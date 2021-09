Bennewitz/Neuweißenborn

Es war ein Tag für das Geschichtsbuch von Neuweißenborn. Denn noch nie zuvor hatte der jüngste Ortsteil der Gemeinde Bennewitz mit seinen knapp 50 Einwohnern und 28 Haushalten so viele Gäste empfangen müssen wie zum Start des Breitbandausbaus. Selbst an prominenten Vertretern des Freistaates Sachsen, des Landkreises Leipzig und des Wurzener Landes fehlte es an diesem Abend nicht.

Alle packen mit an und haben gut lachen: Unterstützt werden die Bürgermeister bei Spatenstich von Regine Kraushaar (r.), Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, und Landrat Henry Graichen (2.v.r.). Quelle: Kai-Uwe Brandt

Den extra mit Fackeln gesäumten Weg ins Scheunendorf, wohin nur eine Straße führt und das nicht einmal eine Kirche besitzt, fanden unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Landrat Henry Graichen (CDU), die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regine Kraushaar, die Bürgermeister Jörg Röglin (SPD/Wurzen), Uwe Weigelt (SPD/Lossatal) und Thomas Pöge (parteilos/Thallwitz). Darüber hinaus nahmen Stadt- und Gemeinderäte des Wurzener Landes sowie Vertreter der beteiligten Firmen und einige Anwohner am ersten Baggerbiss durch Bennewitz‘ Rathauschef und Gastgeber Bernd Laqua (parteilos) teil. Wenig später erfolgte dann der offizielle Spatenstich.

407 Kilometer Glasfaser werden im Gebiet Bennewitz verlegt

Empfangen wurden die Teilnehmer des Festaktes von Norbert Vornehm, Geschäftsführer der Wurzener Land-Werke Glasfaser GmbH. In Regie des Tochterunternehmens der kommunalen Holding Wurzener Land-Werke GmbH, deren Gesellschafter die vier Gemeinden Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz sind, soll bis zur Fertigstellung 2023 ein hochleistungsfähiges Glasfasernetz entstehen. Allein im Projektgebiet Bennewitz werden dafür auf einer Länge von 40 Kilometern circa 130 Kilometer an Leerrohren und etwa 407 Kilometer Glasfaser verlegt. Alles in allem profitieren nach dem Ende der Arbeiten im gesamten Wurzener Land mehr als 5000 Haushalte, Unternehmen und Bildungsstätten vom schnellen Internet. „Das sind mehr als die Hälfte aller Haushalte in der Region mit 30 000 Einwohnern“, betonte Vornehm.

Für den ersten Baggerbiss in Neuweißenborn durfte der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua an den Schalthebel. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zugleich schilderte der 66-Jährige, der seit September 2019 an der Spitze der Wurzener Land-Werke steht, den mühsamen Marathon von der Idee über die Finanzierung bis hin zur europaweiten Ausschreibung des von Bund und Land geförderten knapp 40-Millionen-Euro-Vorhabens. Dabei galt es laut Bürgermeister Laqua insbesondere auch Zweifler in den zuständigen Ministerien und Ämtern von der Investition vor Ort zu überzeugen. So dauerte es nach dem Fördermittelbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Dezember 2017 und der Zusage des Freistaates, 40 Prozent der Investitionssumme zu übernehmen, noch einmal fast dreieinhalb Jahre bis zum Abschluss der Ausschreibung.

Beharrlichkeit der Bürgermeisterriege zahlt sich aus

Jene Beharrlichkeit zahle sich jetzt aus, lobte Ministerpräsident Kretschmer das Engagement der Bürgermeisterriege. „Wenn der ländliche Raum eine Zukunft haben soll, dann muss er gut erschlossen werden. Und zwar nicht nur mit Straßen und dem öffentlichen Personennahverkehr, sondern mit der Zukunftstechnologie des Breitbandkabels.“ Aus Sicht des Regierungschefs sei daher die Art und Weise, wie im Wurzener Land an diese Sache herangegangen wurde, in vielerlei Hinsicht beispielhaft. Seine Rede schloss er mit den Worten: „Leider ist die heutige Zeit von Menschen geprägt, die alles mies und madig machen wollen. Wenn diese Leute in den vergangenen 30 Jahren irgendetwas zu sagen gehabt hätten, wäre hier nichts geworden.“

Und so geht's: Anschauungsunterricht beim Verlegen der Leerrohre des Breitbandnetzes zum Auftakt in Neuweißenborn. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der nächste Spatenstich ist übrigens am 28. September für Thallwitz geplant – dann aber in kleinem Rahmen. Zwei Tage darauf am 30. September erfolgt der Startschuss des Breitbandausbaus in der Stadt Wurzen, teilte die Wurzener Landwerke Glasfaser GmbH auf Anfrage mit.

Von Kai-Uwe Brandt