Brandis

Anfang September sollen die Sanierungsarbeiten im Brandiser Stadtpark fortgesetzt werden. Im zweiten Bauabschnitt sind es in erster Linie die Hauptwege, die saniert werden sollen. Der Stadtrat beauftragte damit in einer Sondersitzung die Leipziger Umwelt 2000 GmbH. Diese hatte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung mit rund 96.000 Euro das günstigste von acht Angeboten unterbreitet. Das teuerste Gebot betrug 161.600 Euro.

Konzept wird schrittweise umgesetzt

Der Stadtpark Brandis ist als Kulturdenkmal unter Schutz gestellt und stellt einen wesentlichen Bestandteil der innerstädtischen Grünstruktur dar. Im Jahr 2016 hatte das Leipziger Planungsbüro Seecon nach vorheriger Bürgerbeteiligung ein Konzept für den Stadtpark entwickelt, welches den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht wird und zugleich neue Aufenthaltsqualitäten im Park vorsieht. So sollen bedeutende historische und strukturprägende Elemente des Parks erhalten und wiederhergestellt werden, wobei neben der Neuordnung der Wegestruktur die Reaktivierung des Rundplatzes als Herzstück des Parks besondere Beachtung findet, und es soll eine neue Aufenthalts- und Aktionsfläche im Süden des Parks geschaffen werden. „Dieses Konzept arbeiten wir jetzt sukzessive ab“, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). Die Stadt konnte dafür Fördermittel aus dem Leader-Programm akquirieren.

Wege werden saniert und Bäume gepflanzt

Spiel aus Licht und Schatten: die Kastanienallee an der Schlossparkseite. Quelle: Ines Alekowa

In einem ersten Bauabschnitt war im vergangenen Jahr der sogenannte Y-Weg und der Rundplatz in dessen Mitte erneuert worden. Auf der Parkseite zur Töpfergasse wurde ein Schotterrasen als Stellfläche für eine mobile Bühne angelegt und eine der beiden Treppen zur Straße Am Bahnhof in Ordnung gebracht.

Der Großteil der Wegesanierung aber fällt in den bevorstehenden Bauabschnitt. So werden sämtliche Wege außer im südöstlichen Teil des Parks an der Straße Am Bahnhof erneuert. In die Kastanienallee an der Schlossparkseite wird dabei ein Leerrohr für Strom für spätere Pollerleuchten verlegt. Außerdem werden an der Allee an historischen Standorten vier Roteschen nachgepflanzt. Die zweite Treppenanlage an der Straße Am Bahnhof wird zurückgebaut und die Lücke mit einer Heckenpflanzung geschlossen. Bänke und Abfallbehälter werden aufgestellt. Auch die hässlichen großflächigen kahlen Stellen im Rasen, insbesondere um die Wegekreuzungen an der Bahnhofstraße und um die große steinerne Vase, sollen wieder ergrünen. In den Anfängen des Parkes war hinter der großen Vase am Ende eines Laubenganges übrigens noch der Kohlenberg zu sehen, doch diese Sichtachse ist nach 100 Jahren längst zugewachsen.

Wenig einladend: die minimalistischen und dazu noch beschmierten Bänke. Quelle: Ines Alekowa

Durchblicke auf den Kohlenberg

Schattendasein für die große Vase: Die Sichtachse zum Kohlenberg ist längst zugewachsen. Quelle: Ines Alekowa

1912 bis 1922 hatte der Brandiser Schlossbesitzer Gotthard von Pentz seine Pläne zur Erweiterung des Schlossparkes umgesetzt, indem er das Geländestück des heutigen Stadtparkes erwarb. Beim Anlegen legte er Wert auf große Linien und weite Flächen. „Mit Linden, Kastanien und Pappeln bepflanzte Alleen begrenzten die weiten für die Heugewinnung nutzbaren Wiesen“, schreibt der ehemalige Stadtchronist Frank Schimpke in „ Brandis. Geschichte einer sächsischen Kleinstadt“. „Um eine größere Weite zu erzielen, wurden Durchblicke auf den Kohlenberg geschaffen.“

Die jetzigen Landschaftsarbeiten sollen innerhalb von drei Monaten über die Bühne gehen. „Trotz der Bauarbeiten soll der Stadtpark aber weiterhin mit den entsprechenden Einschränkungen nutzbar bleiben“, betont die Stadtverwaltung.

Picknick in Weiß diesmal im Stadtpark

Noch bevor indes die Arbeiten beginnen, lädt der Bürgerverein für Brandis in den Stadtpark ein. Das Picknick in Weiß, für das in den vergangenen Jahren der Marktplatz den Rahmen bot, soll in seiner fünften Auflage diesmal im Grünen stattfinden. Für den 25. August lädt der Bürgerverein alle Einwohner, Freunde und Gäste der Stadt ein, zwischen 11 und 15 Uhr in weißer oder selbst gewählter Kleidung im Stadtpark zu schlemmen, zu plaudern und zu entspannen. Wer diese wunderschöne Art, Freunde und Bekannte zu treffen oder neue Menschen kennen zu lernen, erleben möchte, muss nur den Picknickkorb packen und in den Park kommen. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Musikarche statt.

Von Ines Alekowa