Brandiser Stadtrat macht Wohnen am Markt zur Ausnahme

„Zu verkaufen“ steht auf einem Schild an einem verwitterten Hoftor in der Hauptstraße in Brandis. Dahinter: ein verwildertes Grundstück, das Gebäude mit grob vernagelten Fenstern ist abrissreif. Per Satzung will sich die Stadt jetzt das Vorkaufsrecht für Grundstücke an Hauptstraße und Markt sichern. Der Stadtrat stimmte dieser mehrheitlich zu. Außerdem wurde beschlossen, einen Bebauungsplan über das Gebiet zu legen und – bis dieser ausgefertigt ist – eine Veränderungssperre zu verhängen.

„Wir stellen seit Monaten verstärkte Aktivitäten in dem Gebiet fest – Erbengemeinschaften entschließen sich zum Verkauf, oder es findet ein Generationenwechsel statt, oder Grundstücke stehen vor der Versteigerung“, beschrieb Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) die Situation. Dabei würden Grundstücke von Maklern nicht selten so angepriesen, als stünden dem Käufer dort alle Möglichkeiten offen, kritisierte der Bürgermeister. Was oft nicht der Fall sei.

Konzepte sehen Hauptstraße als Versorgungs- und Erlebnisbereich

„Mit Leitbild, Einzelhandels- und Stadtentwicklungskonzept haben wir uns selbst städteplanerische Ziele gesetzt“, erinnerte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Innenstadt mit der Hauptstraße – nicht nur als verbindende Einkaufsstraße zwischen Markt und Braustraße. „Sie stellt auch einen wichtigen Bezugspunkt für die Stadtidentität und Imagebildung dar. Der Inszenierung des Areals als Versorgungszentrum und Erlebniszone kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Das kann jedoch nur gelingen, wenn das Angebot an Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie weiter attraktiv bleibt und weiterentwickelt wird.“ – Vor dem Hintergrund des Strukturwandels im Handel, den Corona gerade noch beschleunigt, ist das ein ambitioniertes Ziel.

Viele Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns

In diesem Sinne hat die Stadt in den vergangenen Jahren einiges angeschoben. Jesse nannte die begonnene Sanierung des Ratskellers und die geplante Ansiedlung der Drogerie Rossmann als Frequenzbringer für den Ortskern sowie den Stadtbus. Nach dem Sommer soll die Umgestaltung der Hauptstraße erneut in Angriff genommen werden – der Auftrag für einen teilweisen Pflastertausch hatte sich als technisch nicht umsetzbar erwiesen, jetzt werde über Alternativen nachgedacht, informierte Jesse. Jüngste Maßnahme: Die Einrichtung eines Jugendbüros in der ehemaligen Buchhandlung. „Das haben wir bewusst dort platziert, um die Umwandlung des Gebäudes in ein reines Wohnhaus zu verhindern“, betonte Jesse. „Damit sind unsere Möglichkeiten aber auch schon fast ausgeschöpft.“

Griff zum Baugesetzbuch

Um Hauptstraße und Markt in ihrer Funktion zu erhalten und entsprechend der Konzepte langfristig weiterzuentwickeln, greift die Stadt jetzt zum Baugesetzbuch.

Gemäß Baugesetzbuch können Kommunen in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht ziehen, per Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihnen ein Vorkaufsrecht zusteht. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt jetzt Gebrauch. Damit „stünde die Umsetzung der städtebaulichen Ziele im unmittelbaren Einfluss der Stadt“, erklärte Quandt den Vorteil. Ob das Vorkaufsrecht tatsächlich ausgeübt wird, entscheidet der Stadtrat im jeweiligen Verkaufsfall gesondert. „Aber wir sichern uns zumindest die Option“, so Jesse.

„Natürlich können wir nicht jedes Grundstück aufkaufen“, stellte der Bürgermeister klar. Deshalb will die Stadt als zweiten Schritt den planungsrechtlichen Rahmen für die Entwicklung von Hauptstraße und Markt als zentraler Versorgungsbereich vorgeben. Dafür wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen.

Drittens schließlich verhängte der Stadtrat eine Veränderungssperre. Mit dieser wird schon während der Aufstellung des B-Planes die Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, die den Vorgaben des B-Planes entgegenstehen würden, verhindert. „Wenn jemand aus einem Laden eine Wohnung machen will, widerspricht das unserer Intention“, nannte Jesse ein Beispiel. „Nicht von der Sperre betroffen sind kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und schon genehmigte Vorhaben“, erklärte Quandt. Neue größere Bauvorhaben seien nur umsetzbar, wenn die Stadt eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die Sperre gilt zunächst für zwei Jahre und ist um ein Jahr verlängerbar. „Aber es gibt bei allen Beteiligten viel Wohlwollen, so dass es vielleicht schneller geht“, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

