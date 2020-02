Brandiser versinken im Schlamm: Baustelle abgesoffen

Brandis

Drei Pumpen laufen, um die Baustelle in der Brandiser Bergstraße wieder trockenzulegen, aber das Wasser von den Feldern und aus dem Polenzwald läuft unaufhörlich nach. Durch den heftigen Regen in der Nacht zum Montag ist sie total abgesoffen. Allerdings war der Fertigstellungstermin für den neuen Durchlass im Zuge des Todtgrabens schon weit vorher weggeschwommen. Als der Stadtrat im Juli die Baugenossenschaft Grimma zu einer Auftragssumme von 124.900 Euro mit dem Ersatzneubau inklusive Straßenbau beauftragte, war als Bauende der 6. Dezember 2019 avisiert.

Anwohner hinter der gekappten Brücke genervt

Entsprechend verärgert sind manche Anwohner, die die Vollsperrung – nur für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine provisorische Passage – auf einen parallel zur Bergstraße verlaufenden Feldweg zwischen Kita-Neubau und Reha-Klinik zwingt. So wie Karin Paulus. „Als Anwohnerin hinter der gekappten Brücke bin ich echt genervt“, sagt sie. Die Umleitung sei nach dem Regen „kaum noch zu nutzen, wenn man seinem Auto unnötige Reparaturen ersparen will, vom Dreck ganz zu schweigen. Die Ausweichstellen versinken im Schlamm. Man kann immer nur hoffen, dass niemand entgegen kommt. Die Schlammschlacht setzt sich an der Baustelle des Kindergartens fort“. Zudem sei die Ausschilderung der Umleitung mangelhaft, kritisiert sie. „Freunde, Lieferanten, die nicht täglich zu uns kommen, finden den Weg nicht.“

Eine Baustelle unter Wasser. Quelle: Ines Alekowa

Das hat auch Bettina Lieschke, die neben der Baustelle wohnt, festgestellt. „Viele Fahrzeuge kommen und müssen wieder wenden.“ Mancher rufe auch bei ihr an, ob der Weg zum benachbarten Zahnarzt wieder frei ist. „Ich bin hier die Auskunft“, scherzt sie. Sie hat aber noch ein anderes Problem: Schon seit Oktober, als zunächst die Fußwege in der Bergstraße gepflastert wurden, wurde die Bushaltestelle direkt vor der Haustür nicht mehr bedient. Den anstrengenden Weg zur Physiotherapie am Markt und zum Sport muss die Rentnerin nun schon seit Wochen zu Fuß bewältigen.

Information erspart Frust Kommentar von Ines Alekowa Straßenbaustellen vor der eigenen Haustür sind immer ärgerlich. Sie gehen einher mit Schmutz, Lärm und – wie in Brandis – im schlimmsten Fall noch mit einer Umleitung über längere Zeit. Trotzdem: Die Einsicht, dass sich so etwas nicht vermeiden lässt, will man eine intakte Infrastruktur, ist gewiss bei den meisten Anwohnern vorhanden. Und damit Verständnis für Beeinträchtigungen. Zumal wenn man weiß, dass sie zeitlich begrenzt sind. Genau das aber ist in der Bergstraße der springende Punkt. Denn eigentlich sollten die Bauarbeiten schon am 6. Dezember abgeschlossen sein – der neue Durchlass hätte solche Regenfälle wie am Montag locker kanalisiert, und die Schlammschlacht auf der Umleitung wäre den Autofahrern erspart geblieben. Stattdessen soll der Zustand noch bis Ende Februar – wetterabhängig! – andauern. Jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, dass man vor Überraschungen nicht gefeit ist. Manchmal gibt sie der Untergrund frei, manchmal hakt es in der Kette der ineinandergreifenden Gewerke. Oder Petrus spielt nicht mit. Alles kein Problem. Kann vorkommen. Aber wenn die Straße mit dem gekappten Brücklein Zufahrt für immerhin rund 100 Einfamilienhäuser und eine Rehaklinik bildet, sollte zumindest der Informationsfluss klappen – warum es zu Verzögerungen kommt, wie lange der Telefonanschluss nicht funktioniert, wann die Bauarbeiten nach neuesten Erkenntnissen beendet sein werden. In der Pflicht sind hier sowohl die Baufirma als auch die Stadt als Auftraggeber. Die Einbeziehung der Anwohner erspart zwar nicht die Umleitung und eine zusätzliche Autowäsche, aber zumindest viel Frust. E-Mail: i.alekowa@lvz.de

Fertigstellung bis Ende Februar zugesagt

Auch für die Stadt sei die Situation „extrem unbefriedigend“, sagt Bürgermeister Arno Jesse auf Anfrage der LVZ. „Trotz Inverzugsetzung konnten wir bisher das Vorhaben nicht entscheidend beschleunigen. Zur Zeit ist die Fertigstellung bis Ende Februar zugesagt.“

Über den Durchlass führende Gasleitungen und Telekomkabel, müssten verlegt werden. Quelle: Ines Alekowa

„Wir geben unser Bestes“, sagt der Polier vor Ort. „Aber für das Wetter können wir nichts. Ein bisschen Frost wäre uns lieber.“ Nicht der einzige Faktor, der den Bauablauf beeinflusste. Erst nach Ende der Kanalarbeiten an der Kita-Baustelle stand Mitte Oktober die Umleitung zur Verfügung. Dann pflasterte die Böhlener Firma Keidel die Fußwege – mit Materialtransport über die Brücke. Und nach Abschluss dieser Arbeiten – da war es schon Dezember – musste für den Durchlassbau die Gasleitung verlegt werden. „Dazu haben wir keine Berechtigung“, sagt der Polier. Erst vergangene Woche habe schließlich die Telekom ihr Kabel umverlegt – das nächste Ärgernis für Karin Paulus: „Da gab es gleich mal zwei Tage kein Internet und keine Telefonverbindung. Alles wieder ohne Info.“

Vorhaben ist Teil des Hochwasserschutzes

Das Vorhaben ist Teil des 2014 aufgestellten Hochwasserrisikomanagementplanes, den die Stadt, zuständig für Gewässer zweiter Ordnung, schrittweise abarbeitet. Der Plan bewertet die hydraulische Leistungsfähigkeit des Todtgrabens sowie den Zustand der Bauwerke in seinem Verlauf. Für den gemauerten Gewölbedurchlass am Altglascontainerplatz wurde dringender Handlungsbedarf festgestellt. Inzwischen haben die Arbeiter Straße und Durchlass abgebrochen, den Graben ausgebaggert und Schotter als Unterbau eingebracht. Abhängig vom Wetter sollen nächste Woche die Stahlbetonfertigteile für den neuen Durchlass einschweben, 2,10 Meter breit und 1,40 Meter hoch und mit einer Berme – einem Weg im Rohr für Kleintiere – ausgestattet. „Und dann könnten wir wieder verfüllen“, sagt der Polier. Der Durchlass erhält eine Decke aus Betonpflaster und beidseitig einen Fußweg.

So sah die Baustelle noch am Freitag aus: Ins ausgebaggert Grabenbett wurde bereits grober Schotter als Unterbau für den neuen Durchlass gekippt. Quelle: E-Mail-LVD

Bis dahin heißt es Umleitung fahren. Wer es nicht zu weit oder schwer zu tragen hat, erspart seinem Auto die Huckelpiste und lässt es auf dem Parkplatz am Pflegeheim stehen. „Der Bauhof ist kontinuierlich vor Ort, bei der Wetterlage im Moment ist dies aber eine Sisyphos-Arbeit“, so Jesse. Und tatsächlich hatte es die am Montag notdürftig aufgefüllten Schlaglöcher am Dienstag schon wieder ausgespült.

Von Ines Alekowa