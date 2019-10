Brandiser Solarmobile fahren auf Leipziger Messe aufs Siegerpodest

Brandis

Brandiser Gymnasiasten scheinen den Platz an der Sonne fest gebucht zu haben – beim Solaris-Cup Deutschland belegte Theo Reich den ersten und Valentin Schulz den zweiten Platz in der Klasse Kreativboot, Willeswinda Seifert den dritten Platz in der Klasse Kreativauto. In einer Renn- und einer Kreativ-Wettbewerbsklasse hatten zahlreiche junge Tüftler im Alter von 10 bis 18 Jahren mit ihren selbst gebauten, schuhkartongroßen Fahrzeugen den Meistertitel angestrebt. Ziel des Wettbewerbs ist es, Schüler für erneuerbare Energien (EE) sowie deren Nachhaltigkeit und Technik zu begeistern.

Der vom Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen veranstaltete Wettbewerb fand diesmal in Leipzig statt und zwar im Rahmen der Messe Modell-Hobby-Spiel. „Die vielen Zuschauer dort – das war für die drei Schüler dann noch einmal etwas Besonderes“, sagt Jürgen Hamm. Der Brandiser Projektmanager für erneuerbare Energien betreut seit 2013 das Ganztagsangebot Photovoltaik am Gymnasium. Nach positiven Erfahrungen am Leipziger Gustav-Hertz-Gymnasium hatte sich der Diplomingenieur gemeldet, als die Brandiser Bildungseinrichtung interessante neue Angebote für ihre Freizeitstrecke suchte. „Ich wollte auch hier das Interesse für Photovoltaik wecken.“

Schon in Chemnitz gewonnen

Der Solaris-Wettbewerb gab den ersten Schub. „Ich habe mit den Leipziger Schülern Modelle gebaut, und wir haben in Chemnitz auf Anhieb gewonnen“, erzählt er. Seitdem sind die Bastler beider Schulen ganz schön herumgekommen, haben sich über Regional- und Sachsenausscheide qualifiziert und bei Wettbewerben in Frankfurt, Bremen, Dortmund oder Wolfsburg Auszeichnungen gesammelt. Trotzdem ist der 55-Jährige jedesmal erneut stolz, wenn es seine Schützlinge wieder aufs Siegertreppchen schaffen. Dabei waren die Startbedingungen für die Brandiser diesmal nicht einmal optimal. Beim Regionalwettbewerb hieß das Thema „Ökologie und Mobilität“, weshalb zum Beispiel Valentin für sein Drachenboot Eisstiele recycelte.

Umbau für das Thema zu Mondlandung

Beim Bundeswettbewerb wurde hingegen auf „ 50 Jahre Mondlandung“ abgehoben, weshalb Theos Boot zum Raumschiff Candela wurde und Willeswindas Haus auf Rädern kurzerhand noch einen Raketenstartplatz erhielt. „Aber ab nächstem Jahr soll eine bessere Abstimmung erfolgen“, weiß Hamm. Am Gymnasium steht man jedenfalls schon in den Startlöchern. Die Arbeitsgemeinschaft, die Schülern ab Klasse fünf offen steht, trifft sich aller 14 Tage. Über Mangel an Interessenten kann sich ihr Leiter nicht beklagen. „Auch jetzt sind wieder zwei Mädchen dabei“, macht Hamm deutlich, dass Technik längst nicht mehr nur Spielfeld für Jungs ist.

#throwback zum Finale der Solar - Modellfahrzeuge. Was für eine spannende Show 🙂 Danke solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt! Gepostet von modell-hobby-spiel am Sonntag, 6. Oktober 2019

Materielle Unterstützung erhalten die jungen Tüftler vom Umweltinformationszentrum der Stadt Leipzig, das kostenlos Getriebebausätze, Solarzellen und Bastelmaterial zur Verfügung stellt, sodass jeder unter den gleichen Voraussetzungen experimentieren kann. „Die Schüler können verschiedene Getriebetypen ausprobieren oder die Verschaltung von Solarzellen und das, was sie als Theorie schon mal im Physikunterricht gehört haben, hier praktisch anwenden.“ Auch beim Bau des Rahmens sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ganz nebenbei lernen die Schüler, mit Schraubendreher, Säge und Lötkolben umzugehen. „Natürlich gelingt nicht alles beim ersten Mal“, sagt Hamm, handwerkliches Geschick sei leider heute nicht mehr besonders entwickelt.

Modelle sollen nicht nur toll aussehen

Unterm Strich gehe es darum, ein Thema ideenreich umzusetzen, betont der Ingenieur. „Wobei die Solarmobile am Ende nicht nur toll aussehen, sondern sich auch bewegen sollten“, schmunzelt er. Was sich junge Tüftler dafür alles ausdenken, begeisterte diesmal nicht nur die Jury. „Auch die Politik hat von der Veranstaltung Notiz genommen“, freute sich der EE-Projektmanager und verwies auf den Besuch des Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (Grüne) und des Leiters des Leipziger Amtes für Umweltschutz, Peter Wasem, in der Wettkampfhalle.

Von Ines Alekowa