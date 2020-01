Brandiser Schüler in Auschwitz: „Das wird uns noch einige Zeit begleiten“

Brandis

Geschichte hautnah erlebten Brandiser Oberschüler vor Kurzem bei einer Fahrt nach Auschwitz-Birkenau. Nach dem im Lehrplan verankerten Besuch von Buchenwald war es die zweite Studienfahrt „Gegenwart ohne Vergangenheit hat keine Zukunft“ Brandiser Oberschüler in die polnische Stadt Oswiecim ( Auschwitz).

Angebot des Landesjugendpfarramtes

Schulsozialpädagogin Katrin Straßburger und Geschichtslehrer Martin Stölzel wollten Zehntklässlern die Möglichkeit geben, mehr über dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte zu erfahren. Sie hatten deshalb erneut das Angebot des evangelischen Landesjugendpfarramtes Sachsen wahrgenommen, das regelmäßig 9. bis 12. Klassen einlädt, gemeinsam am Lernort Auschwitz Erfahrungen zu sammeln und sich in Reflexionsgruppen und Workshops dem Thema zu nähern. „Ich finde, das persönliche Kennenlernen der Geschichte vor Ort ist das berührendste Erlebnis, das die Schüler haben können“, sagt Straßburger. Sie fand schnell Interessierte. Pascal beispielsweise hatte sich schon vorher mit dem Kapitel 1933 bis 1945 auseinandergesetzt. „Meine Oma wurde in dieser Zeit geboren, und ich wollte wissen, wie sich diese Zeit angefühlt hat und wie die Nazis mit den Juden umgegangen sind.“ Insgesamt 18 Brandiser zwischen 15 und 17 Jahren aus drei Klassen begaben sich diesmal auf die Spuren der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Naziverbrechen.

>> Lesen Sie auch: Die erste Fahrt der Brandiser nach Auschwitz

Die Erfahrung vor Ort – intensiver als jeder Bericht

„Es wird viel erzählt über diese Zeit, aber wenn man den Ort selbst erlebt, ist die Erfahrung viel intensiver“, sagt Alina. Deshalb sei es „wichtig, so eine Chance zu ergreifen“, sagt sie und hofft, dass noch mehr Schüler nach ihr die Gelegenheit dazu erhalten. Fay pflichtet ihr bei: Im Unterricht und mit drei Schwarz-Weiß-Fotos im Lehrbuch bekomme man die Grausamkeiten gar nicht so mit, meint sie. „Die Leute mussten sich ja sogar ihre Fahrkarte nach Auschwitz selbst kaufen – man hatte ihnen dort ein besseres Leben versprochen. Stattdessen mussten sie es in diesem Lager verbringen. Ich fand das erschreckend, wie abgemagert die Leute waren, und vor allem grausam, was der Lagerarzt Mengele mit den Kindern für die Zwillingsforschung angestellt hat.“ Im Gedächtnis haften geblieben sind Fay und ihren Mitschülern auch die Vergasungskammern. „Auf einem Foto hat man gesehen, wie die Leute davor Schlange standen, weil man ihnen erzählt hatte, sie kämen unter die Dusche.“

Diese Perspektive macht die Ausmaße des Lagers deutlich. Quelle: privat

Breit gefächertes Exkursionsprogramm

Die insgesamt fünftägige Exkursion bot den Schülern die Möglichkeit, an zwei vierstündigen Führungen durch das Arbeitslager Auschwitz und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und die jeweiligen Ausstellungen teilzunehmen. Emilia zeigt sich noch immer beeindruckt, wie riesig das Vernichtungslager war. Und dabei, ist sich Nick sicher, wurde die Wirkung dadurch, dass heute vieles grüne Wiese ist, gemildert. „Damals war alles grau.“ Außerdem gehörte eine Stadtführung durch Oswiecim und ein Besuch des jüdischen Gedenkzentrums in der Stadt zum Programm.

Berührendes Gespräch mit einer Zeitzeugin

„Am intensivsten aber hat mich das Gespräch mit einer 93-jährigen polnischen Auschwitz-Überlebenden berührt“, sagt Alina. Deshalb sei es auch so wichtig, solche Erinnerungen jetzt weiterzugeben, ergänzt Fay: „Denn es wird bald keine Zeitzeugen mehr geben.“ Paulina beispielsweise hat sich vorgenommen, in den 9. Klassen mit Vorträgen für die Teilnahme an solch einer Fahrt zu werben. Denn ihr Eindruck ist: „Einige nehmen das Thema nicht mehr so ernst, weil das Ganze in der Vergangenheit passiert ist.“

>> Zum Thema: Merkel empfindet tiefe Scham in Auschwitz

Nach den Besuchen arbeiteten die insgesamt rund 80 Jugendlichen in verschiedenen Workshopgruppen. „Wir konnten unsere Eindrücke und Gefühle per Videos, Bildershow, Theater oder Recherche gemeinsam verarbeiten“, berichtet Nick. Trotzdem wird die Auschwitz-Fahrt für die Jugendlichen kein abgeschlossenes Kapitel sein. „Unsere Eindrücke, die wir gesammelt haben, ob nun traurig, nachdenklich oder lehrend, werden uns noch einige Zeit begleiten“, sind sich Emilia und Alina sicher.

>> Auch interessant: Die Zukunft der Erinnerungskultur

Von Ines Alekowa