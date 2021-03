Brandiser Gymnasium sahnt bei Jugend forscht ab

Brandis

Das Gymnasium Brandis hat mit vier Teilnehmern beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ so viele Preise geholt wie noch nie. Darunter drei erste, die zugleich die Fahrkarte zum Landeswettbewerb bedeuten. Der Wettbewerb hatte diesmal nicht im Augusteum der Universität Leipzig, sondern erstmals im digitalen Format stattgefunden, ebenso wie die Preisverleihung.

Erfolgreich bearbeitet und souverän präsentiert

Jan Peter Gerstner (15) gewann mit seinem Projekt „Verwendung von NDVI-Karten in der Landwirtschaft" den ersten Preis in der Kategorie „Arbeitswelt“ und den Sonderpreis „Nachwachsende Rohstoffe“ des Bundesarbeitsministeriums. Felix Wangemann (16), der „Vorteile des Einsatzes von „Expert Alert“ untersucht hatte, wurde in der Kategorie „Technik“ mit dem Sonderpreis „Thinking Safety“ ausgezeichnet. Lisa Bräutigam (15) holte den ersten Preis in „Biologie“. Sie hatte sich mit dem „Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2“ befasst und der Frage, welcher Test für das diagnostische Labor am geeignetsten ist. Lisa habe „dieses hochaktuelle Thema erfolgreich wissenschaftlich bearbeitet und souverän präsentiert“, sagte Grit Göpfert-Krauß von der Jury in ihrer Laudatio.

Jüngste ist bei Preisen Spitzenreiter

Spitzenreiter unter allen Wettbewerbsteilnehmern aber war die gerade mal 14-jährige Alexandra Helbig. Sie gewann in der Sparte „Technik“ nicht nur den ersten Preis. Die „Verbesserung der Witterungsbeständigkeit von Lehmbauwerken im Außenbereich“ war der Jury außerdem gleich vier Sonderpreise wert: die Sonderpreise „Energiewende“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie „MINT-Kreativ“ der Tschira-Stiftung, den Sonderpreis des Verbandes Deutscher Ingenieure und den „MINT-Transfer“ der Unigesellschaft. „Du hast es wieder geschafft, uns wie in den letzten Jahren auch mit deiner cleveren Art zu überzeugen“, stellte Juror Florian Panzer fest. „Du leistest einen erheblichen Beitrag für ein CO2-freundliches Bauen und triffst damit den Nerv der Zeit.“ Dafür engagiere sich Alexandra auch im Dachverband Lehm und versuche, Industriepartner für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. „Ich ziehe meinen Hut vor so viel Engagement.“

30 Projekte in sieben Kategorien

Insgesamt hatten am Wettbewerb rund 50 an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) interessierte Nachwuchsforscher von 14 Schulen aus Leipzig und Umland mit über 30 innovativen Projekten in sieben Kategorien teilgenommen. Der Fokus, so Schirmherr Jörg Heynold vom Landesamt für Schule und Bildung, lag entsprechend dem Motto „Lasst Zukunft da“ „auf neuen Technologien, Nachhaltigkeit und dem Umdenken bestehender Strukturen“.

Schulpreis für das Brandiser Gymnasium

„Die Wissenschaft der Zukunft braucht eure Neugier und Intelligenz, um Lösungen zu finden“, bestärkte Uni-Rektorin Beate Schücking die Nachwuchsforscher, ihre Ideen auf den Weg zu bringen. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen sei Forschen von Kindheit an ungemein wichtig, betonte auch Jürgen Ronthaler, Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung, das den Wettbewerb organisiert. „Und Jugend forscht ist für viele der Start“ unterstrich er dessen Stellenwert.

Ronthaler lobte die Schulen, „die so gute Arbeit leisten und so viele Preisträger hervorbringen“. Der mit 500 Euro dotierte Schulpreis ging diesmal ans Brandiser Gymnasium, und Physiklehrer Lutz Feichtinger, der wieder zwei Projekte betreute, erhielt eine Einladung zum Workshop „Digitalisierung Schule und außerschulische Lernorte“. Feichtinger ermunterte seinerseits Firmen, mit zu untersuchenden Fragen auf das Gymnasium zuzukommen. „Wir stehen neuen Ideen sehr aufgeschlossen gegenüber.“

Von Ines Alekowa