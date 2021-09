Brandiser Ratskeller bekommt sein Türmchen zurück

Brandis

Gleich doppelt war die LVZ am Dienstagnachmittag mit von der Partie, als kurz nach 15 Uhr das gut zweieinhalb Tonnen wiegende rekonstruierte Türmchen über den reichlich 300 Jahre alten Brandiser Ratskeller gehoben wurde. Und schließlich seinen angestammten Platz auf dem Dach des derzeit in der Generalsanierung befindlichen Gebäudes am Markt fand.

Nämlich in Person eines Reporters und in Gestalt einer Zeitung, die im Rahmen der 900-Jahrfeier der Stadt Ende Juni der Turmkugel beigelegt worden war. Dabei hätte die Berichterstattung um ein Haar eine ganz andere inhaltliche Ausrichtung gehabt. Denn ursprünglich sahen die Planungen vor vier Jahren vor, den ehemaligen Ratskeller für einen Neubau der Drogeriekette Rossmann zu opfern.

Sanierung mit Fördermitteln

Wogegen jedoch das Denkmalschutzamt erfolgreich opponierte. Schlussendlich entschied die Landesdirektion, dass das Gebäude erhalten werden müsse. Daraufhin wurde in der Stadtverwaltung die Idee geboren, sich einer hohen Leader-Förderung zu bedienen, um das Gebäude als sogenannte Gemeinbedarfseinrichtung zu entwickeln mit der Bibliothek im Erd- und einem Saal für bis zu 160 Personen im Obergeschoss.

Nachdem sich auch der Denkmalschutz für diese Pläne hatte erwärmen können, gab der Stadtrat im Haushaltsplan für 2019 grünes Licht für die Bereitstellung des nötigen Eigenanteils an den Sanierungskosten, die sich auf über zwei Millionen Euro belaufen.

Das rekonstruierte Ratskeller-Türmchen wiegt reichlich 2,5 Tonnen. Quelle: Roger Dietze

Jesse: „Supertolle Lösung“

Gut angelegtes Geld, wie Bürgermeister Arno Jesse (SPD) findet. Zwar bekannte dieser, dass er sich zwischenzeitlich selbst nicht so ganz sicher hinsichtlich der besten Lösung für das Gebäude gewesen sei. „Die jetzt gefundene mit dem Einzug der Bibliothek halte ich aber in jedem Fall für eine supertolle“, so der Rathauschef.

Dessen Freude über die Rettung des ältesten profanen Hauses der Stadt wird zusätzlich dadurch genährt, dass Rossmann von der Stadt „am Angelhaken“ habe gehalten werden können und nun einen Steinwurf vom Markt entfernt einen Markt errichtet. Eine Drogerie am Marktplatz hätte dem Brandiser Bürgermeister zufolge zwar zu dessen Belebung beigetragen, dieser kann sich aber alternativ auch den Einzug eines kleinen Cafés im Erdgeschoss vorstellen.

Wichtiges Türmchen

Dies jedoch ist aktuell noch Zukunftsmusik, werden die Sanierungsarbeiten doch erst Ende 2022 abgeschlossen sein. Inklusive der Rückkehr des markanten Türmchens. „Dem Denkmalsschutz war dieses gar nicht einmal so wichtig, uns dafür umso mehr“, lässt Jesse wissen.

Auch Adam Jones zeigt sich mit dem Sanierungsergebnis zufrieden. Der gebürtige Brite, der in Polenz einen Dreiseithof wachgeküsst hat, findet, dass für die Rettung alter Bausubstanz eingesetzte Gelder gut eingesetzte Gelder sind. „Die Ratskeller-Sanierung habe ich sehr aufmerksam verfolgt“, so der emeritierte Afrikanistik-Professor und Kulturfreund. „Mich freut es vor allem, dass die umstrittenen Dachfenster realisiert worden sind, ich bedauere es aber, dass das Dach nicht mit dunkleren altdeutschen Biberschwänzen gedeckt worden ist.“

Von Roger Dietze