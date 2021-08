Brennende Heuballen in Wurzen und Parthenstein – Täter filmt mit Handy

Wurzen / Parthenstein

Es sind nicht die ersten Strohballen, die in diesem Jahr im Landkreis Leipzig in Flammen aufgingen – diesmal ist jedoch in einem Fall ein Tatverdächtiger gestellt worden. Der 33-Jährige entzündete laut Polizei gegen 0.50 Uhr auf einem Feld in der Nähe des Recyclinghofs in Wurzen einen Strohballen. Das Feuer filmte er daraufhin mit seinem Handy. Dabei wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet und auf die Tat angesprochen. Beide warteten gemeinsam auf das Eintreffen von Polizei und Feuerwehr. Letztere konnte die Flammen rasch löschen. Die Polizei stellte sowohl das Handy als auch mögliche Tatwerkzeuge sicher und brachte den 33-Jährigen zum Polizeirevier. Dieses durfte der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Weiteres Feuer in Parthenstein – Zeugen gesucht

Ebenfalls gezündelt wurde gegen Mitternacht in Parthenstein. Unbekannte steckten hier in der Pomßener Straße einen Strohballen an. Die Freiwilligen Feuerwehren Großsteinberg, Klinga und Grethen löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Nun prüft die Kriminalaußenstelle Grimma einen möglichen Zusammenhang zu den Bränden der vergangenen Wochen, bei denen schon mehrfach Strohballen im Bereich Parthenstein in Flammen aufgingen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, 04668 Grimma (Tel: 03437-7089-0) oder bei der Kriminalpolizei in Leipzig, Dimitroffstraße 1 (Tel: 0341-9664-6666) zu melden.

Von lvz