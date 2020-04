Brandiser Händler schmieden Aktionsplan

Brandis

Der Anblick der Blumensträuße und Frühblüher hebt sofort die Stimmung. Iris Bade hat die Hofeinfahrt zum Laden gemacht. Seit 40 Jahren gehört das „Blumeneck“ gegenüber vom Brandiser Rathaus zur Leipziger Straße, vor 15 Jahren hat Iris Bade es von ihrer Mutter übernommen. Deshalb bleiben die Kunden auch jetzt nicht aus, ein Zaun sorgt für Distanz, am Telefon nimmt die Inhaberin Bestellungen für Auslieferungen entgegen. Es ist ein zweiter Anlauf – in der Kasse des Vertrauens hatte das Geld nicht gestimmt.

Aber das Lädchen zuzulassen, war keine Option. Die Zuschüsse deckten zwar die laufenden Kosten, „aber ich muss zumindest die Krankenversicherung erwirtschaften“, erklärt sie. Den Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern sich der Corona-Krise kreativ zu stellen, teilt Iris Bade mit einer ganzen Reihe Brandiser Unternehmer. Im öffentlichen Raum, in den Schaufenstern und auf der Plattform der Mit-Mach-Stadt zeigen sie, dass sie auch weiter für ihre Kunden da sind.

Aktionsplan für die Innenstadt

„Schockstarre und ängstliches Abwarten wäre der falsche Weg. Jetzt ist entschlossenes und unkonventionelles Handeln erforderlich. Denn es gilt, die innerstädtischen Strukturen zu erhalten, Leerstände und Insolvenzen zu vermeiden“, sagt Hardo Kendschek. Er coacht mit seiner Beratungsfirma „Komet“ Kommunen in Veränderungsprozessen, auch Brandis; hier moderiert er zudem die Mit-Mach-Stadt. Schon vor Corona initiierte er die Reihe „Kauf in deiner Stadt“, in der sich Einzelhändler und Dienstleister vorstellen und zeigen, mit wie viel Herzblut und Ideen sie tagtäglich für ihre Kunden da sind. Jetzt hat sich ein Team aktiver Unternehmer – Bioladen Bauer, Fichtner Interieur, Stopfkuchen mit Büroservice H13, Zehrfeld mit dem Leseladen – und der Stadtverwaltung auf einen Aktionsplan für die Innenstadt verständigt. „Es geht um wirkungsvolle und schnell umsetzbare Ideen“, sagt Kendschek. „Sie zielen darauf ab, dass die Einzelhändler und Dienstleister sichtbar bleiben.“

Große Plakate eingangs der Hauptstraße machen die Kunden darauf aufmerksam, dass die Händler auch weiter für sie da sind. Quelle: privat

„Verstand statt Versand. Wir kommen wieder! Kauft dann in eurem Shop vor Ort“, steht auf großen, von Wolfram Fichtner entworfenen Plakaten eingangs der Hauptstraße. „Das ist ein wichtiges psychologisches Signal“, sagt Kendschek. „Es zeigt den Kunden: Wir sind da, und wir wollen euch nicht an Amazon und Co verlieren.“ Einige Händler wiederum haben Plakate in ihre Schaufenster gehängt und informieren, wie sie erreichbar sind und welche spezielle Serviceleistungen sie in der Corona-Krise bieten.

Bündelung von Angeboten auf der Mit-Mach-Plattform

Derartige Informationen offeriert auch die erst vor Kurzem umgestaltete Internetplattform der Mit-Mach-Stadt. Sie bringt nicht nur unter dem Stichwort Nachbarschaftshilfe Helfer und Hilfebedürftige zusammen, sondern bietet seit vergangener Woche allen Unternehmen eine zusätzliche Präsentationsmöglichkeit. Unter dem Button „ Brandis handelt“ werden Angebote und Serviceleistungen gebündelt. „Jeder kann sich selbst eintragen“, sagt Administrator Tobias Bauer. „Wer Schwierigkeiten hat, kann sich natürlich an uns wenden.“

Wir halten zusammen.

Leseladen setzt auf Online-Shop und Kooperation

Eine, die die Plattform bereits nutzt, ist Christina Zehrfeld. „Die Mit-Mach-Plattform liegt mir ja generell am Herzen, aber dass Gewerbetreibende jetzt hier die Möglichkeit haben sich zu präsentieren, finde ich toll“, sagt sie. „Unser Online-Shop bleibt geöffnet! Jetzt mit Büchern eindecken und einfach nach Hause bestellen“, lässt sie Bücherwürmer hier wissen. Den Onlineversand hat Zehrfeld schon vor drei Jahren entdeckt: „Da so viele nur noch auf ihr Smartphone und nicht mehr in die Schaufenster schauen, habe ich mir gesagt: Dann musst du eben im Internet sichtbar werden.“ Ein „erweitertes Schaufenster“ hat sie auch für ihr „Kinker-Lieschen“ eingerichtet, hier kann man in virtuellen Regalen mit Geschenkartikeln und Spielsachen stöbern. Die fürs Jahr eingekauften Saisonwaren bereiten Zehrfeld im Moment große Sorgen. Sie hat deshalb die Kooperation mit der Drogerie am Markt gesucht, die für sie eine kleine Auswahl mit anbietet. Not macht eben erfinderisch.

Stadtverwaltung hilft bei der Kommunikation

Rückendeckung erhalten die Akteure aus der Stadtverwaltung. Diese übernimmt die Kosten für die Plakataktion, hat die Mit-Mach-Stadt durch die Händlerplattform ergänzt und in einer jedem Haushalt zugestellten Bürgerinformation auch noch eine analoge Präsentationsgelegenheit geboten, die rund 20 Unternehmen aus Brandis und Beucha wahrgenommen haben. „,Fahrt nicht fort – kauft vor Ort’ – nie war das Wortspiel aktueller als heute“, betont Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) dort. Denn: „Die vielen Hilfsprogramme von Bund und Land helfen nichts, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger unser Verhalten nicht anpassen.“ Viel mehr als im Bereich Kommunikation zu unterstützen, könne die Verwaltung jedoch nicht, so der Bürgermeister. Gewerbesteuerstundung, wie in Bennewitz angekündigt, seien in Brandis natürlich genauso möglich. „Allerdings sind nur sehr vereinzelt solche Anträge eingegangen“, sagt Jesse. „Überhaupt halten sich die konkreten Hilferufe sehr in Grenzen. Alle hoffen, dass der Ausnahmezustand möglichst bald zu Ende geht.“

Auch Kendschek mahnt zum Blick nach vorn. „Die Sofortmaßnahmen sind natürlich nur eine Seite der Medaille. Es ist für die Unternehmer essenziell, dass ihnen ihre Kunden nicht nur in diesen schwierigen Zeiten, sondern vor allem auch danach die Treue halten. Die Hoffnung ist, dass durch die Aktion ein neues Gemeinschaftsgefühl entsteht.“

https://mit-mach-stadt.de

Von Ines Alekowa