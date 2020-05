Brandiser Kantor erstellt Orgel-Broschüre

Brandis

Das Beste aus der Situation machen: Konstantin Heydenreich hat sich in den vergangenen Wochen diese Maxime zu Eigen gemacht. Denn seine Hauptaufgaben konnte der Kantor in der Kirchgemeinde Brandis-Polenz mit Beucha-Altenhain seit Anfang März nicht wahrnehmen. „Chorproben mit unseren beiden Kindergruppen waren zuletzt ebenso wenig möglich wie mit dem Kirchenchor, und auch Gottesdienste konnten nicht stattfinden“, berichtet der studierte Kirchenmusiker, der unlängst einen Master-Aufbaustudiengang erfolgreich abschließen konnte. Weil Corona-bedingt das Singen in der Gruppe ebensowenig wie ein gemeinsames Musizieren im Rahmen von Gottesdiensten möglich war, widmete sich Heydenreich anderen Aufgaben.

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr Zeit für Spiel an Orgel, Piano und Cembalo

„Ich habe die unerwartet verfügbare Zeit dazu genutzt, um die große Notenbibliothek unserer Gemeinde zu archivieren und zu katalogisieren“, berichtet der Kantor, der mit seiner Familie in Markkleeberg zu Hause ist. „Darüber hinaus habe ich die Arbeit an einer Broschüre zu unseren Kirchen-Orgeln, die anlässlich der im nächsten Jahr anstehenden 900-Jahrfeier der Stadt Brandis erscheinen soll, vorzeitig zu einem Abschluss bringen können“, so der 30-Jährige, der während des Corona-Stillstandes zudem mehr Zeit für sein Cembalo-, Klavier- und Orgelspiel gefunden hat.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

„Das Üben kommt in normalen Zeiten in der Regel zu kurz“, erzählt der gebürtige Cottbuser, der nach der Lockerung der Corona-Auflagen seit dem 20. April wieder an der Gestaltung der Gottesdienste mitwirkt. „Aktuell finden aufgrund der Beschränkung auf maximal 15 Kirchenbesucher mehr Gottesdienste als üblicherweise statt“, so Heydenreich, der vor knapp drei Jahren in Brandis in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Joachim Kühnel trat.

Brandiser Kantor plant Projekt mit Kindern

Sobald es die Corona-Schutzmaßnahmen wieder zulassen, will Heydenreich in Brandis eine weitere Tätigkeit aufnehmen und Kindergartenkinder im Rahmen der musikalischen Früherziehung an die Welt der Noten heranführen. Denn der Brandiser Kantor weiß aus eigener Erfahrung, dass sich frei nach Schiller möglichst früh übt, was einmal ein Meister werden will. „Meine Liebe zur Orgel habe ich mit rund zehn Jahren zu einem Zeitpunkt entdeckt, an dem ich das Pedal mit meinen Füßen noch kaum erreichen konnte“, blickt Heydenreich auf seine musikalischen Anfänge zurück.

Von Roger Dietze