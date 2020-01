Bürger für Wurzen fordern eine Tafel für Bedürftige

Wurzen

Der Aufschrei blieb aus, als am 1. November 2017 der Tafelservice für Bedürftige seine Ausgabestelle in der Stephanstraße 1 sang- und klanglos schloss. Über zwölf Jahre lang hatte hier der Verein Zuversicht den sozialen Dienst betrieben und musste schließlich das Handtuch werfen, weil die Stadt Wurzen nicht in die finanzielle Bresche sprang. Das Geld benötigte die Gemeinschaft, um einen Kleinbus zu chartern, denn bis dato sammelten die Mitarbeiterinnen mit ihren Privatautos die benötigten Lebensmittel ein.

BfW fordert Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung

Nun aber werden die Stimmen lauter, die von der Kommunalverwaltung endlich Taten sehen und keine leeren Versprechen mehr hören wollen.Kritik an der seit über zwei Jahren währenden Zwangspause übte seither vor allem der Regionalverband der Kleingärtner. Immerhin existieren in Wurzen 18 sogenannte Tafelgärten, begründete Präsident Frank Lichtenberger seine mahnenden Worte. Mit dem Aus bei Zuversicht fließen deren Erträge nach Grimma zum Verein Tafel Muldental.

Dass es die Stadt nicht geschafft hat, eine rasche Lösung zu finden, bezeichnet Thomas Schumann als „Trauerspiel“. Daher stellte der Stadtrat im Namen seiner Fraktion „Bürger für Wurzen“ (BfW) kürzlich einen Eilantrag. Darin fordert die unabhängige Wählergemeinschaft von der Verwaltung bis zum Stichtag 2. März „die Erarbeitung einer zeitnahen Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tafel Muldental oder alternativ mit dem Verein Zuversicht“. Ziel der Initiative sei es, „spätestens bis zum 1. April wieder eine Ausgabestelle in Wurzen einzurichten“. Schumann zufolge sollte schnellstens etwas passieren. „Wenn Hilfsorganisationen einheimische Bedürftige nach Grimma oder Oschatz verweisen, ist das gelinde gesagt ein Armutszeugnis.“

Bemühungen der Stadtverwaltung blieben trotz Versprechen rar

Ferner hätten die Verantwortlichen der beiden Vereine Zuversicht und Tafel Muldental schon mehrfach ihre Bereitschaft bekundet, eine Lebensmittelausgabe in Wurzen zu betreiben. „Weshalb auch immer, belastbare Ergebnisse sind nicht in Sicht“, wundert sich Schumann, der sogar den direkten Draht zum Verein Tafel Muldental suchte. „Wie mir dort Herr Sven Wittenberg telefonisch bestätigte, kontaktierte ihn das Stadthaus zuletzt im Februar des Vorjahres.“

Weckruf für den Tafelservice Kommentar von Kai-Uwe Brandt Wenn es um die Verbreitung positiver Nachrichten wie über millionenschwere Bauvorhaben geht, treten die jeweiligen Kurierfahrer gern schon mal aufs Gas, um selbst das kleinste Detail lautstark in die Welt zu posaunen. Derlei Botschaften klingen dann oft so, als würde die nächste Verleihung eines Verdienstkreuzes für die Initiatoren anstehen. Doch gut funktionierender Alltag spielt sich zumeist im Kleinen ab und benötigt kaum viele Worte. Wohl deshalb galt der Tafelservice für Bedürftige in Wurzen, den der Verein Zuversicht zwölf Jahre lang in der Stephanstraße betrieb, als pure Selbstverständlichkeit. Allerdings nur bis zum Tag, an dem die Ausgabestelle ganz unverhofft die Türen schloss. Spätestens nach dem 1. November 2017 hätte die Verwaltung für den Erhalt beziehungsweise Neustart der sozialen Einrichtung kämpfen müssen, anstatt Monat für Monat die erfreulich sinkenden Arbeitslosenzahlen zu lobhudeln. Aber das unverhoffte Aus blieb bis heute fernab des öffentlichen Interesses. Selbst die ersten zaghaften Kritiken, vor allem durch den Regionalverband der Kleingärtner, verfehlten ihren Zweck als Weckruf. Dass nunmehr die unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ auf eine baldige Entscheidung in der Sache drängt und damit den Druck erhöht, ist nach über zwei Jahren des Stillstandes endlich ein zählbares Ergebnis. Zumal sich demnächst deutlich zeigen wird, wie leicht eine Lösung gefunden werden kann und positive Nachrichten dann auch im Alltagsgeschäft die nötige Anerkennung finden.

Aus Sicht der BfW ließe sich eine schnelle Lösung ohne viel Tamtam und Mühen umsetzen. Dazu bräuchte Wurzen lediglich dem Tafel-Verein als Mitglied beitreten. Dieser Akt, so Schumann, wäre nach außen hin ein wichtiges Signal und darüber hinaus eine soziale Pflicht der Kommune.

Oberbürgermeister lehnt Eilantrag der BfW-Fraktion ab

Doch darauf muss die BfW-Fraktion wohl noch warten. „Wie wir aktuell erfahren haben, wird unserem Eilantrag nicht stattgegeben.“ Die Verwaltung plane angeblich eine eigene Ausarbeitung zum Thema Tafelservice und will das Fazit dann den parlamentarischen Gremien zur Diskussion vorlegen. Dabei, so Schumann, habe seine Fraktion ganz bewusst Druck gemacht und den 1. April gewählt. Zum Stichtag beginnen die Tafelgärtner nämlich mit der Arbeit.

Den plötzlichen Eifer und überraschenden Sinneswandel im Stadthaus quittiert der BfW-Mann übrigens mit Stirnrunzeln. „Ich bin erstaunt über die Nachricht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am 21. Januar aus Mangel an Themen abgesagt wurde. Wahrscheinlich ist unser Eilantrag mit dem Termin 1. April kein wichtiges Thema. Aber wir bleiben dran!“

Von Kai-Uwe Brandt