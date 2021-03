Brandiser Stadtrat stimmt BWS-Verkauf zu

Brandis

Der Stadtrat hat am Dienstag den Verkauf der Brandiser Wohnstätten (BWS) an die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Kontakt in Leipzig beschlossen. Zwölf von 16 Stadträten plus Bürgermeister Arno Jesse votierten in der von Denise Matthes (AfD) beantragten namentlichen Abstimmung dafür, Ulrich Gäbel (Linke), Mario Siegmund (Freie Wähler), Ingo Börner (AfD) und Matthes dagegen. Der BWS-Aufsichtsrat hatte bereits grünes Licht gegeben, wie Markus Bergforth, Vorsitzender und SPD-Stadtrat, informierte.

Im Stadtrat wurde das Thema jetzt erstmals öffentlich besprochen. Die Gästestühle blieben trotzdem weitgehend leer – die Mieter hatte der Bürgermeister schon in einer Versammlung am 23. Februar in Kenntnis gesetzt.

„Wir wollten die BWS nicht einfach loswerden“

Die heutige Entscheidung gehöre „zu den wichtigsten der letzten 20 Jahre“, sagte Jesse. Deshalb habe man sich diese auch nicht leicht gemacht. Ein Gutachten hatte vor drei Jahren hohe Verschuldung und Sanierungsstau belegt und die Stadt gezwungen, „dringend über eine Strategie nachzudenken“. 2019 wurde ein Interessenbekundungsverfahren am Markt gestartet, weil ein neuer Gesellschafter neben Zuschüssen aus dem Stadtsäckel und Fusion mit der Beuchaer Bau-und Wohnungsgesellschaft (BBWG) eine von drei Optionen war. Über 100 Interessenten wurden angeschrieben, zwei zu Gesprächen eingeladen, berichtete Jesse jetzt. „Wir wollten die BWS nicht einfach loswerden, auch keine Verantwortung wegschieben, sondern dass sie ihrer Aufgabe, nachhaltig guten Wohnraum zu günstigen Mieten bereitzustellen, nachkommen kann.“

Unterschriftensammlung gegen den Verkauf

Es verbiete sich, das Thema auf dem Rücken der Mieter zu instrumentalisieren, so Jesse. Er bezog sich dabei auf eine Liste mit rund 200 in den letzten Tagen gesammelten Unterschriften. „In der wurden Dinge behauptet, die unwahr sind. Die BWS steht nicht gut da.“ Dass von den Mieteinnahmen nach Zins und Tilgung der Schulden nicht mehr genug für Sanierung übrig bleibt, sei „der Grund, dass die Wohnungen sind wie sie sind“, verwies er auf kaputte Heizungen, Schimmel etc. Man habe zuletzt Grundstücke verkauft, um zumindest etwas für die Instandhaltung zu tun. „Das Unternehmen fährt auf Verschleiß.“

Michael Kubach, nach Abberufung der langjährigen BWS-Geschäftsführerin Birgit Otto im April 2020 Interimsgeschäftsführer, bestätigte dies. Ein normaler Geschäftsablauf sei nicht mehr möglich. Und in der Mieterversammlung habe sich gezeigt, dass alles noch viel schlimmer ist als gedacht. „Wir müssten eigentlich Wohnungen freilenken, haben aber keinen Ersatz – wir verlieren Mieter an den freien Markt.“

Angebot wurde nachgebessert

Das mit der Kontakt ausgehandelte Angebot hingegen sei „ein sehr gutes“, zeigte sich Jesse überzeugt. „Wir haben es von 2,1 auf drei Millionen Euro schrauben können.“ Zudem verwies er auf die Sozialcharta. Die Kontakt ticke „der Satzung nach wie eine Kommune“. Laut Jesse vergibt die Kontakt zudem pro Jahr Aufträge von elf Millionen Euro. „Ein Riesenpotential auch für unsere Firmen.“

Vorwurf: Stadt hat als Eigentümer versagt

Er stimme trotzdem nicht zu, sagte Gäbel und stellte fest: „Zu jeder Wahl haben wir versprochen, die BWS zu stärken.“ Statt dessen „haben wir als Eigentümer total versagt“. Die Jahresberichte habe man zur Kenntnis genommen ohne sie zu hinterfragen. Eigentliche Ursache für Zustand der BWS sei, „dass wir ihr durch den Kauf von Immobilien bei der Eingemeindung von Polenz Schulden aufgebürdet haben.“ Gäbel hätte eine Holding mit der BBWG bevorzugt und die Sanierung über Kredite gelöst. „Aber Sie verkaufen den Beschluss als alternativlos.“

Bei einem „Buchwert der BWS von elf Millionen“ hätte auch Börner „kein Problem, Kredit aufzunehmen“. Er kritisierte, „die Hintergründe“ seien „nie besprochen“ worden, musste sich aber von Alexander Busch (Freie Wähler) vorhalten lassen, in den entsprechenden Ausschusssitzungen gefehlt zu haben.

Stadt beim Wohnungsangebot gut aufgestellt

Busch warf dem „Bürgermeister der ersten Stunde“, gemeint war Frank Mieszkalski (SPD), und langjährigem Aufsichtsratschef vor, sich mit Otto zum Jahresabschluss „abgesprochen“ zu haben. „Uns wurde eine schwarze Null präsentiert.“ Die BWS jetzt aus dem Haushalt zu retten, bedeute, „wir haben keine Mittel mehr für Campus, Straßen etc. Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber der Stadt.“

„Und wir reden nicht nur über Erhaltung, die uns schon schwer fällt“, mahnte Uwe Engel, Linken-Stadtrat und BBWG-Aufsichtsratschef. Mit Blick auf die CO2-Steuer müsse in die Substanz investiert werden, in Heizungen. Er sieht Brandis auch nach dem Verkauf „mit BBWG, Wohnungsgenossenschaft Wurzen, die gerade an der Rathausgasse baut, und der Kontakt „richtig gut aufgestellt“.

Von Ines Alekowa