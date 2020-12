Brandiser helfen Familie nach Wohnungsbrand

Brandis

Nach dem Brand in einem Brandiser Wohnhaus, bei dem am vergangenen Sonnabend ein 84-jähriger Mieter verletzt worden war, hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. „Mit großer Bestürzung haben viele Menschen in unserer Stadt von dem Wohnhausbrand in der Mathildenstraße erfahren, so kurz vor Weihnachten macht uns alle dieses Schicksal sehr betroffen“, so Bürgermeister Arno Jesse ( SPD).

Brandis richtet ein Spendenkonto ein

Den Angaben zufolge würde es der Familie den Umständen entsprechend gut gehen. Die Stadt habe ihr eine Unterkunft im Hotel sowie Kleidung für die nächsten Tage besorgt. Darüber hinaus komme sie sehr gern dem Vorschlag nach, ein städtisches Spendenkonto einzurichten.

„Aus der Bevölkerung wird den Betroffenen ein hohes Maß an Mitgefühl und Solidarität signalisiert, was gerade in Anbetracht des bevorstehenden Weihnachtsfestes sehr ermutigend ist. Und wir sind auch der Meinung, dass wir in unserer kleinen Stadt niemanden mit solch einem gravierend einschneidenden Ereignis alleine lassen sollten“, so Jesse. Es werde garantiert, dass alle auf dem Konto eingehenden Spenden ohne Abzüge an die betroffenen Familien weitergeleitet würden.

Verwaltung koordiniert Sachspenden

Wer diesen darüber hinaus helfen etwa mit Sachspenden möchte , könne sich direkt an die Stadtverwaltung wenden, die die Weiterleitung der Hilfsangebote koordinieren werde.

Stadt Brandis, Deutsche Kreditbank Berlin, IBAN DE66 1203 0000 0001 3065 05, BIC BYLADEM1001

Von Roger Dietze