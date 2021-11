„Bürger für Wurzen“ wollen mit Thomas Schumann ins Stadthaus

Wurzen

„Ich habe vor, der neue Oberbürgermeister zu werden, aber nicht dessen Nachfolger! Ein Weiter-so wird es mit mir nicht geben.“ Mit diesem Bekenntnis reiht sich nunmehr auch der Wurzener Thomas Schumann in die Riege der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 ein. Somit steht nach Sarah Fischer (CDU) sowie Marcel Buchta (parteiloser Einzelbewerber) der dritte Anwärter für den Urnengang fest. Amtsinhaber Jörg Röglin (SPD) verkündete hingegen schon seinen Rückzug aus der Stadtverwaltung – „Das muss ich mir nicht mehr antun!“.

Rückendeckung für seine Bewerbung erhält der 48-jährige Schumann von der unabhängigen Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW), deren Mitglied er ist und die ihn Anfang November mit überwältigender Mehrheit nominierte. Die BfW gründete sich am 23. März 2009 und stellt mittlerweile mit sechs Mandatsträgern die zweitgrößte Fraktion im Stadtrat. Seit Dezember 2019 ist der geprüfte Handelsfachwirt ihr Vorsitzender. „Insofern verfüge ich als Stadtrat bereits über kommunale Erfahrungen.“

BfW-Kandidat setzt auf Impulse für die Stadtentwicklung

Schumanns Wünsche für eine neue Politik in Wurzen sind vielfältig, weshalb er mit dem Slogan „Wir Bürger meistern das!“ in den Wahlkampf der kommenden Monate zieht. „Meine Fraktion hat mich als Oberbürgermeisterkandidat nicht nur ins Fenster gestellt. Sondern wir haben ganz konkret den Anspruch, unsere Stadt besser zu machen.“ Dabei möchte der Familienvater insbesondere jene Einwohner Wurzens und der Ortsteile abholen, die in den vergangenen Jahren zu weit auf die politische Außenseite geraten sind.

Zu seinen Schwerpunkten zählt der BfW-Mann beispielsweise die Stadtentwicklung, die Sicherung des Wirtschaftsstandortes sowie die Verbesserung der Kultur- und Vereinslandschaft. Wurzen, so Schumann, sollte sich auf die guten Dinge besinnen, sie fördern, ausbauen und voranbringen. „Dafür brauchen wir keine Protestparteien und kein links oder rechts. Was Wurzen braucht, ist ein Geradeaus!“

Schumann strebt neuen Führungsstil im Stadthaus an

Zudem strebt der Liebhaber von Oldtimern einen neuen Führungsstil im Stadthaus an. Hierbei wolle er den Mitarbeitern mehr Raum für innovative Ideen und Vorschläge geben. „Künftig muss die Verlässlichkeit für die Bürger und städtischen Mitarbeiter oberste Priorität haben. Deshalb würde ich unter anderem das für unsere Vereine wichtige Sportamt wieder einführen.“ Welche weiteren Meilensteine den Inhalt seines Wahlprogramms markieren, wird Schumann in den nächsten Wochen veröffentlichen. Wert lege er vor allem darauf, die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen.

Thomas Schumann wurde am 23. August 1973 in Leipzig geboren und wuchs im Stadtteil Stötteritz auf – „mit direktem Blick auf das Völkerschlachtdenkmal“. Wie viele andere bewohnte die Familie ein altes Mietshaus. Die Toilette befand sich eine Treppe tiefer, und im Winter glitzerten trotz zweier Kachelöfen die Eiskristalle an der Tapete. Mutter Margitta arbeitete als Chefsekretärin in der Reudnitzer Brauerei, während Vater Michael, der 2006 verstarb, bei der Deutschen Werbe- und Anzeigengesellschaft (DEWAG) in Lohn und Brot stand. „Aufgrund seines Berufes war mein Vater weltweit unterwegs, darunter im sogenannten kapitalistischen Ausland.“ Erst später erfuhr Thomas Schumann, dass die Staatssicherheit nicht nur seinen Vater bespitzelte. „Von mir gibt es ebenso eine Akte.“

Der Liebe wegen zog der Messestädter nach Wurzen

Nach dem Abschluss der mittleren Reife erlernte der heute 48-Jährige den Beruf des Industriemechanikers und schulte danach zum Kraftfahrzeugmechaniker um. 1999 absolvierte Schumann dann noch ein Auslandspraktikum in Schottland, bevor er sich von 2010 bis 2012 zum IHK-geprüften Handelsfachwirt qualifizierte. Seit 2008 ist er als kaufmännischer Angestellter bei der Auktion und Markt AG Wiesbaden beschäftigt.

Der Liebe wegen zog der Messestädter vor 21 Jahren nach Wurzen, heiratete seine Frau Katrin, mit der er zwei Kinder hat. Ehrenamtlich engagiert er sich als Botschafter der Deutschen Teddystiftung im Wurzener Land und startete 2014 eine Initiative zur Erhöhung des Betreuungsschlüssels in den sächsischen Kindertagesstätten mit 72 000 Unterschriften. Für seinen Einsatz erhielt Schumann den Kinderarche-Oscar sowie den Ehrenpreis der Volkssolidarität.

Von Kai-Uwe Brandt