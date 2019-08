Brandis

Über 7000 Besucher zog die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle „LebensArt“ im vergangenen Jahr ins Brandiser Schloss. Vom 6. bis 8. September gibt es nun den zweiten Kuss für das Dornröschenschloss. Dann bringt der Lübecker Veranstalter Das Agenturhaus erneut zahlreiche Aussteller nach Brandis. Diese präsentieren in Pagodenzelten schicke Dekoobjekte, trendige Gartenmöbel, hochwertiges Grillgerät, Stauden und Kräuter, dazu Mode, Schmuck und Accessoires aus kleinen Manufakturen. Zusammen mit einem Programm für große und kleine Gäste, das mit Musik und feiner Gastronomie alle Sinne anspricht, lockt die Lebensart zu einem erlebnisreichen Ausflug ins Muldental.

Stilvoll inszenierte Messe Anfang September in Brandis

„Die schönen Dinge des Lebens stilvoll inszeniert erleben, das ist das Konzept der LebensArt“, sagt Projektleiter Kevin Holstein. Nicht zufällig sind deshalb viele der deutschlandweit 27 Veranstaltungsorte 2019 Schlossparks. Schloss Brandis, das Schlossbesitzer Rico Schück zum „idealen Ort für Traumhochzeiten, Events und Tagungen“ entwickeln möchte, war im vergangenen Jahr neu hinzugekommen. „Wir wurden damals recht kurzfristig angesprochen, sind aber angetreten, daraus eine langfristige Beziehung zu machen“, sagt Schück. Denn: „Die Messe macht Brandis und das Schloss bekannter und zeigt, was für ein außergewöhnlich schönes Fleckchen Erde das hier ist.“

Brautmoden standen im Mittelpunkt der Hochzeitsmesse, die auf Schloss Brandis stattfand. Quelle: Frank Schmidt

Hochzeitsmesse bekommt separaten Termin in Brandis

Letztes Jahr fanden Lebensart und Hochzeitsmesse zeitgleich statt. „Es hat sich aber gezeigt, dass das Klientel zur Gartenmesse ein anderes als zur Hochzeitsmesse ist, unterschiedliche Interessen, Ansprüche und Wünsche hat. Daher wird die Hochzeitsmesse exklusiv erst am 15. September auf Schloss Brandis stattfinden“, so Schück.

Für die Besucher bietet die Lebensart außer einem breiten Sortiment zum Schauen und Kaufen eine der seltenen Gelegenheiten, einen Teil des sonst nicht zugänglichen Barockgartens zu sehen. Der Bereich hinter dem Mausoleum in Richtung Stadtpark ist noch nicht ganz in Ordnung und wird deshalb aus Sicherheitsgründen abgesperrt.

Einblicke in den Brandiser Schlosspark und die Immobilie

Aber Schücks Erfahrungen besagen, dass die Leute Verständnis dafür haben, dass sie bei der Veranstaltung nicht jeden Winkel des Parks erkunden dürfen. „Jeder, der Haus und Garten hat, weiß, was es bedeutet, so etwas zu pflegen. Und in einer historischen Immobilie wie dieser ist alles noch ein bisschen größer und anspruchsvoller.“

Auch in dem vier Hektar großen Park, um den sich in früheren Zeiten acht Gärtner kümmerten, müsse er Schwerpunkte setzen. In Absprache mit dem Denkmalschutz wurden Wege erneuert und Wildwuchs in Bereichen eingedämmt, die über 20 Jahre keine Gartenschere gesehen haben. Im Winter soll als nächstes der verwunschen anmutende Teich entschlämmt werden.

Arbeiten in weiterem Schloss-Saal fast beendet

In dem 300 Jahre alten Schloss selbst hat Schück, den man meist mit hochgekrempelten Ärmeln antrifft, seit vergangenem Herbst ebenfalls einiges geschafft. In der ersten Etage wurde das dritte von geplanten sieben Appartements fertiggestellt, die sehr gerne von Touristen und Hochzeitsgesellschaften genutzt werden. Nach zwei Jahren nähern sich die Arbeiten im Weißen Saal ihrem Ende – die Stuckdecke wurde aufwändig restauriert, nun muss noch das Parkett saniert werden. „Der Saal ist durch die großen Fenster viel heller als der darunter liegende Gartensaal und wird der zweite mögliche Trausaal mit traumhaftem Blick in den Garten“, stellt Schück in Aussicht.

Trauungen auf Schloss Brandis

Jeden vierten Sonnabend im Monat besteht die Möglichkeit für drei standesamtliche Trauungen im Schloss, die letzte Gesellschaft feiert dann auch im 160 Quadratmeter großen Saal. Um so ärgerlicher für Schück war deshalb, als Mitte Juli Unbekannte im Schloss einbrachen, Farbe und Gips verschütteten und Wände und Fenster im kürzlich fertiggestellten Steinernen Saal mit Edding beschmierten. „Das war ein paar Tage vor einer Hochzeit mit 100 Gästen – wir haben eine Woche lang bis nachts gearbeitet, um das wieder in Ordnung zu bringen.“

Englischer Salon auf der Sanierungsliste

Als nächstes will der gelernte Bauingenieur den Englischen Salon angehen und einen Garagenhof bauen. „Das geht alles nur Stück für Stück, denn die Sanierungen müssen erarbeitet werden“, sagt Schück. „So ein Schloss ist eine Lebensaufgabe. Aber es ist etwas Schönes, so alte Architektur zu erhalten.“

Dafür stellt er sich während der Gartenmesse dann auch mal an den Grill – „wir verdienen unser Geld mit Gastronomie.“ Eine mobile Eisdiele wird der Testballon für ein Eiscafé, das Schück in den Gewächshäusern zunächst sonntagnachmittags öffnen möchte. „Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.“

Immerhin verspreche die Rehaklinik viel Frequenz. Außerdem will er in Zusammenarbeit mit einem Caterer erstmals zur Martinsgans und zu Weihnachtsabenden für Firmen einladen und sonntags einen Brunch anbieten. „Aber wir wollen keine reguläre Gaststätte einrichten, das trägt sich nicht in einer Kleinstadt“, meint Schück. Schließlich ist nicht jeden Tag Messe.

Von Ines Alekowa