Brandiser Stadtkirche lockt mit Festprogramm

Die Innensanierung der Brandiser Stadtkirche ist weitgehend abgeschlossen. Am Ostersonntag soll das Gotteshaus wieder geweiht werden. Der Gottesdienst wie die Ausstellungseröffnung im Anschluss bilden zugleich den Auftakt zum Veranstaltungsreigen der Kirchgemeinde im Rahmen der 900-Jahr-Feier der Stadt.

In einer die Kirche von Brandis betreffenden Schenkungsurkunde vom 5.Juni 1121 des Erzbischofs Rüdiger von Magdeburg an das Kloster Neuwerk war die Stadt erstmals erwähnt worden. Eigentlich sollten sich die Jubiläumsfeierlichkeiten übers ganze Jahr verteilen. Doch schon den Paukenschlag zu Neujahr -das traditionelle Höhenfeuerwerk, verbunden mit einem auf Video-Leinwand übertragenen Konzert aus der Kirche - ließ Corona verstummen. Die Stadt fasst – unter Vorbehalt ¬ ein erstes Event mit verschiedenen Aktionen in der Innenstadt und Verteilung der 900 Rosen nun für den 17. April ins Auge.

Von Blütenschmuck umgeben startet die Brandiser Stadtkirche ins Jubiläumsjahr. Quelle: Ines Alekowa

Kirchweihfest mit Maske und Abstand

Die Kirchen hingegen regeln ihre Zusammenkünfte laut sächsischer Corona-Schutzverordnung in eigener Verantwortung „Wir haben auch bisher Gottesdienste gefeiert, und gerade Ostern als großes Fest wollen wir mit allen Vorsichtsmaßnahmen begehen“, sagt der Brandiser Pfarrer Christoph Steinert. „Das heißt, eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich, wobei von den 250 Plätzen in der Kirche nur 70 belegt werden dürfen.“ Alle Platznummern seien schon vergeben, sagt er. Maske verstehe sich von selbst, außerdem wird der Gottesdienst gekürzt, auf das Singen verzichtet und der Sektempfang gestrichen. „Das für Ostermontag angedachte Bachkantatenkonzert mir Chor und Orchester geht unter diesen Umständen natürlich auch nicht.“ Die Feier in den virtuellen Raum zu verlegen, sei nicht in Erwägung gezogen worden, so Steinert. „Wir machen inzwischen manches digital, Konfirmandenunterricht, Kirchenvorstandssitzung, aber für eine Kircheinweihung bietet sich das weniger an.“

Ausstellung ist eine Entdeckungsreise

Die Ausstellung „900 Jahre Kirche und Kirchgemeinde Brandis – Gesichter, Geschichten und Geschichte“ hat Steinert gerade zu beiden Seiten des Kirchenschiffes installiert. Sie zeigt Fotofunde aus den letzten 100 Jahren, wie die Kurrende 1932, den Jungfrauenverein von 1926 oder Erinnerungen an Gemeindefeste. „Ich denke, dass mancher darauf vielleicht wiedererkannt wird“, beschreibt Steinert den Reiz der Exposition. Auch für ihn selbst, erst seit 2016 für die Kirchgemeinden Brandis-Polenz und Beucha-Albrechtshain zuständig, sei es eine Entdeckungsreise gewesen.

Die Brauthalle erhält gerade einen neuen Fußboden aus rotem Sandstein. Quelle: Ines Alekowa

Brauthalle gehört noch den Handwerkern

Eine zweite Ausstellung, die Geschichte und Baugeschichte der Kirche in den Fokus rückt, wird zunächst im Altarraum aufgebaut, die dafür vorgesehene Brauthalle wird erst zu Pfingsten fertig. Hier wird gerade der neue Fußboden aus rotem Sandstein verlegt. Der Deckenspiegel leuchtet bereits in Lindgrün. „Entsprechende Farbreste der Fassung von 1895 wurden gefunden, als im Januar das Gerüst aufgestellt wurde“, berichtet Steinert. Nun sollen die hölzernen Zwischenwände den in Graugrün abgewandelten Farbton aufnehmen. Die Nutzung des über den Seiteneingang zugänglichen Raumes habe im Laufe der Zeit übrigens eine erstaunliche Wandlung erfahren, erzählt er. „Bis der Friedhof auf dem Kirchplatz etwa um 1700 aufgegeben wurde, befand sich hier die Leichenhalle.“

Restauratorin gibt Einblicke

Der Altar und die illusionistische Vorhangmalerei sollen im Sommer restauriert werden. Quelle: Ines Alekowa

Ebenso bedürfen noch Kanzel und Altar samt illusionistischer Vorhangmalerei der Auffrischung. „Wir hoffen, dass wir dafür Fördermittel der Landeskirche erhalten und das wie geplant im Sommer machen können“, sagt Steinert und will bei der Gelegenheit auch die Unterstützung durch die Brandiser nicht unerwähnt lassen. „Es wurden über 40 000 Euro für die Kirchensanierung gespendet. Ohne dieses Geld wäre die Sanierung der Brauthalle nicht möglich gewesen.“ Wer sich für die Details der Kirchengestaltung interessiert, dem empfiehlt der Pfarrer, sich den 27. Mai vorzumerken, dann erläutert Restauratorin Diana Berger-Schmidt das Konzept. Außerdem hat die Kirche bis zum Reformationstag sonnabends und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Dann kann man sich die sanierte Kirche und beide Ausstellungen anschauen.

Zwei Dutzend Veranstaltungen im Programm

Insgesamt zwei Dutzend Veranstaltungen hat das seit einem Jahr mit den Vorbereitungen befasste Festkomitee der Kirchgemeinde geplant. Der druckfrische Flyer listet das Festprogramm bis Ende Dezember auf. Die Angebote sind in drei Themen untergliedert: „Festzeiten“ – das sind besondere Gottesdienste wie der am ersten Advent mit dem Landesbischof –, „Einblicke“ in die Geschichte und „Klangstücke“. Steinert betont jedoch: „Noch lässt sich nicht im Detail sagen, wie sich die Coronabeschränkungen und Hygieneregeln auf die einzelnen Veranstaltungen auswirken. Dies können wir nur Schritt für Schritt einplanen.“

Archiv gibt Funde frei

Schließlich wurde schon Einiges – in der Hoffnung, dass sich die Pandemielage bessert – ins Frühjahr verschoben, beispielsweise „Einblicke: Die 1960er-Jahre – Filme, Fotos und Fundstücke rund um den Kirchturm“ vom Februar auf den 6. Mai. „900 Jahre waren ein guter Anlass, sich mit dem Archiv der Kirchgemeinde zu befassen. Dabei kam Erstaunliches zum Vorschein, wie Schmalfilme von Gemeindefesten“, berichtet Steinert von inzwischen digitalisierten Dokumenten. Der ebenfalls für Februar geplante Vortrag des Albrechtshainers Uwe Schirmer, Professor für Landesgeschichte an der Uni Jena, über „Siedlung und Herrschaft zu Beginn des 12. Jahrhunderts“ darf nun am 16. Juli erwartet werden. Vorsorglich ist für die Einblicke-Abende anstelle des Gemeindehauses die mehr Abstand gewährende Kirche vorgesehen.

Fragezeichen hinter den Konzerten

„Wichtig war uns, neben der Geschichte auch viel generationsübergreifend anzubieten“, verweist Steinert unter anderem auf den Gottesdienst am 30. Mai zu 900 Jahre Taufe in Brandis, auf die Johannistagsfeier oder auf das Erntedankfest am 25./26. September.

Nicht fehlen darf im Festprogramm Musik. „Singen wird wahrscheinlich schwierig bleiben, aber Instrumentalmusik ist möglich“, sagt Steinert. Deshalb finden sich unter den Klangstücken zwei Orgel- und ein Zitherkonzert. Hinter dem Auftritt des Kammerchores der Leipziger Musikhochschule am 27. Juni indes steht bis jetzt ein Fragezeichen, ebenso hinter dem des Brandiser Gospelchores am 3. Dezember.

Enden soll das Festjahr mit einem musikalischen Gottesdienst am 31. Dezember. Sein Thema: „Alles hat seine Zeit.“ Dass schließt wohl die Hoffnung ein, dass dann auch Corona zur Geschichte gehört.

Von Ines Alekowa