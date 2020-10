Brandiser Wohnungsunternehmen steckt im Sanierungsstau

Brandis

Zu einer kleinen Feier hatten die Brandiser Wohnstätten (BWS) jüngst unter anderen langjährige Mieter und für die Gesellschaft tätige Firmen auf den Hof der Geschäftsstelle in der Kleinen Windmühlengasse eingeladen. Der Anlass: das 30-jährige Bestehen der BWS. Doch die steht jetzt am Scheideweg.

Die BWS wurde am 2.10.1990 als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Brandis gegründet mit dem Auftrag, den Sanierungs- und Modernisierungsstau des vormals städtischen Wohnungsbestandes zu beheben sowie durch Neubau den Mangel an Wohnungen. „Seitdem wurden ungesicherte Eigentumsansprüche geklärt, Objekte mit einer geringen wirtschaftlichen Bedeutung verkauft, es wurde modernisiert und saniert. Anfang der 1990er-Jahre wurden außerdem 66 Sozialwohnungen in der Poststraße gebaut“, fasste Prokuristin Gabriele Gaffron die zurückliegenden drei Jahrzehnte zusammen. Aktuell verfügt die Gesellschaft über rund 530 eigene Wohn- und Vertragseinheiten und verwaltet für fremde Hauseigentümer weitere 337, darunter 72 altersgerechte Wohnungen mit Balkon und Fahrstuhl. „Dieser Immobilienbestand wird durch ein professionelles Team, das sich zum 1. Oktober neu aufgestellt hat und mit Leidenschaft und Tatkraft am Werk ist, betreut“, sagte Gaffron.

Ein Dankeschön an die ältesten Mieter

Bei den langjährigen Mietern, die ihre Wohnungen schon zu DDR-Zeiten bezogen, bedankte sich das Team nicht nur mit Deftigem vom Grill und einer Geburtstagstorte für deren Treue, sondern auch mit Blumen. Älteste in der Runde war Else Gosko (90). „Ich wohne schon seit 1978 in der Rathausgasse“ erzählte sie. „Wir sind alle Glückspilze, die 1979 eine Wohnung erwischt haben“, lachten Waltraut (72) und Rolf Reuter aus der Nordstraße 2 und erzählten, dass die damals neu gebauten 18 Wohnungen unter den Bewerbern verlost wurden. „Die konnte man sich nicht aussuchen.“ Aber für ihre kleine Familie sei das eine enorme Verbesserung gewesen – Kinderzimmer, Innentoilette… „Vielleicht erleben wir es ja noch, dass unsere Wohnungen Balkons erhalten“, sagte Waltraut Reuter. Und sprach damit ein Problem an.

Den ältesten Mietern wie Else Gosko (vorn re.) dankte Katja Mertig im Namen der BWS für deren Treue mit Blumen. Quelle: Ines Alekowa

Schulden setzen der Sanierung Grenzen

„Wir sind nicht flüssig“, erklärte Gaffron. Trotz Schuldenabbaus in den vergangenen Jahren stehe die BWS noch immer mit sieben Millionen Euro in der Kreide. Nach der Eingemeindung von Polenz 1992 hatte die BWS die dort vormals der Gemeinde gehörenden Häuser gekauft. „Das war unser ganzes Festgeld, und davon haben wir uns nie wieder erholt“, sagte Gaffron, seit 35 Jahren im Unternehmen. Für Sanierungen stünden gerade mal 20.000 Euro monatlich zur Verfügung – ein Tropfen auf den heißen Stein. „Die letzten große Sanierungsmaßnahmen fanden 1993 und 1995 statt. Im Jahr 2000 wurde noch im Dahlienweg saniert. Das ist alles ewig her. Wir haben ein Ausstattungsniveau aus dem vorigen Jahrhundert.“ So wie bei Werner Schnieber (83), der mit Ehefrau Elfriede seit 42 in der Grimmaischen Straße 12 wohnt. Hier wurde nach der Wende zwar modernisiert, aber dabei zum Beispiel die Dusche in der Küche eingebaut. „Aber das ändern wir“, kündigte Gaffron an. „Wir haben zwei Objekte, Mehrfamilienhäuser in Brandis und Polenz, verkauft. Der Erlös von 400.000 Euro lässt uns mutige Entscheidungen treffen.“ Seit April wurden vier Wohnungen saniert.

Es geht um die Substanz

„Es geht nicht um Schönheitsreparaturen, sondern um die Substanz“, stellte Bürgermeister Arno Jesse klar. Das Problem sei vor allem von unten aufziehende Nässe, fügte Michael Kubach von der Beratungsraum GmbH hinzu, der seit Anfang Mai als kommissarischer Geschäftsführer der BWS fungiert. Er verortete den Sanierungsstau im mittleren einstelligen Millionenbereich. „Die Situation ist nicht berauschend“, sagt er, eine Finanzierung sei schwierig. „Eigentlich müssten wir jedes Jahr eine halbe Million Euro reinstecken“, wurde Jesse konkret, „und da dürfen wir uns nicht wegducken.“

Der Ball liegt jetzt beim Stadtrat

Es ist ein indirekter Appell an den Stadtrat, eine die Zukunft der BWS und ihrer Mieter sichernde Entscheidung zu treffen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt mittels eines Interessenbekundungsverfahrens am Markt geschaut, ob jemand bereit wäre, die BWS zu kaufen. „Zwei haben sich gemeldet, und damit ist das Verfahren beendet“, sagte Kubach. Als weitere Modelle nannte Jesse eine Fusion der BWS mit der ebenfalls kommunalen Beuchaer Bau- und Wohnungsbaugesellschaft oder einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt. „Die drei Optionen werden wir noch in diesem Jahr im Stadtrat besprechen“, kündigte der Bürgermeister an. Sein Ziel: „Ich will, dass wir eine starke Wohnungsgesellschaft haben und Wohnungen bereitstellen können zu Mieten, die sich die Leute leisten können.“

Von Ines Alekowa