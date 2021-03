Brandstiftung in Bennewitz und Colditz – Rinder kommen in Feuer um

Bennewitz/Colditz

Am Mittwoch und Donnerstag haben sich zwei Fälle von mutmaßlicher Brandstiftung ereignet. So wurde die Polizei Grimma am Mittwoch gegen 18.31 Uhr an den Waldrand von Sermuth gerufen. Hier hatten Unbekannte nach Polizeiangaben einen Bienenstock in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte die Ausbreitung auf sechs weitere Bienenstöcke. Der Gesamtschaden für den Imker ist noch unklar, die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

In Bennewitz bemerkte der Eigentümer einer Mehrzweckhalle am Donnerstag gegen 8.40 Uhr ein Feuer in dem Gebäude, in dem sich mehrere Tiere sowie Futtermittel und landwirtschaftliche Geräte befanden. Er löschte selbst letzte Glimmstellen. Bei dem Brand kamen mehrere Rinder ums Leben, weitere Tiere blieben weitgehend unverletzt. Zudem brannten zwei Hochlader aus.

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Ein Brandursachenermittler wird am Freitag erwartet, die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von lvz