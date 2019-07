Brandis

Obwohl Ferien sind, gehen 44 Mädchen und Jungen seit Montag freiwillig in die Brandiser Oberschule. Da muss wohl etwas Besonders auf dem Programm stehen. Und das sind nicht Mathe oder Deutsch, sondern verschiedene Workshops wie Tanz und Video-Dreh. Zum fünften Mal findet auf dem Schulcampus der von der Volkshochschule ( VHS) Muldental veranstaltete fünftägige Talentcampus für Zehn- bis 16-Jährige statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Jugend-Kultur is(s)t gesund!“.

Teilnehmer kommen aus dem Landkreis Leipzig

Tina (12), Willeswinda (11) und Paula (11) haben sich für kreatives Gestalten entschieden. „Das fand ich am interessantesten“, sagt Tina und zeigt begeistert ihren selbst gestalteten Schülerkalender fürs nächste Schuljahr. „So einer ist viel cooler als ein gekaufter.“ „Wille“ hingegen hat Betonpulver angemischt und in die Form eines Stiftehalters gegossen, der garantiert niemals umkippen und seinen Inhalt über den Schreibtisch ergießen wird. Jetzt verpasst sie ihm noch eine „Bauchbinde“ aus Juteband – fertig. „Meine Freunde sind alle im Urlaub“, erklärt die Brandiserin, warum sie sich für den Campus angemeldet hat.

Aber mit Paula und Tina, die die Wurzener Pestalozzi-Oberschule besuchen, hat sie sich schnell angefreundet. Überhaupt kommen die Campteilnehmer aus dem gesamten Muldental und sogar aus Markkleeberg, freut sich Andreas Hoffart, Sozialarbeiter am Gymnasium, über das breite Interesse: „Die ersten 25 Plätze waren im Nu weg.“ Manche Kinder sind bereits Stammgäste.

Das junge, dynamische und ideenreiche Dozententeam: (vl.n.r.) Marlen Dietrich, Florian Neumann, Sara Tröger, Andreas Hoffart, André und Nicole Roth. Quelle: Thomas Kube

Volkshochschule setzt wechselnde Akzente

Und sie erleben jedes Jahr etwas Neues, denn das von der VHS gesetzte Thema wechselt – und Hoffart organisiert aus seinem Netzwerk die Dozenten für die dazu passenden Inhalte. „Video-Dreh und Tanz sind immer beliebt“, besagt seine Erfahrung. Auf Graffiti indes hat er diesmal verzichtet. „Nach vier Jahren werden die Flächen langsam knapp“, lacht er und verweist auf den bunten Durchgang zwischen Gymnasium und Oberschule.

Kinder sollen bei Workshops Stärken entdecken

Aber Sara Tröger, die in der Graffiti-AG des Brandiser Gymnasiums arbeitete, gerade ihr Abitur gemacht hat und nun eine Ausbildung zur Mediengestalterin anstrebt, zeigt, dass Kreativität viele Facetten hat und zum Beispiel Beton zu mehr taugt als zum Hausbau. Farbe ins Spiel bringt Marlen Dietrich. Die Kunstpädagogin leitet am Gymnasium den Schulclub und zeigt im Workshop ihren Schützlingen, wie man – passend zum Motto – Geschirrtücher mit Siebdruck aufpeppen kann. Nicole Roth wiederum, die eine duale Ausbildung zum Fitnesstrainer absolviert, hat mit ihren sieben Mädchen einen Showtanz zu 80er-Jahre-Musik einstudiert.

Technikfreaks drehen Film über Talentcampus in Brandis

„Es macht mir einfach Spaß, Kindern etwas zu zeigen“, sagt sie. „Überhaupt bieten solche Workshops Kindern super Möglichkeiten, ihre Interessen und Stärken herauszufinden.“ So hatte Andrè vom Landesfilmdienst die Technikfreaks um sich geschart. „Wir haben die Veranstaltung dokumentiert und werden das Ergebnis am Abschlusstag vor den Eltern präsentieren. Die Kinder haben dabei gelernt, Interviews zu führen, und natürlich haben wir auch ein bisschen mit der Technik gespielt.“

Verpflegung ist handgemacht und Teil der Veranstaltung

Klar meldet sich während der ganztägigen Veranstaltung auch irgendwann der Hunger. In Brandis wurden die Workshops mit Gesundheitsbildung, insbesondere mit gesunder Ernährung verbunden. „Dieses Thema ist uns sozusagen zugeflogen“, sagt Kerstin Ehrlich, an der VHS Fachbereichsleiterin Kultur, Gestalten und Gesundheit. „Denn die Verpflegung hatten wir in den ersten Projekten in die Hände eines Caterers gelegt, und die Teilnehmer haben die Zähne gehoben.“ Deshalb habe man beschlossen, selbst zu kochen. „Dabei haben sich die einzelnen Gruppen in der Küche unter Leitung von Koch Florian Neumann abgewechselt“, erzählt Hoffart. „Jetzt schmeckt’s!“, stellt Kerstin Ehrlich fest, als sie am Donnerstag das Essen austeilt.

Sie hat mittlerweile 13 Talentcampus organisiert, seit der Deutsche Volkshochschulverband das Projekt vor acht Jahren beim Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Förderung eingereicht hat. Der Campus ist damit für die Kinder kostenlos. „Das ist auch das Schöne an dem Projekt, dass jeder daran teilnehmen kann“, sagt Hoffart.

Von Ines Alekowa