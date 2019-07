Wurzen

Eine unbeaufsichtigt brennende Kerze hat in Wurzen zu einem Wohnungsbrand geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend in die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Wurzen gerufen. In der Wohnung, in der es brannte, war niemand anzutreffen. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

Den Angaben zufolge hatte die 20–jährige Wohnungsinhaberin eine Kerze in der Schrankwand entzündet, dann aber die Wohnung verlassen. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ