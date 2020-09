Bürgermeister sieht mutigen Weg von Brandis bestätigt

Brandis

Vier Monate zusätzliche Bedenkzeit hatten die Brandiser durch die coronabedingte Verschiebung der Bürgermeisterwahl. Und sie haben sich für Kontinuität statt Wechsel entschieden. Einzelkandidat Arno Jesse (SPD) bleibt mit einem deutlichen Sieg, mit 69 Prozent der Stimmen, im Amt. „Ich bin sehr dankbar, dass mir die Wähler das Vertrauen erneut geschenkt haben. Nun können die begonnenen Projekte zu Ende geführt werden“, sagt Jesse. Gegenkandidat Ingo Börner, der für ein Statement gestern nicht zu erreichen war, musste sich auch im zweiten Anlauf geschlagen geben, allerdings verdoppelte er sein Ergebnis gegenüber 2013 nahezu – 31 Prozent der Brandiser machten ihr Kreuz bei dem unabhängigen Kandidaten, der für die AfD im Stadtrat sitzt. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,4 Prozent und damit fast zehn Prozent höher als 2013. Eine Steigerung, die Jesse positiv bewertet. „Aber natürlich würde ich mir noch mehr wünschen. Die anderen sind entweder desinteressiert oder zufrieden, vielleicht auch beides.“

Zustimmungswert um fünf Prozent gestiegen

Jesse selbst hat in Beucha gewählt und versucht, der Spannung mit Ablenkung zu begegnen: „Vormittags haben wir die Universitätskirche in Leipzig besucht, danach habe ich meine Familie bekocht – etwas, was ich sonntags häufig mache“, erzählt er. „Und dann hieß es warten auf die ersten Ergebnisse. In der Musikarche habe ich gemeinsam mit meinen Unterstützern erst gefiebert und dann gefeiert.“

Immerhin konnte er seinen Zustimmungswert im Vergleich zu 2013 um knapp fünf Prozent steigern. „Trotzdem bin ich weit davon entfernt zu sagen, ich hätte alles richtig gemacht“, räumt Jesse ein. Aber eines nehme er aus dem Ergebnis mit: „Es ist eine deutliche Bestätigung des mutigen Weges, den wir vor sieben Jahren begonnen haben: in eine bunte, moderne Stadt, eine Stadt des Mitmachens, die ein Zukunftsbild hat, die den notwendigen und schwierigen Transformationsprozess auf den verschiedenen Ebenen annimmt und gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten versucht. Und eine Stadt, die den Mut hat, auch mal große Ziele zu denken.“

Jesse will Gesprächsfaden nicht abreißen lassen

Eine positive Bilanz. Trotzdem haben 31 Prozent der Brandiser einen anderen Abzweig gewählt. Die Frage an den Rathauschef lautet deshalb, wie er auch diese Bürger erreichen möchte, zumal eine seiner im Wahlkampf propagierten Maximen „verbinden, nicht spalten“ heißt. Es habe in den verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen durchaus Gespräche mit Bürgern gegeben, die ihn sicher nicht gewählt haben, sagt Jesse. „Aber diese Gespräche waren wichtig, weil sie zeigten, dass manche Dinge nicht gut genug vermittelt wurden. Das hat mitunter nicht nur etwas mit deren Komplexität zu tun. Da habe ich einiges gelernt.“ Entscheidend sei, betont Jesse, „dass der Gesprächsfaden nicht abreißt, bei aller Unterschiedlichkeit“. Dafür wolle er weiter verschiedene Formate des Gesprächs, der Beteiligung, des Aufeinanderzugehens anbieten.

Bürgermeister will an Zukunftsthemen dran bleiben

Auf Jesses Agenda stehen eine Reihe von Projekten, zu denen es durchaus widersprüchliche Meinungen gibt. Die allermeisten sind schon im Prozess. „Ich bin heilfroh für unsere Stadt, dass diese für die Stadtentwicklung wichtigen Vorhaben jetzt nicht ausgebremst und abgebrochen werden, sondern wir sie weiterverfolgen können“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf Börners Wahlkampfäußerungen. Für die Schulerweiterung habe man den Förderantrag kürzlich eingereicht, weitere Vergaben zur Ratskellersanierung stehen an, beim Kulturhaus soll noch 2020 die Förderung beantragt werden, der Digitalpakt Schulen sei ein wichtiges Projekt für diesen Herbst wie auch die Stärkung der Wohnungsbaugesellschaften. „Also“, versichert Jesse, „ich bleibe bei den Zukunftsthemen dran und führe sie nun deutlich gestärkt weiter.“

In sieben Jahren, wenn die Brandiser erneut an die Urnen gerufen werden, möchte er die Stadt gut aufgestellt wissen. „Eine Stadt, in der man gerne lebt, mit guter Infrastruktur für alle Generationen, die offen und tolerant bleibt, Neues zu denken. Und die gern auch mal über den Tellerrand blickt, und auf die man von außen mit Respekt schaut.“

