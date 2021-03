Breitbandausbau im Wurzener Land biegt in die Zielgerade ein

Wurzen

Die Wurzener Land-Werke (WuLaWe) Glasfaser GmbH ist ihrem Ziel ein Stück näher gerückt. Nachdem das kommunale Tochterunternehmen der WuLaWe GmbH den Ausbau des Breitbandnetzes europaweit ausgeschrieben hatte, endete jetzt erfolgreich die Widerspruchsfrist. Damit stehen die Partner für Planung & Bau, Projektsteuerung & Bauoberleitung sowie für den Netzbetrieb des millionenschweren Vorhabens im Wurzener Land mit den vier Gemeinden Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz endlich fest. Lediglich auf die abschließende Bewilligung der Fördergelder von Bund und Land muss die WuLaWe Glasfaser noch warten.

Mit der positiven Botschaft blickt WuLaWe-Geschäftsführer Norbert Vornehm allerdings auf eine lange und turbulente Vorbereitungsphase zurück. „Drei Ausschreibungen parallel durchzuführen, ist keine Kleinigkeit. Aber diese für ein 30-Millionen-Euro-Projekt, das von Bund, dem Freistaat Sachsen sowie den vier Kommunen gefördert wird, rechtlich korrekt und unter Berücksichtigung aller Förderbestimmungen umzusetzen, hat sich als Herausforderung erwiesen.“

Netzbetreiber wird das Unternehmen envia TEL GmbH

So mussten mitten im Verfahren die als „unterversorgt“ ausgeschriebenen Adressen aufgrund der Einwände eines Bieters geändert werden. „Besonderer Dank gilt deshalb auch den Bürgermeistern, die durch ihre Unterstützung den Breitbandausbau vorangetrieben haben.“ Eine tragende Rolle, betont Vornehm, spielte hierbei insbesondere der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Als Geschäftsführer der Glasfaser GmbH bis Mai 2019 legte er immerhin den Grundstein für das Projekt.

Vornehm zufolge gab es im Marktumfeld der Telekommunikationsunternehmen drei Interessenten für das Betreiben des künftigen Netzes. Einer zog sich nach der Korrektur der Adressen zurück. Letztlich überzeugte die envia TEL GmbH, da sie das Kriterium eines „Glasfaseranschlusses bis ans Haus“ (FTTB) sowohl für Unternehmen wie auch für Privatkunden erfüllte. Zudem wolle die envia TEL auf die als unterversorgt geltenden Adressen zugehen. Dies betrifft Haushalte und Firmen, deren Download-Geschwindigkeit unter 30 Megabit pro Sekunde liegt. „Weil das Breitbandnetz öffentlich gefördert wird, haben jedoch auch andere Dienstleister einen Zugang. Für den Kunden bedeutet das: freie Wahl des Internetanbieters“, fügt Vornehm an.

In Berlin überreichte Staatssekretär Rainer Bomba (l.) dem Aufsichtsratsvorsitzender der Wurzener Land-Werke Glasfaser, Bernd Laqua (M.) und Geschäftsführer Thomas Pöge den Fördermittelbescheid zum Ausbau des Breitbandnetzes über 16,9 Millionen Euro. Quelle: Bundesministerium

Am schnellsten entschieden wurde übrigens die zuletzt gestartete Ausschreibung der Projektsteuerung & Bauoberleitung. Den Zuschlag unter vier Bietern erhielt die Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mbH aus Gera. Im stärksten Feld der Bewerber für die „Planung & Bau“ machte schließlich die König Elektro-Fernmeldebau GmbH aus Petersberg im Saalekreis das Rennen, da sie in der Vergangenheit bereits hinreichend Erfahrungen sammelte, unter anderem in Dessau-Roßlau sowie Bad Dürrenberg.

Startschuss für Netzausbau soll in Kürze erfolgen

Auf die Frage, wann endlich der Startschuss fällt, kündigte Vornehm an: „In Kürze und mit allen Projektpartnern sowie den Bürgermeistern der beteiligten Kommunen.“ Neben einem gegenseitigen Kennenlernen diene das Treffen ebenso dem Ideenaustausch und der Besprechung des gemeinsamen Bauvorhabens. „Wir kämpfen für den Breitbandausbau im Wurzener Land seit 2017. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir schnellstmöglich den ersten Spatenstich setzen möchten.“

Der nächste Schritt bis zum Ziel, fügt der WuLaWe-Geschäftsführer zum Schluss an, sei die abschließende Klärung der Finanzierung. Hierzu müsse der finale Förderantrag mit den zu erwartenden Kosten bei Bund und dem Land gestellt werden.

Begonnen hatte die Breitband-Initiative des Wurzener Landes übrigens schon im Juni 2014 mit einer Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse. Im Dezember 2017 erhielten Laqua und Pöge im Berliner Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur einen Fördermittelbescheid über 16,81 Millionen Euro. Am 27. Juli 2018 ging schließlich die Zusage über 40 Prozent des Freistaates Sachsen für die WuLaWe Glasfaser GmbH ein.

Lesen Sie dazu auch:

Starttermin für den Ausbau des Internets im Wurzener Land erst 2021

Bund fördert mit 17 Millionen den Ausbau des schnellen Internets im Wurzener Land

Von Kai-Uwe Brandt