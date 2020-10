Brandiser schränkt Betreuung in neuer Kita ein

Brandis

Claudia Kattlun ist Mutter von zwei kleinen Kindern. „Im März konnten sie die wunderschöne neue Kindertagesstätte beziehen“, sagt die Brandiserin und freute sich schon, dass nach der Corona-bedingten Betreuung ihrer Kinder zu Hause „für die Kleinsten wieder ein wenig Normalität einkehrt“. Diese Normalität allerdings sieht sie nun gefährdet. Der Grund ist ein akuter Personalmangel in der kommunalen Einrichtung „Purzelbaum“ Am Bahnhof.

Neun von 22 Erzieherinnen fallen aus

„Tatsächlich haben wir in unserer Kita das akute Problem, die entsprechenden Betreuungszeiten abzubilden“, bestätigt Bürgermeister Arno Jesse. Der Grund: „Von den momentan 22 bei der Stadt angestellten Erziehern sind neun entweder wegen Krankheit oder Schwangerschaften ausgefallen.“ Den ursprünglichen Personalstand bezeichnet Jesse als gut, um die volle Stundenzahl an Betreuungszeit abzudecken. Aber durch die beschriebenen „unvorhersehbaren und nicht planbaren Umstände“ sei diese prekäre Situation entstanden.

Anzeige

Arbeitsmarkt ist angespannt

Wie Jesse berichtet, habe die Stadt durchaus nach Lösungen zu deren Entschärfung gesucht. „Aber neue Stellenausschreibungen, online und offline, wie auch der Einsatz von drei Arbeitszeitfirmen können den Ausfall nicht kompensieren, denn die Arbeitsmarktlage in Bezug auf Erzieher ist extrem angespannt“, lautet das ernüchternde Ergebnis. Immerhin wird die Kita im November/Dezember drei neue Erzieher bekommen – so der aktuelle Stand vom 21. Oktober. Außerdem wurden die ansonsten Wunscharbeitszeiten der Erzieherinnen aufgestockt, Gespräche mit bereits ausgeschiedenen Erziehern gesucht, ein Azubi einbezogen. Des Weiteren sei die Verwaltung mit anderen Kita-Betreibern wegen „Leihkräften“ im Gespräch. „Aber alle haben selbst Bedarf angezeigt und keinen Überhang. Wir haben alle uns rechtlich zustehenden Möglichkeiten ausgenutzt“, versichert der Bürgermeister. „Es gibt hier jedoch relativ wenig Spielraum.“

Betreuungsbedarf wird stundengenau erfasst

Fazit: Die Betreuungszeit ist bis auf Weiteres von 7 bis 16 Uhr beschränkt. „Vom Landesjugendamt sind wir jedoch aufgefordert worden, weitere Maßnahmen einzuleiten, um den Betreuungsschlüssel zu gewährleisten“, sagt Jesse. „Dazu gehört gegebenenfalls auch ein Stopp von Neuaufnahmen.“ Derzeit sind in der über 180 Plätze verfügenden Einrichtung 131 Kinder angemeldet, für November 135 und für Dezember 136.

Zu dem Problem gab es deshalb bereits mehrere Treffen zwischen Stadtverwaltung, Kita-Leitung und Elternvertretern. Am vergangenen Freitag verständigte man sich darauf, mittels eines am Montag an die Eltern ausgereichten Erhebungsbogens den zwingend notwendigen Betreuungsbedarf zu erfassen, und zwar stundengenau für jedes einzelne Kind. „Dadurch ergibt sich möglicherweise die Chance, die Dienstpläne der Erzieher so neu aufzustellen, dass weitere Einschränkungen verhindert werden“, hofft der Bürgermeister und fügt hinzu: „Möglicherweise kann der eine oder andere ja sein Kind früher abholen oder später bringen. Und ja, vielleicht finden sich auch Eltern, die die Betreuung auch nach der Kitazeit anbieten.“

Situation ist eine Herausforderung

Jesse bezeichnet die derzeitige Situation als herausfordernd für alle Beteiligten. „Deshalb bedarf es der besonderen Unterstützung durch die Eltern“, appelliert er. „Ohne diese ist der Kitabetrieb in der bisherigen Form nicht aufrechtzuerhalten, und weitere einschränkende Maßnahmen, verfügt durch das Landesjugendamt, werden unumgänglich werden.“ Die nächste Beratung mit Stadtverwaltung, Kita-Leitung und Elternrat kündigt Jesse für Anfang November an.

Von Ines Alekowa