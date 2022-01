Bürger für Wurzen wollen Gender-Stern aus dem Stadthaus verbannen

Wurzen

Eigentlich hatte Stadtrat Thomas Schumann auf eine breite Mehrheit des Antrags der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (BfW) gehofft. Jedoch erntete der BfW-Vorschlag, dass die Stadtverwaltung in Zukunft auf Gender-Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich verzichten sollte, eine Abfuhr zur jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Als „völlig überflüssig“ kommentierte unter anderem SPD-Mann Heinz Richerdt den Vorstoß und erhielt dabei Rückendeckung von Jens Kretzschmar. Wie der Linken-Chef sagte, sei die Bitte einer einheitlichen Schrift- und Sprachregelung für das Stadthaus „aus der Luft gegriffen“.

Vor allem aber rügte Kay Ritter von der CDU die Initiative. Allerdings nicht aufgrund des Inhaltes, sondern vielmehr, weil das BfW-Manifest eine Kopie jenes Papiers wäre, das bereits in Grimma für Furore sorgte. Die freien Wählergemeinschaften des dortigen Stadtrates stellten im Oktober 2021 einen adäquaten Antrag und beauftragten Bürgermeister Matthias Berger mit der Umsetzung. Der 54-Jährige nutzte nur Tage später die Gelegenheit, um im Kreistag für eine Sprache ohne Genderstern zu werben.

CDU-Stadtrat Kay Ritter: BfW betreibt bereits Wahlkampf

Zuvor hatte die AfD das Thema auf die Agenda gehoben. Um der blauen Partei nicht das Feld zu überlassen, brachte Berger im Namen der Unabhängigen Wählervereinigung und einer Brandrede einen eigenen Entwurf ein. Unterstützung erhielt er dabei von den Christdemokraten und den Liberalen. Letztlich stimmten 52 Abgeordnete für Bergers Wunsch und 16 dagegen. Fünf Parlamentarier enthielten sich eines Pro- oder Contra-Votums.

Die Kritik an der Wurzener BfW-Erklärung endete für den CDU-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Ritter keineswegs mit dem Kopie-Vorwurf. Vielmehr beschuldigte er Schumann, bereits Wahlkampf zu betreiben. „Es steht jedem unbenommen frei, sich sein ganz persönliches Gedankenhaus zu basteln. Doch Herr Ritter scheint zu vergessen, dass ich nicht meinen Antrag verlesen habe, sondern den der Fraktion Bürger für Wurzen“, reagierte der 48-Jährige auf die verbale Attacke im Nachgang der Ausschusssitzung. „Daraus einen Bezug zur Oberbürgermeisterwahl im Juni zu konstruieren, für die neben mir übrigens auch eine CDU-Bewerberin kandidiert, ist schlichtweg absurd. Der BfW geht es einzig und allein darum, dass zwei Drittel der Bevölkerung das Gendern ablehnen.“

Knappe Mehrheit lehnt Antrag der Wählergemeinschaft ab

Mit diesem Argument versuchte der BfW-Fraktionschef ebenso die restlichen Mitglieder des Gremiums zu gewinnen. Unter anderem verwies er in seiner Rede darauf, dass sogar die Gesellschaft für deutsche Sprache mit Blick auf die geltenden Rechtschreibregeln das Verwenden von Gendersternchen und -doppelpunkt im Schriftverkehr von staatlichen Stellen sowie Behörden für nicht gedeckt hält. Laut Schumann sollte das Ziel einer Verwaltungssprache sein, Texte juristisch abgesichert und zugleich bürgernah, also für Laien verständlich, zu formulieren. „Ich bin sehr wohl der Meinung“, fügte er an, „dass die Gleichberechtigung von Mann, Frau und Diversen in der Gesellschaft sichtbarer gemacht werden muss.“ Gefahr sehe er indes darin, eine Veränderung der Sprache als ideologisches Instrument zu benutzen.

Vom BfW-Antrag überzeugen konnte Schumann den Ausschuss letztlich nicht. Mit ihm stimmten für eine einheitlichen Schrift- und Sprachregelung der Stadtverwaltung Wurzen die beiden Stadträte René Opolka (AfD) sowie Lars Vogel (Neues Forum für Wurzen). Beim Nein blieben die CDU-Abgeordneten Ritter und Roland Mühlner sowie Richerdt und Kretzschmar. Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) hatte bereits im Vorfeld signalisiert, sich eines Standpunktes zu enthalten.

Von Kai-Uwe Brandt