihr zufolge aber aus allen hervor. „Sie verfügt über einen besonders langen Atem und lässt, wenn sie sich erst einmal in einer Sache verbissen hat, so schnell nicht wieder von ihr ab“, so Lichtenecker.

Konkret sind es die beiden Naturstoffe Bambus und Lehm, die es der 15-jährigen Pennälerin angetan haben. Mit der schnell wachsenden Pflanze experimentierte sie bereits in der fünften Klasse im Zusammenhang mit der Konstruktion eines Solarmobils, für die sie Preise bis hoch auf die Bundesebene einsammelte.

Preis für den „kreativsten Ziegel“

Mit einem vor zwei Jahren von der Technischen Universität Freiberg ausgeschriebenen Wettbewerb, mit dem der „stärkste Lehmziegel“ gesucht wurde, kombinierte Alexandra Helbig ihr altes mit dem neuen Thema und fasste für die Verstärkung von Lehmziegeln mit Bambusfasern ganz nebenbei einen Preis für den „kreativsten Ziegel“ ab. „Bambus weist Zugkräfte wie Stahl auf, zugleich ist es schnell wachsend und je nach Pflanzenart auch hierzulande kultivierbar“, weiß die Klingaerin.

Der Begriff der Nachhaltigkeit, der in den aktuellen Zeiten Hochkonjunktur hat, liegt zum Teil auch dem Interesse der Brandiser Gymnasiastin am Thema Lehmziegel zugrunde. „Deutschland verfügt im Zuge der langjährigen Kohleförderung über große Lehmvorkommen, die mit dem Aushub der Tagebaulöcher separiert gelagert worden sind und damit ein großes umweltneutrales Baustoffrepertoire bilden“, so die Parthensteinerin.

Experimente mit Reisschleim

Diese nahm sich im Rahmen einer Versuchsfolge zuletzt der Frage an, wie Lehmziegel haltbarer gegenüber meteorologischen Einflüssen gemacht werden könnten. Heraus kam dabei, dass dies am ökologischsten mit Reisschleim funktioniere. Diesbezüglich Bestätigung erhielt die Brandiser Nachwuchs-Forscherin von einer von ihr kontaktierten Wissenschaftlerin, die Spuren von eben jenem Reisschleim an der Chinesischen Mauer ausgemacht haben will.

Darauf möchte es die neugierige Brandiser Pennälerin jedoch nicht beruhen lassen. Vielmehr hat sie bereits Kontakt mit dem Dachverband Lehm aufgenommen, ferner wird sie in einigen Wochen ihre Experimente im Rahmen eines Praktikums am Freiberger Helmholz Institut für Ressourcenforschung fortsetzen. Und Ende des Jahres sind dann Vorträge am Bauhaus-Institut Weimar geplant.

Austausch mit Handwerkern

„Mir ist es dabei auch wichtig, in einen Austausch mit jenen zu treten, die den Werkstoff Lehm in der Praxis anwenden“, erklärt Helbig, die es als „großartig“ bezeichnet, die weitere Entwicklung von Lehm als Baustoff mit vorantreiben zu können.

Doch auch jene Fächer an ihrem Gymnasium, die nichts mit Naturwissenschaften im Allgemeinen und Chemie im Besonderen zu tun haben, vernachlässigt die Nachwuchs-Forscherin laut ihrer Mathe- und Chemielehrerin nicht.

„Ihre Lernbereitschaft ist vorbildlich und ihre Herangehensweise an ihre Themen für eine Zehntklässlerin sehr erstaunlich“, so Angelika Lichtenecker. Und nicht weniger erstaunlich sei, dass ihr Schützling von Wissenschaftlern und Akademikern als Gesprächspartnerin auf Augenhöhe wahrgenommen werde.

Von Roger Dietze