Bürger für Wurzen als Verein mehr Macht

Wurzen

Was als Zusammenschluss aktiver Wurzener für die Lokalpolitik im Februar 2009 seinen Lauf nahm, wird nunmehr zu einem Verein der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (BfW).

Laut Aussage von BfW-Fraktionschef Thomas Schumann wollen die Mitglieder nach bereits drei erfolgreichen Kommunalwahlen ihre politische Arbeit auf ein stabileres Fundament stellen. Deshalb fand am 11. Juni die Gründung des Vereins statt. Der Geburtsstunde vorausgegangen, waren zahlreiche Beratungen, Schulungen sowie Fraktionssitzungen. Vor allem ein Workshop mit dem „Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen“ gab letztlich den Ausschlag für die Entscheidung, so Schumann. Die Gründung selbst erfolgte von den 15 Anwesenden einstimmig.

Anzeige

Verein bietet mehr Gestaltungsspielraum

Nunmehr sollen die erforderlichen Unterlagen zur Prüfung und zum Eintrag ins Vereinsregister eingereicht werden. Besonders erfreulich sei es, betonte der 46-Jährige, dass die BfW gleich zwei Mitstreiter ohne Stadtratsmandat für den Vorstand gewinnen konnte – Sebastian Theis und Thomas Lange. „Damit übertragen wir unseren Gestaltungsspielraum und unsere politische Verantwortung auf breitere Schultern.“ Die Vorteile eines Vereins liegen für Schumann klar auf der Hand. Zum einen ließen sich dadurch mehr Interessierte als Mitglied gewinnen, zum anderen besäße die Gemeinschaft ein enormes Mitspracherecht bei der Durchsetzung von parlamentarischen Entscheidungen. Nicht zuletzt vereinfache die jetzige Organisation den Umgang mit Finanzen, wie zum Beispiel Spenden.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Führungsspitze des neuen Vereins „Bürger für Wurzen“ übernimmt Stadtrat Andreas Fricke, der in dieser Funktion eng mit Fraktionschef Schumann zusammenarbeiten will.

Wie Fricke betonte, zieht mit der neuen Ära zugleich der Fraktionssitz näher an das politische Zentrum Wurzens. „Die BfW ist ab sofort im Mittags-Gericht, Friedrich-Ebert-Straße 2 A, zu finden – nur einen Steinwurf vom Stadthaus entfernt.“

Sitz des Vereins wird das „Mittags-Gericht“

Unabhängig von der neuen Adresse des Vereins und der Fraktion, fügte Schumann an, veranstalte die Wählergemeinschaft auch weiterhin ihre Sitzungen an verschiedenen Orten der Stadt und in den Ortsteilen. „Damit rücken wir enger an die bewegenden Themen der Bürger.“

Zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 erzielte die BfW ihr bisher bestes Ergebnis und errang mit 20 Kandidaten bei einer Wahlbeteiligung von 55,6 Prozent sechs Sitze im Stadtrat. Damit wurde die Wählervereinigung zweitstärkste Kraft nach der CDU (sieben Sitze) im Parlament. Seit anderthalb Monaten steht Thomas Schumann an der Spitze der BfW-Mandatsträger, nachdem Vorgänger Thomas Zittier sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegte.

Von Kai-Uwe Brandt