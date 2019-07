Borsdorf/Panitzsch

Seit längerer Zeit schon kämpft der Elternbeirat der Kita „Parthenflöhe“ in Panitzsch um eine 30 km/h-Regelung vor dem Kindergarten. Der Hintergrund: In diesem Bereich der Kreisstraße hatten sich allein Ende 2018/Anfang 2019 zwei Unfälle ereignet, bei denen Kinder teils schwer verletzt wurden. Doch nichts tut sich.

Bürgerinitiative von Panitzsch sammelt Unterschriften

Deshalb hat sich am 17. Juli eine Bürgerinitiative mit dem Ziel gegründet, zeitlich begrenzte Tempo-30-Abschnitte nicht nur vor der Panitzscher Einrichtung, sondern vor den Kindergärten und Schulen des Gemeindegebietes zu schaffen, um der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises den Bürgerwillen zu verdeutlichen. Engagierte Bürger können sich als Mitglied in eine bis zum 16. August in der Apotheke in Panitzsch ausliegende Liste und ebenso in eine bereits von Anwohnern initiierte Unterschriftensammlung eintragen und so für die Erreichung des Ziels aktiv einen Beitrag leisten.

Straßenverkehrsbehörde lehnt Tempo-Limit ab

Den Antrag des Elternbeirats auf 30 km/h hatte die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Leipzig erstmals Anfang des Jahres ablehnt – die Eltern gingen in Widerspruch. „Nach einem Vor-Ort-Termin ist die Kreisverwaltung der Meinung, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung hier nicht in Frage kommt“, sagt Simona Mückter, Mitglied des Elternbeirats. Und das, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen vorlägen. Sie verweist auf die Straßenverkehrsordnung (StVO), wonach ein allgemeines Gefahrenrisiko durch besondere örtliche Verhältnisse erheblich überschritten sein muss. Dass das vor der Kita in Panitzsch der Fall ist, belegten die letzten Unfälle mit Kindern: „Was sonst als Gefahr gilt, ist hier schon traurige Realität geworden“, so Mückter. „Der Elternbeirat fragt sich nun, was noch passieren muss, damit die Behörde hier endlich Handlungsbedarf sieht.“

Panitzscher Kita liegt an Hauptverkehrsstraße

Zumal eine erhebliche Gefahrenlage – wie es im Behördendeutsch heißt – vor Kitas gar nicht erst vorliegen müsse, führt Mückter aus: „Gerade für sensible Bereiche wie Kindergärten und Schulen gibt es seit einigen Jahren besondere Regelungen in der StVO, mit denen der Verordnungsgeber die Schutzbedürftigkeit von Kindern generell berücksichtigen und nicht erst von weiteren Umständen abhängig machen wollte. Das gilt wie für alle Kindergärten an Hauptverkehrsstraßen auch für die Kita in Panitzsch“, stellt Mückter fest.

Die Straßenverkehrsbehörde, so Mückter, sehe diesen Sachverhalt anders. Die Borsdorfer Straße sei sehr gut ausgebaut, ein Fußgängerüberweg in der Nähe. Doch genau das führt aus Sicht des Elternbeirats dazu, dass sich Autofahrer sicher fühlen und nicht genug auf Fußgänger achten würden. Bisher wurde darüber hinaus lediglich das Schild „Achtung, Kinder!“ angeordnet. Für den Elternbeirat besonders bitter: „Die Schilder sind da aufgestellt, wo sie kaum ein Autofahrer sieht, und die Kreisverwaltung sieht auch keinen Bedarf, die Standorte zu ändern.“

Verkehrszählung offenbart katastrophale Ergebnisse

Immerhin: Der Elternbeirat konnte die Behörde überzeugen, eine Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung vorzunehmen. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Bei der ersten Zählung vom 3. bis 7. Juni wurden 2400 Fahrzeuge gezählt, und vom 17. bis 21. Juni über 4000. „Das schnellste war mit 124 km/h unterwegs“, sagt Mückter. „Es ist ganz offensichtlich, dass Autofahrer den Bereich der Kita und den Fußgängerüberweg nicht ausreichend erkennen. Da nützt auch das Schild ‚Achtung, Kinder!‘ nichts. Die Auswertung zeigt, dass vor der Kita gefahren wird, als wäre es gar nicht da.“

Trotzdem wurde der Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung per 25. Juni endgültig abgelehnt, obwohl der Elternbeirat der Straßenverkehrsbehörde sogar vorgeschlagen hatte, Tempo 30 auf die Öffnungszeiten der Kita oder zuminderst auf die Spitzenzeiten morgens und nachmittags zu beschränken: „Das reicht, alles andere wäre Quatsch. Wenn die Kita geschlossen ist, sollen die Autofahrer nicht unnötig gebremst werden“, erklärt Mückter.

Dresdener Behörde prüft Widerspruch

Der Elternbeirat will sich jedoch nicht geschlagen geben und hat sich nun rechtlichen Rat eingeholt. Gemeinsam wurde entschieden, gegen den jüngsten Bescheid in Widerspruch zu gehen. „Nun wird sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden als übergeordnete Verwaltungsbehörde der Sache annehmen müssen“, sagt Mückter.

Von Ines Alekowa