Brief aus dem Knast: Drogenfahrer von Wurzen vertraut sich Seelsorger an

Wurzen

Vor einem Monat beginnt alles mit einem martialischen Foto vom Totalschaden und ein paar dünnen Zeilen: Zu lesen ist von einer wilden Verfolgungsjagd durch Wurzen. Ein 30-Jähriger im Dacia entzieht sich einer nächtlichen Polizeikontrolle. Statt auf die Bremse tritt er aufs Gaspedal. Der Raser vornweg, die Beamten hinterher. Quer durch die Stadt. In Höhe der Grundschule, wohlgemerkt auf einem Fußweg, gerät das Auto in einen Zaun und überschlägt sich. Der schwer Verletzte versucht zu türmen, wird aber von den Beamten gestellt.

Die anschließende Überprüfung ergibt: Der Mann steht unter Drogeneinfluss. Einen Führerschein kann er nicht vorweisen. Den Dacia selbst hat er zuvor in Borsdorf gestohlen. Voraus geht ein Einbruch, bei dem er die Autoschlüssel mitgehen lässt. Im Unfallwrack finden die Polizisten Schmuck und Münzen – vermutlich weiteres Diebesgut. Die Wohnung des jungen Mannes wird durchsucht. Wie es wenig später heißt, stoßen die Beamten auf weitere mutmaßliche Beute. Ein Wort macht die Runde: Beschaffungskriminalität.

Das Ende einer Verfolgungsjagd in Wurzen vor einem Monat. Der 30-jährige Unfallverursacher überschlug sich mit dem Fluchtauto. Quelle: Frank Schmidt

Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient

Süchtige begehen Straftaten, um sich ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Die LVZ will mehr darüber erfahren, befragt zeitnah einen Insider. Thomas Günzel (59) ist Klinikseelsorger in Sachsen. Er begleitet suchtkranke Menschen aus dem Teufelskreis zurück ins Leben. Er bedauert jeden Einbruch, jede Verfolgungsjagd, jeden Unfall. Vor einer gerechten Strafe dürften weder Alkohol noch illegale Drogen schützen, sagt er. Nur wolle er den Tätern im Interesse aller eine zweite Chance geben: „Denn sie waren ja nicht von vornherein böse und kriminell.“

>> Lesen Sie auch: Diesen LVZ-Beitrag liest der junge Mann in U-Haft

Pfarrer Thomas Günzel engagiert sich als Klinikseelsorger für Menschen mit Drogenproblem. Quelle: privat

Es sei die Droge, die sie in einen permanenten Überlebenskampf stürze. „In einer Art Dschungel schlagen sie sich durch – ohne Rücksicht auf Verluste.“ Süchtige seien sich selbst die Nächsten. Mitgefühl blendeten sie aus. Bei Wettrennen mit der Polizei fühlten sie sich wie Knight Rider persönlich. Sie überschätzten sich maßlos. Motto: Die Kurve kriege ich noch. Bis Zaun, Mauer oder Baum dem Spuk ein Ende setzen. Schuldgefühle kämen erst, sobald die Betreffenden clean seien, lange nach der Entgiftung.

Aus Engeln werden Monster

Vieles von dem passt auf Mirko*. Mirko ist jener junge Mann, der vor einem Monat den Dacia durch Wurzen steuerte. Er befindet sich derzeit in U-Haft. Im Krankenhaus der JVA Leipzig wies ihn ein Pfleger auf den Artikel hin. Titel: „Aus Engeln werden Monster“. Als er die Bilder von seinem Unfallauto sieht, kommen ihm sofort die Tränen: „Mir wurde bewusst, dass ich diese Situation nicht nur geträumt habe, sondern es leider traurige Realität ist.“ Das schreibt er Thomas Günzel. Der Brief liegt der Redaktion in Kopie vor.

Er schreibe dem ihm bislang unbekannten Seelsorger, um sich bei ihm zu bedanken. Er verspricht, mit den Drogen, in seinem Falle Crystal, definitiv aufzuhören. Drei Rippen bricht er sich. Hinzu kommt ein leichtes Schädelhirntrauma. Er überlebt und denkt über sich nach: „Ich habe beschlossen, mein Leben zu ändern.“ Unterstützung bekomme er von Familie und – der Freundin: „Ich hoffe, dass sie mir eine letzte Chance gibt.“ Am Ende des handschriftlich verfassten Briefes bittet Mirko den fremden Seelsorger um Hilfe.

Briefwechsel deutet sich an

Günzel leitet den Brief an die LVZ weiter. Erstens, weil Mirko ausdrücklich seine Einwilligung zur Veröffentlichung gibt. Zweitens, weil es eine Möglichkeit sei, andere vorm Drogenkonsum zu warnen. Der Pfarrer setzt ein Antwortschreiben an Mirko auf: „Herzlichen Dank für den spannenden Brief, den Sie mir geschrieben haben. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber ich finde es toll, dass Sie sich mit Ihrer Geschichte und Situation beschäftigen und etwas ändern wollen. Ich mache Ihnen Mut, auf diesem Weg weiter zu gehen. Zunächst aber wünsche ich Ihnen natürlich gute Besserung.“

>> Zum Thema: Die Festnahme nach der Verfolgungsjagd

Der Seelsorger nimmt Bezug auf Mirkos Umfeld: „Wenn Ihre Freundin trotz des Unfalls weiter zu Ihnen steht, dann haben Sie damit schon eine starke Motivation. Eine solche Frau ist jede Anstrengung wert!“ Er bietet Mirko an, in Briefkontakt zu bleiben. Im neuen Jahr werde er sicher mal in Leipzig sein, so Günzel: „Vielleicht bekomme ich eine Besuchserlaubnis. Dann können wir uns kennen lernen, wenn Sie wollen.“ In der Klinik in Weinböhla betreue er derzeit 150 suchtkranke Menschen jeden Alters. Einige auch nach Haftstrafen.

*) Name von der Redaktion geändert

Von Haig Latchinian