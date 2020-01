Brennende Autos in Wurzen und Nerchau

Grimma

Insgesamt gab es in der Silvesternacht im Muldental gut ein Dutzend Feuerwehreinsätze zwischen Wurzen, Grimma und Colditz sowie zwischen Brandis, Naunhof und Mutzschen. Das Gros beschränkte sich auf Brände von Papierkörben, Mülltonnen oder Gestrüpp. Lediglich in Wurzen gegen zwei Uhr und in Nerchau gegen 4.45 Uhr mussten die Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehren zu je einem Pkw-Brand ausrücken.

In Grimma sorgten insbesondere zwei Alarmierungen für Aufsehen. Zum einen wurde gegen 22.30 Uhr ein Kuhstallbrand in Beiersdorf gemeldet, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich, der sich aber als illegales Lagerfeuer herausstellte. Gleiches galt gegen halb eins dann auch für einen vermeintlichen Laubenbrand in einer Gartensparte in Grimma-West.

Von Frank Schmidt